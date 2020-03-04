تصنيف دولي: جامعة فاس تحتل الصدارة بالمغرب

هسبريس من الرباط

احتلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الرتبة الأولى وطنيا وفقا لآخر تصنيف يخص "أفضل الجامعات بالدول الصاعدة"، نشرته صحيفة "تايمز هاير اديوكيشن".

وتمكنت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من التموقع ما بين المرتبتين 201 و 250 في التصنيف الخاص بالدول الصاعدة، تليها جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة القاضي عياض بمراكش التي حلت تحت الرتبة 300 عالميا.

ويتم تصنيف المؤسسات الجامعية حسب مؤشرات منها، على الخصوص، جودة التعليم والبحث العلمي والإصدارات العلمية، والموارد المالية والموقع على المستوى الدولي.

وقالت جامعة سيدي محمد بن عبد الله، في بلاغ لها بهذه المناسبة، إن "هذا الترتيب يشهد على تميزها وسعيها المستمر إلى تطوير البحث العلمي والابتكار".

وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله، التي تم إحداثها في سنة 1975، ثلاثة عشر مؤسسة للتعليم العالي، ومعهدا لعلوم الرياضة، وسبعة مراكز مشتركة.

وتتوزع هذه المؤسسات على إربعة مواقع جامعية؛ أكدال - فاس وسايس - فاس، وابن سودة - فاس وتازة. كما أن موقعا خامسا سيرى النور في تاونات.