فرنسا تفرض قيودا على شراء عقار "الباراسيتامول"

هسبريس - د.ب.أ

تعتزم السلطات الفرنسية فرض قيود على شراء عقار الباراسيتامول لضمان توافره في البلاد في إطار مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت هيئة "ايه إن إس إم" الفرنسية للرقابة على الأدوية اليوم الثلاثاء أنه اعتبارا من غد الأربعاء ستبيع الصيدليات بدون وصفة طبية، عبوة واحدة بحد أقصى لكل مريض لا تظهر عليه أعراض مثل الحمى والآلام وعبوتان بحد أقصى لكل مريض تظهر عليه الأعراض.

وأضافت الهيئة أنها ستعلق عمليات البيع على الإنترنت لعقارات الباراسيتامول والإيبوبروفين والأدوية المحتوية على الإسبرين، وحذرت الهيئة من تخزين الباراسيتامول بدون ضرورة أو تناول بجرعات زائدة عن الحد.

كان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران كان قد نصح في مطلع الأسبوع الجاري بتناول الباراسيتامول في حال ارتفاع درجة الحرارة وحذر من تناول دواء الإيبوبروفين في حالة الإصابة بمرض (كوفيد-19).

وأكد الوزير اليوم أن بلاده لا يوجد بها نقص في دواء الباراسيتامول، وقال إن الهيئة تُذَكِّر فقط بقواعد الاستخدام السليم، وأضاف أن من غير المجدي ومن الخطير على الصحة تكديس الدواء في المنزل.