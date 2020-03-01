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الرئيسية | بيئة وعلوم | حالات الإصابة بـ"كورونا" ترتفع إلى 130 بفرنسا

حالات الإصابة بـ"كورونا" ترتفع إلى 130 بفرنسا

حالات الإصابة بـ"كورونا" ترتفع إلى 130 بفرنسا
هسبريس - رويترز
الأحد 01 مارس 2020 - 20:15

قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة بفرنسا، اليوم الأحد، إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا ارتفعت من 100 حالة إلى 130 حالة.

وفي سياق متصل استمر إغلاق متحف اللوفر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بسبب إضراب العاملين لخوفهم من وباء فيروس كورونا.

وأعلن المكتب الصحافي للمتحف أنه على الرغم من المحادثات مع العاملين حول التدابير الوقائية التي أمر بها اللوفر، فقد تعذر فتح المتحف.

وبلغ عدد حالات الوفاة بين المصابين حالتين فقط، أحدهما سائح صيني (80 عاما) توفي منتصف فبراير الماضي والآخر فرنسي (60 عاما) توفي يوم الأربعاء الماضي وهو أول حالة وفيات بين المواطنين الفرنسيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Santé الأحد 01 مارس 2020 - 20:55
فرنسا عندها نظام صحي جيد,المشكل الا جانا كورونا للمغرب وبان ليك بنادم مالقا دوا وقلبها صلاة ودعاء راكباه الفزعة ومعنقاه الخلعة,ما باغيش يموت وخا مانافع بوالو,هي الشفوي والتحنزيز
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12
2 - طالب بالصين الأحد 01 مارس 2020 - 21:35
بمنطق احصائي نظرا لحجم الرحلات بين المغرب وفرنسا وبقية اوروبا الفيروس غالبا بالمغرب واذا لم يتم الكشف عن الحالات المصابة وعزلها سنستيقض بعد اسبوعين على حالة تفشي خطيرة ببلادنا
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9
3 - alfonso الأحد 01 مارس 2020 - 21:37
الدول التي تهمها المواطنين اتخذت اجراءات الوقايه والتوعيه اما نحن فالعثماني قال انه لا داعي للقلق
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