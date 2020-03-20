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الرئيسية | بيئة وعلوم | منظمة الصحة: الشباب غير محصنين من "كورونا"

منظمة الصحة: الشباب غير محصنين من "كورونا"

منظمة الصحة: الشباب غير محصنين من "كورونا"
هسبريس - رويترز
الجمعة 20 مارس 2020 - 20:50

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي عبر الواقع الافتراضي "لدي اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى إذا لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفرق بين الحياة والموت لشخص آخر".

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان إنه في ظل نقص المعدات الوقائية للعاملين بقطاع الصحة العامة واختبارات التشخيص فسيتعين إنشاء "جسور جوية" لنقل إمدادات إلى الدول من أجل عمال الصحة.

وأضاف أن المنظمة وزعت 1.5 مليون وحدة اختبار معملي في أنحاء العالم وقد يتطلب الأمر 80 ضعف هذا الرقم لمواجهة الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Mino الجمعة 20 مارس 2020 - 21:20
علينا الأخذ بالأسباب كما أمرنا سيد الخلق اجمعين فى حديثه الشريف معلما صحابته الطيبين الطاهرين (اذا ظهر الطاعون فامسك عليك لسانك وليسعك بيتك واستغفر الله)
صدقت يا خير خلق الله كلهم
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2 - محمود الجمعة 20 مارس 2020 - 21:20
هذ منظمة الصحة العالمية ولاة بال البراح ديال أيام جدودنا ،ما دورها إذا لم تتدخل بأطبائها و معداتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و مساعدة الدول المتضررة و لا هي غير كتحسب المصابين و الموتى و تعطي النصائح بحال الموقع ديال فايسبوك ديال حمادي الساكن فالدرب !
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3 - صلاح الزاوية الجمعة 20 مارس 2020 - 21:21
نسأل الله السلامة و العافية، هاد الوضع لا يبشر بالخير !
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4 - مهاجر الجمعة 20 مارس 2020 - 21:23
على المغرب ان يهيئ سجناءه في تصنيع الكمامات كما فعلت بلجيكا
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5 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 21:28
ااسلام عليكم انا شاب اقطن في برشلونة واشك في انني حامل للفيروس حفظني الله واياكم،ولاكن المشكلة اني مند اسبوع اعاني من الم في الصدر مع السعال احيانا ولا كن بدون ارتفاع في درجة الحرارة ،ولست متأكد الى حد كتابة هذه الاسطر هل اني فعلا مصاب بهذا الفيروس حفظنا الله منه ،ام ان قوة المناعة هي التي ابطلت الفيروس اريد من خبير اي يجبني وجزاكم الله خيرا ،
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6 - مواطن غيور. الوثيقة الجمعة 20 مارس 2020 - 21:31
السلام عليكم
على الساكنة التي لم تتواصل مع ممثل السلطة، ان تحمل المطبوع من الأنترنيت و تطبع التصريح مع التوقيع في إنتضار التواصل مع السلطة.
هدا المطبوع استثناء يعني القاعدة هي المكوث في المنزل، أما المضطر لعمل أو للتبضع... فيحمل معه الوثيقة و يقضي غرضه.
يسروا و لا تعسروا، الله يسهل.
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7 - redwa. الجمعة 20 مارس 2020 - 21:32
الله ايدير شي خير .
ماذا وراء فيروس كورونا . اضن ان العالم سيتغير 360 درجة في جميع الميادين .
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