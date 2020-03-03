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كُتّاب وآراء
"إيسيسكو" تمنح جائزة لمن يكتشف "علاج كورونا"
قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، المشتهرة بتسمية "إيسيسكو"، تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي لمن يكتشف علاجا ناجعا أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد "Covid 19".
سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، أوضح أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.
كما أشار المدير العام لـ"إيسيسكو" إلى أن رصد هذه الجائزة ينسجم مع رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تؤكد ضرورة اعتماد البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه المشكلات المستعصية والطارئة، داعيا الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى النهوض بدورها، وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.
وأكد المالك تضامن "إيسيسكو" مع عائلات الضحايا الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بهذا الفيروس، واستعداد المنظمة التام للاضطلاع بدورها الإنساني للحد من انتشاره.