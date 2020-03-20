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كُتّاب وآراء
منظمة الصحة: الشباب غير محصنين من "كورونا"
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي عبر الواقع الافتراضي "لدي اليوم رسالة للشباب: لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى إذا لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفرق بين الحياة والموت لشخص آخر".
وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك رايان إنه في ظل نقص المعدات الوقائية للعاملين بقطاع الصحة العامة واختبارات التشخيص فسيتعين إنشاء "جسور جوية" لنقل إمدادات إلى الدول من أجل عمال الصحة.
وأضاف أن المنظمة وزعت 1.5 مليون وحدة اختبار معملي في أنحاء العالم وقد يتطلب الأمر 80 ضعف هذا الرقم لمواجهة الوباء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
صدقت يا خير خلق الله كلهم
على الساكنة التي لم تتواصل مع ممثل السلطة، ان تحمل المطبوع من الأنترنيت و تطبع التصريح مع التوقيع في إنتضار التواصل مع السلطة.
هدا المطبوع استثناء يعني القاعدة هي المكوث في المنزل، أما المضطر لعمل أو للتبضع... فيحمل معه الوثيقة و يقضي غرضه.
يسروا و لا تعسروا، الله يسهل.
ماذا وراء فيروس كورونا . اضن ان العالم سيتغير 360 درجة في جميع الميادين .