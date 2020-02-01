عدد ضحايا "كورونا" بالصين يصل 304 أشخاص

هسبريس - رويترز

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، قبل قليل أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد زاد بواقع 45 حالة بنهاية اليوم السبت ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 304 أشخاص.

وأضاف التلفزيون أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 9074.