الصين تتراجع عن إعلان وفاة مكتشف "كورونا"

هسبريس - متابعة

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الحكومية ومستشفى ووهان المركزي أن الطبيب الصيني الذي أطلق تحذيرات مبكرة حول فيروس كورونا الجديد في ووهان "في حالة حرجة"، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الرسمية نفسها، وفاته.

ونقل موقع "سي إن إن" الإلكتروني عن مستشفى ووهان المركزي، الخميس، أن لي وين ليانغ، في حالة حرجة والمسعفون يعملون على إنعاشه.

وذكرت وسائل إعلام حكومية متعددة، بما في ذلك غلوبال تايمز وبيبلز ديلي، في وقت سابق، أن لي وين ليانغ توفي بسبب إصابته بفيروس "كورونا".