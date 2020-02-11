الاتحاد الإفريقي يكافئ تصدي المغرب لتغيرات المناخ

هسبريس من الرباط

توج المغرب بجائزتين في العاصمة الإيثيوبية أديس أبابا، من طرف الاتحاد الإفريقي، نظير مجهوداته في مكافحة التغيرات المناخية وتسريع التنمية الفلاحية بإفريقيا.

ويتعلق الأمر بجائزة أحسن أداء في الحد من التغيرات المناخية، وجائزة أحسن أداء في سنة 2020 من أجل تنزيل "إعلان مالابو 2014" المتعلق بتسريع التنمية الفلاحية الإفريقية.