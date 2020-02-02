خبراء: كورونا يمكن أن ينتقل عبر الجهاز الهضمي

هسبريس ـ مُتابعة

حذر خبراء صينيون من أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتقل عن طريق الجهاز الهضمي، وفقا لآخر الأبحاث العلمية.

ووجد الباحثون أن أحماضا نووية فيروسية موجودة في البراز ومسحات المستقيم لدى المرضى بعد أن لاحظوا أن الأعراض الأولية لبعض المرضى المصابين بفيروس كورونا هي الإسهال فقط ، بدلا من الحمى التي تعتبر أكثر شيوعا.

وجاءت أحدث النتائج من بحث مشترك أجراه خبراء من مستشفى "رنمين" بجامعة ووهان ومعهد ووهان لعلوم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أكبر هيئة بحثية في العلوم الطبيعية في الصين.

ويعتقد الفريق العلمي أن فيروس كورونا الجديد ينتقل بشكل مؤكد عن طريق الجهاز الهضمي، بغض النظر عن انتقال العدوى عبر قطرات الهواء والاتصال.

ووفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، ارتفع عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 304 شخصا فيما بلغت حالات الإصابة به 14 ألفا و380 إصابة .