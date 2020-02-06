24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:18
|13:46
|16:40
|19:06
|20:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الولايات المتحدة تكشف الإصابة 12 بفيروس كورونا
- إشهار السلاح يوقف جانحا هدد سلامة عناصر الأمن
- "كورونا" يسجل 70 حالة وفاة جديدة وسط الصين
- هزيمة طنجة أمام الحسنية
- إعفاء مدير الشركة الوطنية للمحروقات في الجزائر
إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)
هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين (5.00)
تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة (5.00)
اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)
- تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة - (75)
- هيئات تحشد لمسيرة ضد "صفقة القرن" وترفض مقايضة فلسطين - (63)
- اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين - (58)
- أغنى الأحزاب .."البيجيدي" يتصدر التنظيمات السياسية المغربية - (57)
- المفوضية الأوروبية تبتز المغرب بالمنتجات القادمة من الصحراء - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة الطبيب الصيني مكتشف فيروس كورونا الجديد
توفي لي وين ليانغ الطبيب الصيني الذي حذر من انتشار فيروس كورونا الجديد، في دجنبر الماضي، نتيجة إصابته بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، مساء الخميس، وفقًا لما نقله موقع "سي إن إن" الإلكتروني عن وسائل إعلام رسمية صينية.
واستجوبت السلطات الصينية الطبيب لي وين ليانغ، واتهمته بنشر شائعات عبر الإنترنت، والإخلال بالنظام الاجتماعي في الصين، بعد أن نشر تحذيرات من انتشار نسخة متطورة من فيروس كورونا.
وتم نقل الطبيب الصيني، الذي كان يعتقد أن الفيروس الجديد هو نسخة مطورة من مرض سارس، إلى المستشفى في 12 يناير الماضي، بعد إصابته بالفيروس من مريضه، وتأكد إصابته بالمرض في 1 فبراير الجاري.
وتوفي نحو 560 شخصًا في الصين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما امتدت الإصابات بالمرض لتشمل 250 حالة في 25 دولة حول العالم، فيما أصيب الآلاف بالمرض في الصين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
متعددة الأسباب والموت واحد