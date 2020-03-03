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الرئيسية | بيئة وعلوم | "إيسيسكو" تمنح جائزة لمن يكتشف "علاج كورونا"

"إيسيسكو" تمنح جائزة لمن يكتشف "علاج كورونا"

"إيسيسكو" تمنح جائزة لمن يكتشف "علاج كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:35

قررت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، المشتهرة بتسمية "إيسيسكو"، تخصيص جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي لمن يكتشف علاجا ناجعا أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد "Covid 19".

سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، أوضح أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.

كما أشار المدير العام لـ"إيسيسكو" إلى أن رصد هذه الجائزة ينسجم مع رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تؤكد ضرورة اعتماد البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه المشكلات المستعصية والطارئة، داعيا الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى النهوض بدورها، وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.

وأكد المالك تضامن "إيسيسكو" مع عائلات الضحايا الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بهذا الفيروس، واستعداد المنظمة التام للاضطلاع بدورها الإنساني للحد من انتشاره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - راصد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:43
فين هادوك لي كيديرو فيديوات ديال القطران و الحرمل و داكشي سيروا خودو هاد 200 مليون.
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2 - mourad الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:43
قيمة رمزية. بل يجب أن تكون القيمة أضعاف مضاعفة.
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7
3 - علاء الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:48
200 الف دولار خير من خسران اموال العمرة والحج
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-5
4 - الله يحفظ الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:49
منظمة الصحة العالمية تؤكد لحد الآن عدم اكتشاف أو ظهور لقاحات خاصة ضد فيروس كورونا وقد يتطلب أكثر من سنة .
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6
5 - ke xx zte الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:55
قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا العلاج طمأنينة نفس وتقة في الواحد القهار
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6
6 - غدا القاك الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:56
200 الف دولار لا شيئ بالنسبة لاختراع ينقد البشرية ، كيف يفكر هؤلاء البشر ، ماذا لو منع منهم الدواء واللقاح ؟ دول لا تتصنع ولا تبتكر وتعيش على الإستهلاك ومنع الإجتهاد الا في ميادين الفتوى وتمجيد الحكام .
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1
7 - wanted الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:58
راه غير الجوع لي كيبرا فيساع. اما الخبراء فانهم يتوقعون سنة كاملة من الكد والاجتهاد والمعدات والتجاريب باش اصادقوا على داواء مرخص له. اوا نيني يامومو حتى ايطيب عشا جيرانا. الله انجينا وانجيكوم وانجي الجميع.
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-1
8 - عبد الدايم الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:58
ديرو ليه غير المساخن وتبخرو بالفول خضر و2 وليدات ديال الحمام وشوف واش غادي يبقى وارو ديك 200 الف دولار لهنا هههه
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-1
9 - رضوان الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:59
قرار ليس في محله لانه تدخل في اختصاص منظمة الصحة العالمية. كان اولى ان يصرف المبلغ لدعم مشاريع رائد في العالم الاسلامي لمحاربة الامية. هل اصبحت الايسيسكو منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة والمناعة من الامراض المتنقلة. انها بداية الافلاس
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0
10 - simo2montreal الثلاثاء 03 مارس 2020 - 15:00
لا يفكر العربي إلا بالمال. دماغ فارغ و جيب مملوء.
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