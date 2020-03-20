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الرئيسية | بيئة وعلوم | الروس يقومون بتطوير 6 أدوية للعلاج من "كورونا"

الروس يقومون بتطوير 6 أدوية للعلاج من "كورونا"

الروس يقومون بتطوير 6 أدوية للعلاج من "كورونا"
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 20 مارس 2020 - 15:10

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن العلماء الروس قاموا بتطوير 6 أدوية للعلاج من فيروس كورونا، وأنه سيتم الإعلان عن فعالية هذه الأدوية قريبا.

وقال ميشوستين خلال اجتماع لهيئة تنسيق مجلس التعامل مع فيروس كورونا: "هدفنا الرئيسي هو منع تفشي الفيروس والسيطرة عليه واستباقه، هذا لا يعني فرض قيود على الطيران أو اتخاذ إجراءات واسعة النطاق فقط، ولكن يعني أيضا الابتكارات، بما فيها تطوير لقاح للفيروس الجديد".

وأضاف رئيس السلطة التنفيذية: "في الوقت الراهن، تجري تجارب في روسيا على ستة أدوية، وعلماؤنا قاموا بتطوير هذه الأدوية في وقت قصير جدا، خلال شهرين فقط".

ووفقا لرئيس الوزراء الروسي، فقد قام العلماء بالعمل على مدار الساعة وبدون انقطاع، "ونأمل أن يتم التأكد من فعالية هذه الأدوية في المستقبل القريب واستخدامها للوقاية والسيطرة على الوباء".

وكانت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن روسيا بدأت في اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد على الحيوانات المختبرية.

وقال "روسبوتريبنادزور" إن المركز الوطني لبحوث الفيروسات والتكنولوجيا الأحيائية "Vector" بدأ في اختبار النماذج الأولية للقاح استنادا إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة، موضحا أنه بدأ الآن دراسات على الحيوانات المختبرية.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى غاية أمس الخميس في روسيا 199 حالة، وسجلت وفاة امرأة مصابة بأمراض مزمنة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - منير الجمعة 20 مارس 2020 - 15:38
لما لا تتوحد الجهود بين مختلف المختبرات و العلماء و الباحثين من أجل الإسراع بوجود دواء فعال ضد وباء كورونا أظن دلك فيه خير عميم للبشرية
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7
2 - الله يلطف بينا الجمعة 20 مارس 2020 - 15:41
199حالة و وفاة واحدة ! تبارك الله عليهوم
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6
3 - عنتر الجمعة 20 مارس 2020 - 15:49
والمغاربة يزيدون في اثمنة الخضر والفواكه لا حول ولاقوة إلا بالله
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4 - متسائل الجمعة 20 مارس 2020 - 15:51
عجيب أمر روسيا ، لم تتضرر من الفيروس رغم حدودها مع الصين .
إنها الشدة و الحذر و العبقرية الروسية يا سادة
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