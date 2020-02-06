وفاة الطبيب الصيني مكتشف فيروس كورونا الجديد

هسبريس - متابعة

توفي لي وين ليانغ الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد، في دجنبر الماضي، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء الخميس، وفقًا لما نقله موقع "سي إن إن" الإلكتروني عن وسائل إعلام رسمية صينية.

واستجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا.

وتم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 يناير الماضي، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.

وتوفي نحو 560 شخصًا في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما امتدت الإصابات بالمرض لتشمل 250 حالة في 25 دولة حول العالم، فيما أصيب الآلاف بالمرض في الصين.