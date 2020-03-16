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الرئيسية | بيئة وعلوم | أمريكا تبدأ في اختبار لقاح ضد "كورونا" على البشر

أمريكا تبدأ في اختبار لقاح ضد "كورونا" على البشر

أمريكا تبدأ في اختبار لقاح ضد "كورونا" على البشر
هسبريس - إفي
الاثنين 16 مارس 2020 - 19:47

بدأت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اختبارات على البشر للقاح مضاد لفيروس "كورونا" (كوفيد 19)، فقا لما أعلنته هيئة المعاهد الوطنية الأمريكية في بيان.

وقالت الهيئة التي تمول المشروع "بدأت المرحلة الأولى من التجربة السريرية لتقييم لقاح بحثي مصمم لمواجهة مرض الكورونا المستجد (كوفيد-19) في معهد (KPWHRI) في سياتل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - متفائل الاثنين 16 مارس 2020 - 19:54
اللهم انزل الدواء وارفع الداء.
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106
2 - درت فاييت الاثنين 16 مارس 2020 - 19:58
من الممكن ان يأخد هذا الإختبار أشهر كثيرة حتى تتبين النتائج. شكرا للمتطوعين 45 الذين وافقو على حقن الجرع، شجعان بما تحمل الكلمة من معنى. اتمى ان تشارك البلدان العربية في هذا السباق بدلا من vu
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43
3 - ياسين الاثنين 16 مارس 2020 - 19:58
اظن ان اللعبة انكشفت ..فبعد ان حاولت امريكا شراء برائت اختراع المصل المضاد للفيروس من المانيا وخوفا من ان امريكا تخسر اموال طائلة من اختراع المصل ودهابه الى المانيا وتسويقه مجانا فكل العالم هاهي تقول انها لديه مضاد للفيروس وبدات تجربته .ادن ان المؤامرة المزعومة على الصين حقيقة ..والله اعلم
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-16
4 - monttella الاثنين 16 مارس 2020 - 19:58
على ربي يلقاو العلاج ديالو فأقرب وقت هاد الفيروس حصد ارواح كثيرة الله يحد البأس ياربي
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35
5 - اللقاح اللحلاح الاثنين 16 مارس 2020 - 19:59
اللقاح اكتشف من طرف اطباء الوان يشتغلون في مدينة سيتل الاميريكية وترامب حاول الاستلاء على الرخصة لصالح الولايات الامريكية المتفرقة مقابا 1 بليون دولار رغم تعرض انكيلا ميركل.وسيخضع اليوم تجربته على اربع من الشبان.
شوف الوقاحة ديال ترامب الفايروس ديال العالم.
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4
6 - يوسف الاثنين 16 مارس 2020 - 20:00
امريكا طبعا ستقول انها بدات في تجربة لقاح ضد كرونا وغالبا هدا صحيح ،غير انهم يفعلون دلك وهم غير متاكدون من فعالية اللقاح ،وحتي هدا ايضا صحيح ،فجميعنا يعلم ان التجربة وتراكم الخبرات يودي الي النجاح والمطلوب في وقت لاحق .غير ان العقلية التجاربة والهرولة الي استغلال المرض قبل انحساره هو بالتاكيد ما يحرك ترامب وامريكا .
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0
7 - khalid الاثنين 16 مارس 2020 - 20:00
امريكا بدأت في جني ما زرعت ،هنا تنطبق مقولة العربة تسير و الكلاب تنبح ، حللوا و ناقشوا لا يهم الكلام يبقى كلام ، و من يتكلم كثيرا فهو فاشل ،، يجب ان تختار كيف تكون في هذه الحياة ، من الذين يعملون ، أم من الذين يتكلمون
لا مجال ان تكون الاثنان ، العرب اختاروا ان يكونوا مبدعون في الكلام ،،
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16
8 - جردان للتجربة !! الاثنين 16 مارس 2020 - 20:01
نتمى ان يتم تجريبه على وزير الدفاع او ترامب شخصياً ، حتى يتأكد العالم من مصداقية المعلومات الطبية ، وان التجربة على إﻻنسان خالية من اية مضاعفات .
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-6
9 - الرأسمالية الفاسدة الاثنين 16 مارس 2020 - 20:01
هكذا هو حال أمريكا هي من ستجد الدواء
وستبيعه بالثمن الذي تريده
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3
10 - Bilal الاثنين 16 مارس 2020 - 20:02
Hope it works than distribute it all over the globe so We can stop this dangerous virus from destroying humanity
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6
11 - draa الاثنين 16 مارس 2020 - 20:02
Espérons que ca soit vrai et arretons de parler de complices
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5
12 - alfonso الاثنين 16 مارس 2020 - 20:04
حقا نحس ان الانسانيه بدأت تحس بالنعمه التي لم تكن تعطي لها قيمه من قبل الصحة والامان الان كلنا ننظر ان تخرج دوله او مختبر بانه توصل للقاح ضد هذا الوباء الذي فتك بالعالم كله ولعل هذا الوباء يكون سبب في رجوع الناس الى ربها الخالق الرحيم
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10
13 - السلاوي الاثنين 16 مارس 2020 - 20:04
السييد رئيس ادارة كيوفاك باع الماتش لامريكا
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-2
14 - rachida الاثنين 16 مارس 2020 - 20:05
اللهم يسر ولا تعسر اللهم احفظنا من شر الامراض واحفظ البلاد والعباد .
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9
15 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 16 مارس 2020 - 20:07
على الله اودي القاوا شئ دواء من هذا الداء . اللهم احفظنا وجميع المسلمين يارب. أعتقد أن أمريكا تكافح و تجتهد كثيرا ولا تريد أن يسبقها أحد في جميع المجالات ربما يصل الى شئ فعال
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5
16 - مغربية الاثنين 16 مارس 2020 - 20:08
انشاء الله بادن الله اكون فعال
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4
17 - ملاحظ مغربي. الاثنين 16 مارس 2020 - 20:11
العالم كله ينتظر اليوم من أمريكا متى ستكتشف الجديد..مع العلم أن الجديد والحل دائما يأتينا منهم.
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3
18 - خبر سار الاثنين 16 مارس 2020 - 20:12
* خبر سارلصحة الإنسان و درء المخاطر عنه .
* ما دام المختصون تعرفوا على الفيروس من حيث تركيبته ،
و وظيفته ، أي كيف يشتغل في جسم الإنسان ، يصبح من
السهل لديهم إنتاج لقاح مضاد لذلك الفيروس ، و لكن تسويق
الأمصال ، ربما قد يأخذ وقتاً .
* لكن ما نسمع هو أن أمريكا تريد إحتكار المنتوج لها فقط
دون العالم .
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2
19 - أستاذة وطنية الاثنين 16 مارس 2020 - 20:15
نشرت الداء والعلع بين سكان العالم من أجل تسويق انتاجاتها ككل مرة مثل سابقة الافلوانزا بأنواعها لان اختراع لقاح يتطلب شهور وسنوات انها السياسة الاقتصادية للدول العظمى هي التي تتحكم
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-1
20 - Assad الاثنين 16 مارس 2020 - 20:17
يريدون تحقيق السبق على الألمان وترويج لقاح ربما لن يكون فعالا والغرض هو فرض تسويقه لجني الأرباح على حساب ملايين البشر...
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0
21 - ناشط الاثنين 16 مارس 2020 - 20:21
الله وحده يعلم من زرع هذا الوباء وعنده الدواء وسيكشف سبحانه وتعالى في الأيام القليلة القادمة الجهة المسؤولة عن إبادة عباده من كل الاجناس وسينتقم رب العالمين لهؤلاء الأبرياء إن شاء الله طال الزمن أم قصر.
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0
22 - abdelhak الاثنين 16 مارس 2020 - 20:23
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