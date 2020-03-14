24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:4217:0019:3820:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. النقش على خشب العرعار بالصويرة .. صناعة عريقة تواجه الاندثار (5.00)

  2. هل يكفي قرار غلق الحدود المغربية لوقف زحف فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  3. المغرب يقرر "توقيف الدراسة" ابتداء من الاثنين إلى إشعار آخر (5.00)

  4. ترامب يعلن "حالة طوارئ وطنية" لمكافحة "كورونا" (5.00)

  5. رصيف الصحافة: تهريب "الكمامات الطبية" يجر مهربين إلى القضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: الحد من الأسفار يبطئ انتشار فيروس كورونا

دراسة: الحد من الأسفار يبطئ انتشار فيروس كورونا

دراسة: الحد من الأسفار يبطئ انتشار فيروس كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 مارس 2020 - 17:50

كشفت دراسة حديثة أن الحد من السفر الذي تم تطبيقه عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين قلل من تصدير حالات الإصابة إلى الخارج بنسبة نحو 70% حتى منتصف فبراير الماضي.

وكتب معدو الدراسة، تحت إشراف أليسون جالفاني من جامعة ييل الأمريكية، في دورية "بروسيدينجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم (بي إن إيه إس)أنه بدون هذا الحد من السفر،كان سيتم تصدير 779 حالة إصابة بالفيروس إلى الخارج حتى 15 فبراير الماضي.

يُذكر أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم الإعلان عنها في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019. وعقب ذلك بثلاثة أسابيع فرضت الحكومة الصينية تقييدا موسعا على السفر.

وأكد الباحثون في الدراسة أن هذا التقييد في حركة السفر الذي طبقته الصين ثم دول أخرى ساهم في إبطاء انتشار الفيروس.

وفي المقابل، أوضح الباحثون أن تقييد السفر وحده ليس بمقدوره الحد من انتشار الفيروس، حيث إن الكثير من الحالات المصابة لم تظهر عليها أعراض خلال دخولها إلى بلدان أخرى.

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات رحلات جوية وأخرى متعلقة بانتشار الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 14 مارس 2020 - 18:04
نحن دولة مسلمة لماذا لا نخاطب الناس بقولة عمر بن الخطاب رضي الله اذا تفشى الطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا كنتم بها لا تخرجوا منها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - حمو موليير السبت 14 مارس 2020 - 18:08
هل يتذكر القراء السلع الصينية الرخيصة التي كانت تدخل المغرب سنوات 2005 من مشط و فوط و أدوات منزلية أخرى كانت بمثابة أعشاش لبيوض الحشرة المسماة عندنا "الخنفوسة" و هو خنفوس صيني صغير بمجرد أن تقتني تلك المستلزمات يظهر تظهر بعد أيام تلك الحشرة هده هي نتيجة الرداءة في الجودة و على سبيل الإستئناس نقول بالعامية "كور أو عطي لعور" بمعنى سلعة مغشوشة لسادج ومن كلمة "كور" برز مرض "كورونا" بضم الواو الأول وهو المرض الدي جاءنا من الصين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.