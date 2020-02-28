سجل "أونسا" يتتبع استعمال المبيدات الفلاحية‬

رشيد بيجيكن من أكادير

بهدف توعية الفلاحين بالاستعمال المُعقلن للمبيدات الفلاحية، أعطى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أمس بأكادير، انطلاق العمل بسجل وقاية النباتات في الضيعات الفلاحية بسوس ماسة؛ وذلك ضمن لقاء تحسيسي، حضره الكاتب العام لوزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفلاحين ومهنيين بالقطاع الزراعي.

محمد الصاديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، قال في تصريح لهسبريس إن "اللقاء يُعد ورشة مع مهنيي القطاع الفلاحي، ويدخل ضمن مسلسل تحسيس الفلاحين والمنتجين والمهنيين بجميع حلقات سلاسل الإنتاج من أجل الاستعمال المُعقلن للمبيدات والمواد الكيماوية، التي تُستعمل في محاربة الأمراض والحشرات الضارة بالنباتات، وهو ما يبدأ منذ استعمال البذور والشتائل".

وأضاف المسؤول ذاته أن الهدف من اللقاء التحسيسي المنظم اليوم بأكادير هو "توعية الفلاحين بضرورة التوفر على سجل وقاية النباتات على صعيد الضيعات الفلاحية، يُضمّن جميع المعلومات الدقيقة الخاصة باستعمال المبيدات والمواد الكيماوية على جميع حلقات الإنتاج طيلة الموسم الفلاحي، كما يندرج ضمن برنامج العمل العام للمكتب، لتعزيز المراقبة والسلامة الصحية، وهو الموضوع الذي أعطته الإستراتيجية الجديدة 'الجيل الأخضر'، التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها من أكادير، أهمية قصوى، إذ يُنتظر تعميم العملية على جميع مناطق المغرب".

من جهته قال إدريس باريك، رئيس قسم وقاية النباتات بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ضمن تصريح لهسبريس: "تم اليوم إعطاء انطلاق العمل بسجل وقاية النباتات من جهة سوس ماسة، في مرحلة أولى، وبعدها سيتم تعميمه وتنظيم لقاءات مماثلة بجهات أخرى، والهدف هو الاستعمال الآمن والرشيد والمُعقلن للمبيدات الفلاحية على مستوى الضيعات"، مضيفا: "وضعنا رهن إشارة الفلاحين نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من هذا السجل الإجباري، الذي يتضمن معلومات عديدة تتعلق بالضيعة وباستعمال المبيدات، وهو أداة مهمة لمراقبي المكتب، للاعتماد عليها في عمليات المراقبة التي يقومون بها".

أما إدريس الصالحي، نائب رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بسوس ماسة، فقال ضمن تصريح لهسبريس: "اللقاء التحسيسي حول سجل مراقبة النباتات له راهنيته ويكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلينا كفلاحين، والهدف منه هو تحسين جودة المنتجات الفلاحية، وكذلك ضبط استعمال المبيدات الفلاحية، مردفا: "نهيب بجميع الفلاحين الالتزام بهذا السجل، الذي هو في مصلحة الجميع".

يُشار إلى أن اعتماد سجل وقاية النباتات يُعتبر إلزاميا لجميع الضيعات الفلاحية، وذلك بموجب قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1129.13، ويهدف إلى الاستعمال المعقلن للمبيدات الفلاحية وضبط تتبع استخدامها بالضيعات الفلاحية وفقا للممارسات الجيدة، "ما يجعل من استعمال هذا السجل إحدى الآليات المهمة لضمان السلامة الصحية للمنتجات النباتية الأولية في أعلى السلسلة الغذائية، ويمكن أيضا من التتبع والمراقبة على مستوى الضيعات، بفضل تدوين جميع المعلومات المتعلقة بكيفية استخدام المبيدات، خاصة نوعيتها وتاريخ المعالجة والجني".