أمريكا تبدأ في اختبار لقاح ضد "كورونا" على البشر

هسبريس - إفي

بدأت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اختبارات على البشر للقاح مضاد لفيروس "كورونا" (كوفيد 19)، فقا لما أعلنته هيئة المعاهد الوطنية الأمريكية في بيان.

وقالت الهيئة التي تمول المشروع "بدأت المرحلة الأولى من التجربة السريرية لتقييم لقاح بحثي مصمم لمواجهة مرض الكورونا المستجد (كوفيد-19) في معهد (KPWHRI) في سياتل".