خبير يتوقع انتهاء "وباء كورونا" في شهر يونيو

هسبريس - رويترز

قال تشونغ نانشان المستشار الطبي للحكومة الصينية، اليوم الخميس، إن وباء فيروس كورونا العالمي من المرجح أن ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وأضاف تشونغ البالغ 83 عاما في مؤتمر صحافي، وهو خبير الأوبئة الذي اشتهر بمكافحة انتشار "فيروس سارس" في 2003، فإن الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين بدون أعراض ظاهرة، ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل.