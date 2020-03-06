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الرئيسية | بيئة وعلوم | "أونسا" يواصل تلقيح وتحصين ملايين المواشي‎

"أونسا" يواصل تلقيح وتحصين ملايين المواشي‎

"أونسا" يواصل تلقيح وتحصين ملايين المواشي‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 مارس 2020 - 16:25

تمكن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" من تحصين حوالي 1.5 ملايين رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، وأزيد من 12 مليون رأس من الأغنام ضد مرضي طاعون المجترات الصغيرة والجدري.

وأورد المكتب، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أنه تم، أيضا، تلقيح أزيد من مليونيْ رأس من الماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، في إطار تنزيل برنامج عملها لمحاربة الأمراض الحيوانية المعدية.

وأكد "أونسا" أنه يتم مواصلة تنفيذ هذه الحملات الوقائية الوطنية التي انطلقت منذ 17 يناير 2020 بجميع جهات المملكة بالمجان لفائدة المربين من طرف المصالح البيطرية الإقليمية للمكتب والأطباء البياطرة الخواص المنتدبين، بهدف تعزيز المناعة عند القطيع الوطني.

وبالموازاة مع عملية التلقيح، تواصل المصالح البيطرية للمكتب التتبع عن قرب للحالة الصحية للقطيع الوطني، والتي تعتبر جيدة.

وشدد المكتب، في ختام بلاغه، على أن جميع هذه الأمراض الحيوانية (مرض الحمى القلاعية ومرض الجدري ومرض طاعون المجترات الصغيرة) لا تنتقل إلى الإنسان.

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1 - منتج مغربي الجمعة 06 مارس 2020 - 17:09
هل هناك ضبط للأبقار المستوردة حيث تباع بعد ما يحصل على الدعم بالأرقام المسجلة عند التصدير يتغير اسم أصحابها الجدد فهناك رقم وطني في اسمين مختلفين سؤال موجه لمكاتب الجهوية للاستثمار،
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