24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كتاب جماعي يخلّد ذكرى وفاة عبد الكبير الخطيبي
- هذه القصة الكاملة لحادثة "اغتصاب" كويتي لفتاة قاصر في مراكش
- زليج عريق بالعرائش
- الامتلاك أو الوجود
- عين بلال .. جماعة فقيرة تسير في طريق التنمية بأجنحة مكسورة
هذه القصة الكاملة لحادثة "اغتصاب" كويتي لفتاة قاصر في مراكش (5.00)
- هذه القصة الكاملة لحادثة "اغتصاب" كويتي لفتاة قاصر في مراكش - (124)
- هكذا "يتحايل" أرباب الأفران لجني الأرباح على حساب صحة المستهلك - (82)
- كأس محمد السادس .. الرجاء يعود بهزيمة من مصر أمام الإسماعيلي - (71)
- صاحب "صحيح البخاري" يُقاضي الدولة لمصادرة الكتاب بالمعرض - (60)
- هزات أرضية تخرج سكان مدن مغربية إلى الشوارع - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نصائح للتخلص من التعب والخمول في الشتاء
يعاني الكثيرون من الشعور بالتعب والخمول في فصل الشتاء، وتقدم مجلة "فرويندين" الألمانية 5 نصائح وإرشادات للتغلب على هذا الشعور وزيادة الطاقة:
إيقاف الهاتف
يتعين على المرء إيقاف الهاتف الذكي لمدة ساعة واحدة على الأقل في اليوم، أو حتى جعل الهاتف على وضع الطيران، فليس من الضروري أن يكون المرء متاحا على مدار الساعة، ومن المفيد أيضا الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة، وخلال هذه الفترة من الانقطاع يمكن الاستمتاع بالمشي في الهواء الطلق أو الاستماع للموسيقى أو قراءة كتاب.
تمارين الإطالة
تستهلك العضلات المشدودة المزيد من الطاقة، ومع إجراء تمارين إطالة بسيطة يمكن تحسين مرونة العضلات وتقليل هرمون التوتر وتحسين تدفق الدم إلى العضلات.
ترتيب الأغراض
عندما يكون المرء محاطا بالفوضى في كل مكان، فقد يؤدي ذلك استهلاك الكثير من طاقة الجسم، ولذلك ينصح بترتيب أماكن العمل والمعيشة.
تناول المزيد من المغنسيوم
يتأثر جسم الإنسان وخاصة النساء بنقص عنصر المغنسيوم، والذي يظهر على شكل التعب والعصبية والإرهاق، ولإعادة شحن الخلايا بالطاقة يتعين تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم مثل الخضروات والمكسرات والبقوليات والأسماك.
التعرض لضوء الشمس
من الأمور المهمة خلال فصل الشتاء التعرض لأشعة الشمس، ولذلك ينصح بالخروج من المنزل كلما أمكن ذلك لتجنب نقص فيتامين D، وهو ما ينعكس على القوة وتعزيز الحالة المزاجية للجسم، كما أن بعض الدراسات أثبتت أن ضوء الشمس يخفف من الألم بسبب إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يمكن تحويله لهرمون النوم الميلاتونين.