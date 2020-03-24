منظمة الصحة: لا دلائل على وجود كورونا بالهواء

هسبريس ـ مُتابعة

أكد المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة في الشرق المتوسط أنه لا دليل يثبت انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء، مجددة تحذيراتها السابقة بشأن انتقاله فقط عبر القطيرات والمخالطة.

وقال المكتب، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل بالهواء، بل ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة، ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية".

وكانت المنظمة العالمية للصحة حذرت من أن انتشار وباء كورونا المستجد يتسارع، لكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول للانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم، ووضع من خالطوهم في الحجر الصحي.

من جهة أخرى، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم: "أحصيت أكثر من 300 ألف إصابة بكوفيد-19 حتى الآن، وهذا مؤلم للغاية. إن الوباء يتسارع لكننا قادرون على تغيير مساره".