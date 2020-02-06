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الصين تتراجع عن إعلان وفاة مكتشف "كورونا"
الخميس 06 فبراير 2020 - 20:51
ذكرت العديد من وسائل الإعلام الحكومية ومستشفى ووهان المركزي أن الطبيب الصيني الذي أطلق تحذيرات مبكرة حول فيروس كورونا الجديد في ووهان "في حالة حرجة"، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الرسمية نفسها، وفاته.
ونقل موقع "سي إن إن" الإلكتروني عن مستشفى ووهان المركزي، الخميس، أن لي وين ليانغ، في حالة حرجة والمسعفون يعملون على إنعاشه.
وذكرت وسائل إعلام حكومية متعددة، بما في ذلك غلوبال تايمز وبيبلز ديلي، في وقت سابق، أن لي وين ليانغ توفي بسبب إصابته بفيروس "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - هشام كولميمة الخميس 06 فبراير 2020 - 21:12
أتمنى له الشفاء العاجل لأنه إنسان و لأنه طبيب حذر من هذا الفيروس...نطلب من الله تعالى أن يشفيه و يعيده للإنسانية جمعاء...
2 - قاسم كنعان الخميس 06 فبراير 2020 - 21:21
لماذا بالضبط كرونا من الصين إنه مرض مزعوم مجرد ابتزاز
تعليق غير لائق
-18
3 - ايت واعش الخميس 06 فبراير 2020 - 21:51
لو تم الانصات لهذا الطبيب مبكرا ،لتم القضاء على الوباء سريعا ولكنها البيىروقراطية وحسابات السياسبن اافارغة التي لا تقيم وزنا للانسان بل يهمها مصالحها الخاصة والتافهة ولو كان الثمن ارواح الابرياء ،هذا الطبيب وهو طبيب عيون حدر زملائه على موقع تواصل من وجود وباء وعليهم اخد ااحيطة والحذر جيدا وجاءته الشرطة لمنعه من نشر دعايات (مضللة) حسب بيان الشرطة وطلب منه التوقيع والا سيتعرض لاقصى العقوبات .التكتم يجب ان تلام عليه الصين لانها اخفت عن العالم وباء..فهل لقادتها اي ضمير واي حس بالمسؤولية
4 - sarah الخميس 06 فبراير 2020 - 21:57
Sa femme est dans un état critique.
زوجته في حالة حرجة.
زوجته في حالة حرجة.
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