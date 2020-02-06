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الرئيسية | بيئة وعلوم | وفاة الطبيب الصيني مكتشف فيروس كورونا الجديد

وفاة الطبيب الصيني مكتشف فيروس كورونا الجديد

وفاة الطبيب الصيني مكتشف فيروس كورونا الجديد
هسبريس - متابعة
الخميس 06 فبراير 2020 - 18:00

توفي لي وين ليانغ الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد، في دجنبر الماضي، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء الخميس، وفقًا لما نقله موقع "سي إن إن" الإلكتروني عن وسائل إعلام رسمية صينية.

واستجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا.

وتم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 يناير الماضي، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.

وتوفي نحو 560 شخصًا في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما امتدت الإصابات بالمرض لتشمل 250 حالة في 25 دولة حول العالم، فيما أصيب الآلاف بالمرض في الصين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - med الخميس 06 فبراير 2020 - 18:11
هدا الفيروس مصطنع قد تكون للصين يد فيه وبالتالي انقلب السحر على الساحر ام امريكا ارادت ان تدمر الصين وتكبدها خسائر بشرية واقتصادية لينهار هدا التنين
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8
2 - الزمامرة الخميس 06 فبراير 2020 - 18:18
هاد شي غي حرب مخفية الهدف منها تخريب القوة الإقتصادية ديال الصين لا غير ..... هاد الغول ديال الصين لي يقولو عليه رؤساءه انو مكينش شي قوة في العالم غادي توقف الصين إواااا تصنتي لعضامك أو فكيها .......المريكان هادي واش غي جي وأحكم العالم بشااااااخ عليكم العرب
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10
3 - حمو موليير الخميس 06 فبراير 2020 - 18:19
كل من إكتشف شيئا يموت به كأنها مصادفات الطبيعة تحدث مند زمان كالعالم الدي اكتشف كرسي الإعدام و أعدم به و الشاعر الدي ألف شعرا وكان هدا الشعر سببا في مقتله والرياضي الدي كان يخط في الرمل عملية وكانت سببا في مقتله بعدما دهسها جندي قثار ضده الأول و الأمثلة كثيرة.
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-13
4 - حميدو الخميس 06 فبراير 2020 - 18:29
قتل الطبيب الدي اكتشف الفيروس. لان هدا الفيروس هرب من مركز التاجرب البيلوجية الموجود بهوان. حيت السلطات الصنية علي علم بان ليس اها حقنة ومن الصعب اجادة دواء. لهدا طوقت البلاد وطوقت العباد حتى لا تفصح مصيبتهم. كل من خالف رأي الحكومة مصيره الموت. حداري انه فيروس بيولوجي لدمار الشامل. ايها القراء احدرو كل مادة صينية سواء لباس اكل ادوات تجميل وكل ما ياتي من هناك.
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11
5 - رحمك الله برحمته الواسعة الخميس 06 فبراير 2020 - 18:34
رحمك الله وغفر لك ورزقك الجنة ...هذا هو المثال الحي للتضحية
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-1
6 - انشر الحقيقه الخميس 06 فبراير 2020 - 18:34
وكذلك الآن يتهمون كافة الدين يحدرون من انتشار هذا الفيروس الخظير وأن الفيروس جاء من أيدي خفيفه.يتهمونهم.بالكدب.والبهتان.ولسوف.يصل.كافة.انحاء.الدنيا.بفعل.فاعل.
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3
7 - استادة الخميس 06 فبراير 2020 - 18:43
انا لله وانا اليه راجعون
متعددة الأسباب والموت واحد
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