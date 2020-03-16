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الرئيسية | بيئة وعلوم | تجريب لقاح ضد "كوفيد 19" في جسد متطوعة

تجريب لقاح ضد "كوفيد 19" في جسد متطوعة

تجريب لقاح ضد "كوفيد 19" في جسد متطوعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 مارس 2020 - 22:55

بدأ مختبر أميركي، اليوم الاثنين، أول تجربة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن باحثين أمريكيين من معهد "كيزر" للبحوث قاموا بحقن جرعة من اللقاح في ذراع متطوعة بمدينة سياتل، شرقي الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه التجربة جرت وسط ترقب من العالم الذي يشهد استفحالا مقلقا للوباء الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وأصاب أكثر من 179 ألف شخص حتى الآن.

وقالت ليزا جاكسون، باحثة في معهد كيزر: "نحن فريق فيروس كورونا في الوقت الحالي، وما من شخص إلا ويريد أن يقوم بما بوسعه خلال فترة الطوارئ الحالية".

وفي الوقت الذي كانت المتطوعة تتلقى جرعة اللقاح التجريبية، كان ثلاثة آخرون ينتظرون دورهم ليشاركوا في التجربة، ومن المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 45، وسيتلقون جرعتين اثنتين في الشهر الواحد.

وتعتبر هذه الخطوة العلمية الأولى من نوعها، وسيتراوح عمر المشاركين المتطوعين بين 18 و55 عاما، ويقول الباحثون إنهم لن يتعرضوا لأي أذى؛ إذ إن الفيروس لن ينتقل إلى المشاركين في هذه التجارب لأن الجرعة التي ستخضع للاختبار لا تضم أي أثر لـ"كوفيد 19".

يشار إلى أنه من المقرر أن تتواصل هذه التجارب إلى غاية مطلع يونيو 2021 لأجل التأكد من سلامة اللقاح الذي أطلق عليه اسم "mRNA-1273".

ولن يكون نجاح هذه التجربة إيذانا بانتهاء الفترة الحرجة التي يكابدها العالم في الوقت الحالي، لأن اعتماد أي لقاح طبي يستوجب مراعاة عدد من الشروط، كما يتطلب موافقة كثير من الهيئات الصحية المختصة.

وفي حال تكللت التجربة الأميركية بالنجاح، أي إذا تبين أن اللقاح لا يؤدي إلى مضاعفات جانبية غير مرغوب فيها، فإن تطوير اللقاح سيتطلب أكثر من عام.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، إنه في حال نجاح اختبارات السلامة، ستكون ثمة حاجة إلى انتظار سنة أو سنة ونصف السنة للحصول على لقاح يمكن استخدامه على نطاق واسع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 23:04
حتى 2021 يكون الثلت ديال سكان الأرضية وأكثر تصابو بهادالوباء لا قدرالله
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7
2 - نادية الاثنين 16 مارس 2020 - 23:08
يا رحمن يا رحيم برحمتك استغيث اميييييين
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15
3 - sihmo الاثنين 16 مارس 2020 - 23:09
شكرا ماما امريكا...
Thank you for leading humanity, will succeed inchallah
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-4
4 - amine الاثنين 16 مارس 2020 - 23:09
ماهذه السخافة يا امريكا. في نظرك العالم سيبقى ينتظر اللقاح عام ونصف. ونترك الفيروس يفتك في دول العالم. نحن لنا الله يا امريكا. فالله قادر على شفاء عباده ورفع البلاء في رمشة عين. دون حاجة اليك. ما ينقصنا سوى دعاء كافة مسلمين العالم بنية وقلب خاشع فالله لا يرد دعاء مؤمن مصاب.
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24
5 - مجلوق فنيويورك الاثنين 16 مارس 2020 - 23:13
اودي غير شوية دصبر الشرفة راهم خدامين ليل ؤنهار الى نجح ليهم هاد اللقاح ترامب هدي ينوض فيهم شياط باش يسربيو….لهلا يخطينا الشرفة اما حنا عربان ماصالحين لوالو.
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-2
6 - abderrahimelghalemi الاثنين 16 مارس 2020 - 23:13
امريكا الدولة العظمى بكل المقاسات الدولة التي تشتغل بكل صدق وضمير وبغضالنضر على على الأبحاث العلمية الجد المتطورة تعالوا لتلقي نظرة على تقدمها في الجانب الإنساني فلولا ا ءمريكا وأوروبا لما تحققت الديموقراطية في الوطن العربي ولولا ا ءمريكا لما اءفتضحت العديد من الشخصيات العربية التي كنا نكن لها التقدير والاحترام للأسف بعض الجهلاء العرب يحاولون تبغي ما تقوم به هده الدولة العظمى
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-5
7 - مووووت يا حماار الاثنين 16 مارس 2020 - 23:14
انتظار سنة ونصف يعني فناء نصف سكان العالم خصوصا حينما يتعلق الأمر بشعوب لا وجود للوعي في قاموسها.شعوب تتهافت على الدقيق كأن هدا الدقيق سيمنعها من الاصابة .وشعوب تستهتر وتفضل التجمهر في الاسواق والازقة.....
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2
8 - رشيد الاثنين 16 مارس 2020 - 23:14
بعيدا عن الموضوع، على المغرب فرض حضر التجوال وإعلان حالة طوارئ أمام التصرفات وبعض العقليات التي لم تستوعب جدية الأمر والله المستعان
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3
9 - أستاذة وطنية الاثنين 16 مارس 2020 - 23:19
من سيفوز بالاختراع أمريكا ام ألمانيا التي تعهد وزيرها بأن يكون اللقاح للانسانية جمعاء وهي ماضية عن ساق وقدم في تحقيق الهدف
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2
10 - غلام الاثنين 16 مارس 2020 - 23:22
المهم حنا ما تسلونا غي ندعيو معاكم .
ما كرهتش لو كان صحاب نضرية المؤامرة سبقو شي نهار لمريكان حتى هما و فادو الناس راكم صدعتوا لينا راسنا
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1
11 - جهاد الصويري الاثنين 16 مارس 2020 - 23:22
فقط للتوضيح أكثر راه هاد المتطوعين غير حاملين للفيروس.. و التجربة معمولة غير للناس لي كاين احتمال يتعادو بالفيروس.. ويشوفوا واش بالفعل هاد اللقاح ينفع فمواجهة كرونا.. أما العلاج ديالو راه دابة واقعة منافسة كبيرة بين المختبرات الطبية المختصة.. فيها الخاص أو حتى لي تابع لجهات سيادية دولية..
المهم من هادشي كولو والعلاج ديالو هي الوقاية منو بإتباع النصائح و الارشادات لي تعلن عليها من قبل.. فالراديو والتلفازة وهنا فهيسبريس... وزيد زيد.. لا مكاين لازيد وزيد ولا والو ردو بالكوم من الهضرة ديال الفايسبوك والواتساب و نصيحة للناس متبقاوش تنشرو أي حاجة بانت ليكم فمواقع التواصل على أساس أنها حقيقة.. راه حتى هادشي كايدخل فالوقاية من الفيروس..
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12 - سعيد البوزيدي الاثنين 16 مارس 2020 - 23:26
ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق داء إلا وخلق له دواء
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0
13 - عبدالحق الاثنين 16 مارس 2020 - 23:27
مختبر لعلماء الجينات والأدوية بألماني كان هو السباق لاكتشاف هذا المضاد فعلم بذلك الرئيس ترمب و قدم للمختبر ملايين الدولارات ليشتري منهم هذا اللقاح المضاد ،لكن ثم كبح الفكرة وطرد صفقته وبذلك قام بابتكار هذا الإعلان المزيف ، ليحافظ على مقعده كرئيس للانتخابات المقبلة. ولكن هيهات هيهات.
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14 - هيا يا امريكورونا الاثنين 16 مارس 2020 - 23:33
وماذا ستربح امريكا إذا بدات بإنتاج اللقاح حالا وكورونا لم تضرب العدد الكافي من حيث الكثرة ، أي الضروري والمناسب لطلب الدواء؟!.
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