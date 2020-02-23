أول تقرير صيني يشخص "طبائع" فيروس "كورونا"

هسبريس - شينخوا

أصدر باحثون صينيون أول تقرير باثولوجي للمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حيث قاموا بتحليل تأثيره على رئة المريض والكبد والقلب من خلال دراسة عينات الخزعة لتشريح لجثة أحد المرضى.

وتم أخذ العينات من الرئة والكبد والأنسجة القلبية لجثة رجل عمره 50 عامًا، أدخل إلى المستشفى في 21 يناير وتوفي بعد 14 يومًا، وفقًا لتقرير حالة نشرته مجلة "لانسيت".

وتم قبول المريض في عيادة للحمى مع أعراض الحمى والقشعريرة والسعال والإرهاق وضيق التنفس، وتلقى علاجًا بالأكسجين التكميلي بالإضافة إلى علاج مضاد للفيروسات باستخدام "ألفا-2 ب" و"لوبينافير" و"ريتونافير"، وفقًا لتقرير فريق البحث من المركز الطبي الخامس التابع للمستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وقال التقرير إن عينات الرئة أظهرت أن المريض عانى من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، مع وجود سمات مرضية تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في عدوى فيروسي كورونا سارس (SARS) وميرس (MERS).

وأوضحت الدراسة أن أنسجة الكبد أظهرت تنكسا دهنيا معتدلا في الأوعية الدموية الدقيقة ونشاطا فصيصيا خفيفا، لكن لا يوجد دليل على أن الإصابة في الكبد ناتجة عن عدوى كوفيد-19 أو الأدوية.

وأضاف التقرير أنه لا توجد تغيرات نسيجية واضحة في أنسجة القلب، مما يدل على أن المرض قد لا يضر بشكل مباشر بقلب المرضى المصابين بكوفيد-19.

وأقر التقرير بأن انخفاض مستوى اللمفاويات، كسمة شائعة لدى مرضى كوفيد-19، قد تكون عاملاً حاسماً مرتبطًا بخطورة المرض والوفيات.

كما اقترح التقرير أن يؤخذ في الاعتبار الاستخدام الملائم وفي الوقت المناسب للكورتيكوستيرويدات، مع دعم جهاز التنفس الصناعي، للمرضى ذوي الحالات الخطيرة لمنع تطور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).

وقالت الوثيقة ذاتها إن هذه النتائج يمكن أن توفر رؤية جديدة في طريقة تطور المرض (كوفيد-19) قد تسهم في تحسين الاستراتيجيات العلاجية للمرضى ذوي الحالات الخطيرة المماثلة، والحد من الوفيات.