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الرئيسية | بيئة وعلوم | جراحة الأعصاب تجمع متخصصين مغاربة وإسبان

جراحة الأعصاب تجمع متخصصين مغاربة وإسبان

جراحة الأعصاب تجمع متخصصين مغاربة وإسبان
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 09:05

"أبوالقاسم الزهراوي وتحديث دروس جراحة الدماغ والأعصاب"، عنوان الندوة العلمية التي جمعت في اتفاق مزدوج بين الجمعية المغربية لجراحة الدماغ والأعصاب بالقطاع الحر، برئاسة الدكتور مصطفى العزوزي، وجراحي الدماغ والعمود الفقري الإسبان بجامعة مالقا برئاسة الدكتور Miguel Angel Arraez.

وحضر هذا اللقاء حوالي 70 مشاركا من جراحي الدماغ الإسبان والمغاربة، وذلك في إطار تبادل الخبرات الميدانية والتجارب المهنية؛ في حين تعد هذه التظاهرة الطبية أول لقاء بين الجمعيتين، ترأسه من الجانب الإسباني رئيس قسم جراحة الدماغ بالمستشفى الإقليمي لمالقا الدكتور Miguel Angel Arraez، والدكتور مصطفى العزوزي، المسؤول عن وحدة جراحة الدماغ بالرباط؛ وذلك برعاية الجمعية الإسبانية لجراحة الدماغ، ومؤسسة الفدرالية العالمية لجمعيات جراحة الدماغ، وأكاديمية الطب والجراحة لأندلوسيا الشرقية، بالإضافة إلى جامعة مالقا ومصلحة الصحة بالأندلس.

ومن أجل إحياء قاسم مشترك مع عالم عربي أبدع في الطب وامتدت اختراعاته إلى يومنا الحاضر، كان لهذا اللقاء برنامج عمل حول تحيين معرفة مسببات أورام الجهاز العصبي والعلاقات الجديدة بينها، ومناقشة التساؤلات المطروحة حول الأعراض المرضية للوعائية العصبية.

وبالموازاة مع اللقاءات الطبية، تم الاتفاق على برمجة لقاء سنوي بالتناوب بين الجمعية المغربية والإسبانية لطب وجراحة الأعصاب.

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