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الرئيسية | بيئة وعلوم | أمريكا تسعى إلى الاستحواذ على لقاح "كورونا"

أمريكا تسعى إلى الاستحواذ على لقاح "كورونا"

أمريكا تسعى إلى الاستحواذ على لقاح "كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 15 مارس 2020 - 22:20

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن لجنة أزمة تابعة للحكومة الألمانية، ستناقش محاولة التدخل من قبل الحكومة الأمريكية لدى شركة أدوية ألمانية، لتطوير لقاح مضاد لفيروس "كورونا" حصري للولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك محاولة من جانب الحكومة الأمريكية للاستحواذ على شركة (كيور فاك) الألمانية للأدوية مقابل مبلغ مالي ضخم جدا، قال زيهوفر، مساء اليوم الأحد: "أستطيع فقط أن أقول إنني سمعت اليوم مرارا من أعضاء في الحكومة أن هذا الأمر صحيح، وإننا سنتحدث عنه في لجنة الأزمة غدا".

وكانت تقارير صحفية في ألمانيا ذكرت أن شركة (كيور فاك)، نفت أنها تدرس إبرام عقد مع الولايات المتحدة لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حصريا لأمريكا.

وكان كريستوف هتيش، الرئيس التنفيذي للشركة والمشارك في تأسيس شركة (ديفيني هوب بيو تك) الاستثمارية القابضة، أدلى بتصريحات لصحيفة "مانهايمر مورغن" الألمانية، الصادرة غدا الاثنين، قال فيها: "نريد أن نطور لقاحا للعالم كله وليس لدول بعينها".

يذكر أن ديتمار هوب، المشارك في تأسيس شركة (إس ايه بي) الألمانية للبرمجيات وأحد رعاتها، ورجل الأعمال فريدريش فون بولين، ينتميان إلى مؤسسي (كيورفاك) ورؤسائها التنفيذيين.

وتجري (كيور فاك) منذ يناير الماضي أبحاثا على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف هتيش أن هوب متمسك بشكل صارم ببقاء الشركة والعاملين والمقر الرئيسي في توبينغن.

وكشف تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن هناك خلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية حول شركة ألمانية في مقاطعة توبينغن جنوبي ألمانيا، يتم العمل فيها على التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في التقرير، استنادا إلى دوائر حكومية في العاصمة برلين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول جذب علماء ألمان إلى بلاده بهبات مالية كبيرة أو ضمان اللقاح حصريا لبلاده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ahmed الأحد 15 مارس 2020 - 22:24
هذا ما قلناه سابقا ولم يتجب معظم القراء في الموقع.

الفيروس مصطنع من الحركة الماسونية لتدمير الصين وايران من جهة، ولنشره عبر العالم وتحصيل عائدات خيالية من وراءه تعوض ماضاع جراء التفوق الصيني.
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-16
2 - Khalid fbs الأحد 15 مارس 2020 - 22:25
الدواء موجود في أمريكا
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-25
3 - الحسين الأحد 15 مارس 2020 - 22:32
بما أن أمريكا تسعى إلى الاستحواذ على تلقيح كورونا يبقى السؤال المطروح كيف ظهر كورونا خصوصا في الصين أما أن المسألة مؤامرة ضد الصين وانتشرت إلى العالم
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13
4 - الفيلسوف الأحد 15 مارس 2020 - 22:33
العديد من المعاهد في العالم تدرس إنتاج لقاح مضاد لكورونا... وحتما لن يظل الأمر على حاله لان الاقتصاد و السياسه لن يسمحا لكورونا بان تدمر كل شيء...
اول تلك الدول التي تسعى لتطوير اللقاح هي الصين روسيا الولايات المتحدة اليابان ثم ألمانيا...
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27
5 - العمري الأحد 15 مارس 2020 - 22:33
لحد الآن منظمة الصحة العالمية تنفى بشدة اكتشاف لقاح مضاد لفروس كورونا وان الأبحاث العلمية لهذا الوباء مازلت جاري بها في الصين والولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا. اما ما جاء في التقرير فهو ظعيف.
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0
6 - الطنز البنفسجي الأحد 15 مارس 2020 - 22:38
كيفما فالافلام ديما ميريكان هي للي كتعتق العالم وهي للي كتلقى الحل..
هوما للي نشرو الفيروس ووحلو فيه دابا.
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5
7 - bango الأحد 15 مارس 2020 - 22:40
و الناااااااس .معلقة دياال لعسل الحر و ثوم إبرا بنادم ف 24 ساعة لعسل لحر كيداوي المرض الحقيقي و المستعصي مبقى غي كورونة مصنوع بلا شيء
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-4
8 - Milo الأحد 15 مارس 2020 - 22:42
المانيا فوق كل شيء، نظام تام وهام، انا اعيش في المانيا، الالمان متابعين الوضع بجدية ولكن بدون خوف، بنظام تام...
الحمد لله، والله يشافي جميع المصابين
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11
9 - ميلود الأحد 15 مارس 2020 - 22:44
ياعباد الله شرح الواضحات من المفضحات
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-2
10 - lhou الأحد 15 مارس 2020 - 22:45
لاحول و لا قوة إلا بالله، حسبي الله و نعم الوكيل. يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين. صدق الله العظيم
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3
11 - انقلب السحر على الساحر الأحد 15 مارس 2020 - 22:47
هذا قد يزيد الشكوك حول أن كوفيد19 صناعة مخبرية أمريكية ،
فلما انقلب السحر على الساحر بدأت أمريكا تبحث عن سبل النجاة بنفسها .
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5
12 - amine الأحد 15 مارس 2020 - 22:47
الغريب في التعاليق أنها كلها تقول سيقوم الآخرون بصناعة الدواء و لا أحد يقول هل بإمكاننا نحن صناعته و بيعه للعالم. حتى باش نفكرو فيها ما قادرينش الإنهزامية و السلبية عششت و تغلغلت فينا حتى أضحينا مجرد كومبارسات في هذا الكوكب البئيس.
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17
13 - Ahmed الأحد 15 مارس 2020 - 22:49
هذه هي امريكا تنشر الداء التاجر في البشر و لا تريد الخير للبشرية
كيف وهي تريد الخير للبشر و مي الان تريد احتكار هذه الشركة الألمانية و اغراء علماء بالمال كل هذا حتى تستفيد ماديا و الاعياء بالله
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2
14 - لينة الأحد 15 مارس 2020 - 22:50
نسبة عدد الوفيات في ألمانيا منخفضة مقارنة بنسبة الوفيات.دولة عظمى ...!
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1
15 - Cow rony الأحد 15 مارس 2020 - 22:52
و في ذلك فليتنافس المتنافسون. السؤال الذي تبادر الى ذهني هو أين نحن من هذا كله و ما موقعنا من الإعراب. حقا انه لشيء يحز في النفس.
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2
16 - mouss الأحد 15 مارس 2020 - 22:54
حسب تتبعي المفرط لي هذا البلاء أعتقد أن الدواء سينحصر بين 3 دول معروفة بصناعة الأدوية.. فرنسا أمريكا و ألمانيا و الله اعلم
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17 - Abdelhak الأحد 15 مارس 2020 - 22:54
من يخلق الداء فأكيد له الدواء. مثل هذه الفيروسات وغيرها يجب قراءة ما بين السطور لتعرف هذفها حتى ولو دمرت آلاف البشرية لأن المصلحة عند هؤلاء تبقى فوق كل اعتبار.
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