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الرئيسية | بيئة وعلوم | باحثون صينيون: آكل النمل وراء فيروس "كورونا"

باحثون صينيون: آكل النمل وراء فيروس "كورونا"

باحثون صينيون: آكل النمل وراء فيروس "كورونا"
هسبريس - رويترز
الجمعة 07 فبراير 2020 - 15:15

قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

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