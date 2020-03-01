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كُتّاب وآراء
حالات الإصابة بـ"كورونا" ترتفع إلى 130 بفرنسا
قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة بفرنسا، اليوم الأحد، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفعت من 100 حالة إلى 130 حالة.
وفي سياق متصل استمر إغلاق متحف اللوفر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بسبب إضراب العاملين لخوفهم من وباء فيروس كورونا.
وأعلن المكتب الصحافي للمتحف أنه على الرغم من المحادثات مع العاملين حول التدابير الوقائية التي أمر بها اللوفر، فقد تعذر فتح المتحف.
وبلغ عدد حالات الوفاة بين المصابين حالتين فقط، أحدهما سائح صيني (80 عاما) توفي منتصف فبراير الماضي والآخر فرنسي (60 عاما) توفي يوم الأربعاء الماضي وهو أول حالة وفيات بين المواطنين الفرنسيين.