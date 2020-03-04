24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:50
|13:44
|16:56
|19:30
|20:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مخاوف "كورونا" تؤجل منتدى التصوف بالشاون
- أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل
- ثلاثيني يضرم النار في والدته بمدينة أبي الجعد
- احتجاج كيش الوداية
- الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا"
وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" (5.00)
رصيف الصحافة: وكالات أسفار ترجع أموال المعتمرين بسبب "كورونا" (5.00)
- الاشتباه في إصابة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا وارتباكا بطنجة - (75)
- خبراء يوصون المغاربة بالعقل والمنطق أمام المخاوف من "كورونا" - (53)
- مغربي عائد من إيطاليا: لم أخضع للمراقبة الصحية - (50)
- وزارة التربية الوطنية تتأهب لاحتواء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" - (49)
- المملكة تبرم صفقة تسلّح بـ239 مليون دولار مع الولايات المتحدة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تصنيف دولي: جامعة فاس تحتل الصدارة بالمغرب
احتلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الرتبة الأولى وطنيا وفقا لآخر تصنيف يخص "أفضل الجامعات بالدول الصاعدة"، نشرته صحيفة "تايمز هاير اديوكيشن".
وتمكنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من التموقع ما بين المرتبتين 201 و 250 في التصنيف الخاص بالدول الصاعدة، تليها جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة القاضي عياض بمراكش التي حلت تحت الرتبة 300 عالميا.
ويتم تصنيف المؤسسات الجامعية حسب مؤشرات منها، على الخصوص، جودة التعليم والبحث العلمي والإصدارات العلمية، والموارد المالية والموقع على المستوى الدولي.
وقالت جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في بلاغ لها بهذه المناسبة، إن "هذا الترتيب يشهد على تميزها وسعيها المستمر إلى تطوير البحث العلمي والابتكار".
وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله، التي تم إحداثها في سنة 1975، ثلاثة عشر مؤسسة للتعليم العالي، ومعهدا لعلوم الرياضة، وسبعة مراكز مشتركة.
وتتوزع هذه المؤسسات على إربعة مواقع جامعية؛ أكدال - فاس وسايس - فاس، وابن سودة - فاس وتازة. كما أن موقعا خامسا سيرى النور في تاونات.