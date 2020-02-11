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كُتّاب وآراء
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الاتحاد الإفريقي يكافئ تصدي المغرب لتغيرات المناخ
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:05
توج المغرب بجائزتين في العاصمة الإيثيوبية أديس أبابا، من طرف الاتحاد الإفريقي، نظير مجهوداته في مكافحة التغيرات المناخية وتسريع التنمية الفلاحية بإفريقيا.
ويتعلق الأمر بجائزة أحسن أداء في الحد من التغيرات المناخية، وجائزة أحسن أداء في سنة 2020 من أجل تنزيل "إعلان مالابو 2014" المتعلق بتسريع التنمية الفلاحية الإفريقية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - تجمعي من الريصاني الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:31
لاشك عرفتم من المسؤول عن تنمية الفلاحة المغربية هده شهادة أخرى من خارج المغرب في حق السيد عزيز اخنوش
تعليق غير لائق
-20
2 - مغربي مغترب الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:38
رد على حاكم الجزائر الجديد الذي راح يثرثر أمام الأفارقة حول الصحراء المفربية محاولا إعادة المجد المدفوع الثمن بإفريقيا
مايدوم غير الصح
مايدوم غير الصح
3 - stylo hmar الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:47
معرفت كيفش زعما اشنو دار واش خيطو تقب الاوزون .ولا عطا لتغير المناخ بالضهر!
4 - Aisa الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:50
كيف حصلتم على جاءزتين
المناخ بقي كما كان والرياح تسير بمشيءة الله وراءحة الازبال مازالت هي هي،اما الفلاحة فهي نفس الغلاء بالخضر والفواكه.
المناخ بقي كما كان والرياح تسير بمشيءة الله وراءحة الازبال مازالت هي هي،اما الفلاحة فهي نفس الغلاء بالخضر والفواكه.
5 - سلام الصويري الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 12:51
لا باينة !!!
هناك احتباس الأمطار منذ منتصف شهر دجنبر !!
وصلت الحرارة ارقام قياسية ليس لها مثيل في أوائل شهر فبراير !
حفر الالاف من الآبار بشكل عشوائي من طرف أهل النفوذ من ادى الى القضاء على المناطق الرطبة والضايات منها ضايت عوى كدليل !!
فوضى وسيبة في قطع الغابات !!
انهيار مناطق الخضراء في المدن وتدمير التي كانت موجودة وعدم التخطيط لوضع اية منطقة خضراء في الحواضر !!
تدمير البءية بشكل ممنهج من طرف رموز الفساد السياسي والسلطوي !
جعل قطاع الماء قطاع ثانوي وربطه بوزارات متعددة مما ادى الى انهيار سياسة الماء وانعدام الاعتمادات !!
تجاهل القنبلة الموقوتة المتمثلة في شُح المياه في اغلب مناطق البلد !!
فهم تسطى
هناك احتباس الأمطار منذ منتصف شهر دجنبر !!
وصلت الحرارة ارقام قياسية ليس لها مثيل في أوائل شهر فبراير !
حفر الالاف من الآبار بشكل عشوائي من طرف أهل النفوذ من ادى الى القضاء على المناطق الرطبة والضايات منها ضايت عوى كدليل !!
فوضى وسيبة في قطع الغابات !!
انهيار مناطق الخضراء في المدن وتدمير التي كانت موجودة وعدم التخطيط لوضع اية منطقة خضراء في الحواضر !!
تدمير البءية بشكل ممنهج من طرف رموز الفساد السياسي والسلطوي !
جعل قطاع الماء قطاع ثانوي وربطه بوزارات متعددة مما ادى الى انهيار سياسة الماء وانعدام الاعتمادات !!
تجاهل القنبلة الموقوتة المتمثلة في شُح المياه في اغلب مناطق البلد !!
فهم تسطى
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