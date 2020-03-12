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كُتّاب وآراء
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خبير يتوقع انتهاء "وباء كورونا" في شهر يونيو
الخميس 12 مارس 2020 - 13:45
قال تشونغ نانشان المستشار الطبي للحكومة الصينية، اليوم الخميس، إن وباء فيروس كورونا العالمي من المرجح أن ينتهي في شهر يونيو المقبل.
وأضاف تشونغ البالغ 83 عاما في مؤتمر صحافي، وهو خبير الأوبئة الذي اشتهر بمكافحة انتشار "فيروس سارس" في 2003، فإن الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين بدون أعراض ظاهرة، ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - البوهالي الخميس 12 مارس 2020 - 13:51
إن لم نربط التوقعات والعلم والخبرة بمشيئة الله فلا يساوي عندنا هذا العلم والخبرة شيئا ولهذا فإن القضاء عليه سيكون بمشيئة الله تعالى متى اراد الله ذلك وعلينا بفعل الاسباب
2 - مغربي في ووهان الخميس 12 مارس 2020 - 13:53
كورونا ستنتهي بوجود لقاح، غير ذلك فان على البشر ان يتعايش معها. "حسب اخر تصريح للعمدة مدينة ووهان على غرار زيارة الرئيس الصيني للمدينة"
3 - استاذ من العيون الخميس 12 مارس 2020 - 13:55
أخبار مشجعة جدا اليوم تاتي من الصين مصدر الوباء ... اعتقد أن العالم في الطريق نحو محاصرة الوباء و الدول التي يتفشى فيها المرض الآن (ايطاليا ايران فرنسا اسبانيا كوريا الجنوبية ) ما عليها سوى اتباع الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين لتجاوز ذروة المرض ... كفى من الهلع و ترويع الناس راه زدتو فيه
4 - امين الخميس 12 مارس 2020 - 13:57
اللهم ما ارفع عنا الوباء ز الغلاء و سوء الأحوال و الاخلاق
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 12 مارس 2020 - 13:59
كل ما يأتي من الصين لا مصداقية له كمثل منتجاتهم التي غزت اسواقنا. تلك الدولة كانت هي سبب الوباء ولم تبلغ عنه حتى انتشر في ارجاء الكون...
6 - ayeub الخميس 12 مارس 2020 - 14:01
ya que allah qui sait ! le spécialiste n a pas la vision sur l avenir.
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