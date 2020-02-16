"قهوة مع أرخميدس" .. علوم الرياضيات سر استمرار حياة الإنسان

ماركو كريفتينغ من ميونيخ*

لا يكترث أفراد شعب البيراها في منطقة الأمازون البرازيلية بعدد الأشياء القيمة لديهم، ولا بما إذا كان المال الذي بحوزتهم يكفيهم حتى نهاية الشهر، كما أنهم لا يعبؤون أيضا بمعرفة الساعة، وذلك لأنهم ببساطة ليس لديهم كلمات تعبر عن الأرقام.

عندما يشتغل الناس هناك بالتجارة، فإن هذه التجارة تقوم على التبادل العيني للسلع، كما أن حياتهم تتركز تماما على حاضرهم، "وكل هذا ينجح فقط لأنهم يعيشون في مجموعات صغيرة جدا"، حسبما يوضح شتيفان بيوسمان في كتابه "قهوة مع أرخميدس".

أتم بيوسمان، الذي يُحتفَل به على أنه "عبقري الرياضيات الهولندي"، شهادة الماجستير في الفلسفة في سن 18 عاما، وقدم رسالة الدكتوراه عام 2016، ويهتم اليوم بدراسة فلسفة الرياضيات.

يحاول بيوسمان في كتابه الترويج لفكرة أن الرياضيات مهمة للجميع، ويحاول توضيح الأمور الأساسية المطلوبة في سبيل ذلك.

وعلى ذلك، أوضح صاحب الكتاب أن حساب التفاضل والتكامل هو قاعدة عمل أحد منظمات الحرارة، وفي تشييد الجسور ونشرات الطقس، وخلال الإجراءات التي تتخذ لتجنب جروح الرأس عند وقوع حادث سيارة.

في حين إن أسس نظرية المخططات تسهل فهم طريقة عمل أجهزة الملاحة، وانتشار الأخبار المختلقة، وفي حماية الخصوصية، "لذلك، فإن من يريد أن يدلي برأيه في النقاشات الاجتماعية ذات الشأن في أيامنا هذه لا يسعه ذلك إلا إذا فهم حقيقة هذه الأمور، وما هي الحلول القابلة للتطبيق والحلول التي لا يمكن تنفيذها"، حسبما أوضح المؤلف.

ليس مطلوبا من كل شخص أن يفهم كل التفاصيل، حسبما حرص بيوسمان على توضيحه.

ولكن فهم الخطوط العريضة مهم ليتمكن الإنسان من المشاركة برأيه في القضايا المثارة، وللتمكن من تقييم المخاطر، كما حدث في حالة شركة "كامبريدج أناليتكا"، التي أثرت على الانتخابات الأمريكية من خلال الاستعانة بحسابات "فيسبوك".

يقول المؤلف محذرا، إنه من الخطأ أن تبدو الرياضيات غير مفيدة.

يقدم بيوسمان من خلال كتابه، الذي يضم نحو 200 صفحة، تلخيصا عاما لمبادئ الرياضيات، وصولا إلى الخوارزميات التي تستخدمها آلات البحث الإلكتروني.

ويرى المؤلف، حسب وجهة النظر الفلسفية، أننا لا نعرف كيفية عمل الرياضيات على وجه الدقة، ولكنه يؤكد في الوقت ذاته أنها تبسط بهذه الطريقة مسائل وتحلها.

ليس ما يكتبه جديدا، كما أنه وُثق بالفعل في سياقات مختلفة، ولكن المؤلف يقدمه بشكل مكثف، وبدون الكثير من التكرار، وبشكل غير ممل، وقبل كل شيء سهل الفهم.

ربما وضحت الأمثلة التطبيقية لكل عازف عن الرياضيات كيف أنه يسير في طريق خطأ، وربما أقنعته هذه الأمثلة بمراجعة موقفه المعارض للرياضيات مرة أخرى.

يؤكد مؤلف الكتاب أن الإنسان لا يحتاج للرياضيات من أجل تأمين بقائه، مشيرا في ذلك إلى شعب بيراها، ويضيف: "بل إننا يمكن أن نعيش حياة سعيدة جدا دون أن نعلم شيئا عن الرياضيات"، لكنه يستدرك قائلا إن بشرا في جميع أرجاء العالم اشتغلوا رغم ذلك بعلم الحساب والهندسة.

أصبحت الرياضيات مهمة، على الأقل منذ بدء تنظيم الدول الصغيرة، "فبفضل الرياضيات أصبحت جباية الضرائب أسهل، وإدارة مخزونات الطعام أبسط، وبناء المنازل أيسر".

أما اليوم، فإن الرياضيات أصبحت مهمة في كثير من شؤوننا، مثل صناعة آلة القهوة الفاخرة الموجودة على ناصية الشارع، والطيار الآلي الذي يتحكم في طائرات المسافات البعيدة والحاسوب.