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كُتّاب وآراء
خبراء: فقدان الشم والذوق من أعراض "كوفيد 19"
كشف خبراء بریطانیون عن أعراض جدیدة لفیروس كورونا المستجد بینھا فقدان حاستي الشم والذوق.
وأكدت جمعیة أطباء الأنف والأذن والحنجرة البریطانیة، في بیان صحفي نقلته وسائل الاعلام المحلیة، أنه یمكن لمن لم تظھر علیھم أعراض السعال والحمى أن یعانوا من فقد حاستي الشم والتذوق.
وذكرت أن أي شخص تظھر علیه مثل ھذه الأعراض، دون حمى أو سعال ،یجب أن یخضع نفسه للحجر الصحي التلقائي، مضیفة أن الأدلة أثبتت أن هذا الفیروس ینتقل إلى الجسم حصرا عبر العینین والأنف والحنجرة.
وأكدت الجمعیة أن اثنین من أطبائھا تعرضا للعدوى بهذا الفیروس، وأظھرا أعراضا بفقد حاستي الشم والتذوق وھما یعالجان في المستشفى حالیا، مضیفة أنھا أوصت بضرورة ارتداء جمیع موظفي الصحة معدات وقائیة تغطي الجسم كله.
ولم یؤكد بیان جمعیة الأطباء إن كان فقد حاستي الشم والذوق مؤقتا أم يدوم رغم شفاء المریض من العدوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
هدا المقال يؤكد لمن لديه شك على أن إجراءات الحيطة من قناع للتنفس و القفازات... المعمولة به في العالم لا تنفع مع هدا الفيروس.
إدا كان الأطباء و ما أدراك ما الأطباء يصابون بالعدوى رغم احتياطاتهم، فما بالك بشخص مصاب في حافلة أو سيارة أجرة وسط فريق من الركاب!
الوقاية خير من العلاج.