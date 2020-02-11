24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1313:4716:4419:1120:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الملك يقدم خارطة طريق تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب (5.00)

  2. المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" (5.00)

  3. "معتقلو الرّيف" يخوضون معركة ''الأمعاء الفارغة" (5.00)

  4. "ممرضو الغد" بكلميم ينظمون حملة للتبرع بالدم (5.00)

  5. مؤتمر ورزازات يقارب تنمية المنظومات الواحية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | فيدرالية التخدير: مستعدون لمواجهة وباء "كورونا"‬

فيدرالية التخدير: مستعدون لمواجهة وباء "كورونا"‬

فيدرالية التخدير: مستعدون لمواجهة وباء "كورونا"‬
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 10:09

عبرت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب عن استعدادها للانخراط في الخطة الوطنية للرصد والتصدي، المعدة من طرف وزارة الصحة، والتنسيق والتعاون مع جميع المتدخلين من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته والتكفل بحالات الإصابة المحتملة أو المؤكدة.

وقالت الفيدرالية التي يرأسها الدكتور جمال الدين الكوهن إنها "تتابع عن قرب تطور الحالة الوبائية عبر العالم"، مشيرة إلى حيوية مجال التخدير والإنعاش الذي يعتبر من طليعة الاختصاصات المعنية بخطر انتشار هذا الفيروس واحتمال وصوله إلى المغرب.

ودعت فيدرالية أطباء التخدير، في بلاغ توصلت به هسبريس، عموم المواطنين إلى عدم التعاطي مع إشاعات التهويل والالتزام في الظروف الحالية بالتوصيات المعتادة التي تهدف إلى الحد من التعرض للأمراض ونقلها.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم العمل على تنظيم ندوات تكوينية وتحسيسية جهوية لأطباء وممرضي التخدير والإنعاش والمستعجلات، ولجميع الفعاليات الصحية المعنية، وذلك بتعاون مع الجمعية المغربية لطب المستعجلات (SMMU) والجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام (SMAAR).

وقال الدكتور جمال الدين الكوهن، ضمن البلاغ نفسه، إن الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش بالمغرب تلتزم بتعبئة جميع إمكاناتها البشرية واللوجستيكية بالقطاعين العمومي والخاص، تحت إشراف وزارة الصحة من أجل ضمان سلامة المواطنين المغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - maroc الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 10:19
الإستعداد لمواجهة البطالة سيكون أحسن لو كان فيه هاذ الحماس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.