24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4013:4217:0019:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "كورونا" يُحسن عادات النظافة والسلامة الصحية في أوساط المغاربة (5.00)

  2. كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)

  3. المغرب يُحْدث لجنة "يقظة اقتصادية" لمواكبة انعكاسات "وباء كورونا" (5.00)

  4. فيروس كورونا .. إلغاء جميع المواسم الدينية بالمغرب (5.00)

  5. حماية وإغاثة الماشية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | خبير يتوقع انتهاء "وباء كورونا" في شهر يونيو

خبير يتوقع انتهاء "وباء كورونا" في شهر يونيو

خبير يتوقع انتهاء "وباء كورونا" في شهر يونيو
هسبريس - رويترز
الخميس 12 مارس 2020 - 13:45

قال تشونغ نانشان المستشار الطبي للحكومة الصينية، اليوم الخميس، إن وباء فيروس كورونا العالمي من المرجح أن ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وأضاف تشونغ البالغ 83 عاما في مؤتمر صحافي، وهو خبير الأوبئة الذي اشتهر بمكافحة انتشار "فيروس سارس" في 2003، فإن الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين بدون أعراض ظاهرة، ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - البوهالي الخميس 12 مارس 2020 - 13:51
إن لم نربط التوقعات والعلم والخبرة بمشيئة الله فلا يساوي عندنا هذا العلم والخبرة شيئا ولهذا فإن القضاء عليه سيكون بمشيئة الله تعالى متى اراد الله ذلك وعلينا بفعل الاسباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - مغربي في ووهان الخميس 12 مارس 2020 - 13:53
كورونا ستنتهي بوجود لقاح، غير ذلك فان على البشر ان يتعايش معها. "حسب اخر تصريح للعمدة مدينة ووهان على غرار زيارة الرئيس الصيني للمدينة"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - استاذ من العيون الخميس 12 مارس 2020 - 13:55
أخبار مشجعة جدا اليوم تاتي من الصين مصدر الوباء ... اعتقد أن العالم في الطريق نحو محاصرة الوباء و الدول التي يتفشى فيها المرض الآن (ايطاليا ايران فرنسا اسبانيا كوريا الجنوبية ) ما عليها سوى اتباع الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين لتجاوز ذروة المرض ... كفى من الهلع و ترويع الناس راه زدتو فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - امين الخميس 12 مارس 2020 - 13:57
اللهم ما ارفع عنا الوباء ز الغلاء و سوء الأحوال و الاخلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 12 مارس 2020 - 13:59
كل ما يأتي من الصين لا مصداقية له كمثل منتجاتهم التي غزت اسواقنا. تلك الدولة كانت هي سبب الوباء ولم تبلغ عنه حتى انتشر في ارجاء الكون...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - ayeub الخميس 12 مارس 2020 - 14:01
ya que allah qui sait ! le spécialiste n a pas la vision sur l avenir.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.