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كُتّاب وآراء
خبير صيني: "حضانة كورونا" تصل إلى 24 يوما
من المحتمل أن تكون فترة حضانة فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في الصين، تصل إلى 24 يوما، وفقا لمقال جديد شارك في كتابته خبير الأوبئة الصيني تشونغ نانشان.
وكتب تشونغ، الذي اشتهر بجهوده في التعامل مع تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) عام 2003 وتم تعيينه مستشارا كبيرا في أزمة كورونا الحالية، أن فترة الحضانة قد تكون قصيرة لدرجة أنها لا تستمر ليوم واحد أو تكون أطول من 24 يوما، وهو ما يزيد بعشرة أيام عما كان يعتقد سابقا.
ويشير المقال، الذي لا يزال في انتظار مراجعة من نظراء، إلى أن فترة الحضانة المتوسطة هي ثلاثة أيام، وفقا لتقارير "ناو نيوز" في هونغ كونغ.
وتمتد أحكام الحجر الصحي لأولئك المشتبه في حملهم للعدوى حاليا لمدة 14 يوما، وخلال هذه الفترة، قد لا تظهر على حامل المرض أي أعراض. وأشار بعض الخبراء إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل خلال فترة الحضانة هذه الخالية من الأعراض، على الرغم من أن البعض الآخر شكك في ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ربما خليط اىزنجبيل و حبة البركة