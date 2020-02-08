"جونسون آند جونسون" تتسبّب في مرض السرطان

هسبريس من الرباط

أمرت هيئة محلفين بولاية نيوجرسي الأمريكية شركة "جونسون آند جونسون" بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى نحو 750 مليون دولار، بعد أن تسببت "بودرة الأطفال" التي تنتجها في إصابات بالسرطان.

ووفق ما أوردته وكالات أنباء فإن هيئة المحلفين أمرت شركة منتجات العناية بالأطفال العملاقة "جونسون آند جونسون" بدفع هذا المبلغ لأربعة مدعين، يزعمون أن مسحوق "بودرة الأطفال" الذي تنتجه تسبب في إصابتهم بالسرطان.

وتواجه الشركة، أيضا، أكثر من 16 ألف دعوى قضائية تزعم أنها باعت مساحيق ملوثة بمادة الأسبستوس، وتقاعست عن تحذير المستخدمين، كما تواجه تحقيقا جنائيا فيدراليا يتعلق بمدى شفافيتها في ما يتعلق بسلامة المنتجات.

عملاق صناعة منتجات العناية بالأطفال نفى أن يكون مسحوقه يسبب السرطان، موردا أن العديد من الدراسات والاختبارات التي أجرتها الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أظهرت أنه آمن وخال من الأسبستوس، ومؤكدا سلامة منتجاته القائمة على مادة "التلك" مثل "بودرة الأطفال".