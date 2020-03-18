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كُتّاب وآراء
أطباء "الأحرار" يطلقون موقع إرشاد حول "كورونا"
أعلنت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار إطلاق منصة إلكترونية بغية إرشاد وتوعية وتحسيس المواطنين المغاربة، وذلك في إطار محاربة الوباء العالمي فيروس "كورونا المستجد".
ويرتقب أن يتم إعلان الموقع مساء اليوم الثلاثاء، وهو www.irchadcovid19.ma، بهدف خلق جسر تواصل مباشر بين أطباء المنظمة والمواطنين في مختلف جهات المملكة المغربية قصد الإجابة عن تساؤلاتهم وتخوفاتهم والتخفيف من حالة الهلع السائدة.
وفي وقت قررت المنظمة تعبئة 120 طبيبا من جهات المملكة الـ12 لتتبع الاستفسارات، قال بلاغ رسمي لها إن "الموقع الإلكتروني يمكن الولوج إليه عبر الهاتف النقال أو الحاسوب، حيث بإمكان المواطن الاستشارة من خلال المحادثة برسائل نصية أو مكالمة هاتفية صوتا وصورة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل مختلف الوثائق عبر الموقع".
وفي هذا الصدد أكد عبد الرفيع دحان، خبير في الميدان المعلوماتي والتواصل الرقمي، أن "هذه المنصة تكفل كل المتطلبات اللازمة لتأمين التواصل بين الطبيب والمواطن حفاظا على سرية المعلومات"، مضيفا أن "المنظمة سخرت كل الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الضرورية للمساهمة في مواجهة هذا الوباء العالمي، خدمة لصحة المواطن والصالح العام خلال هذه المرحلة".