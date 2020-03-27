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الرئيسية | بيئة وعلوم | المغرب يقطع الشك باليقين في مسألة "الكلوروكين"

المغرب يقطع الشك باليقين في مسألة "الكلوروكين"

المغرب يقطع الشك باليقين في مسألة "الكلوروكين"
جمالي شبلي*
الجمعة 27 مارس 2020 - 13:37

بكل السرعة والحكمة التي يتطلبها تدبير المرحلة، وبكل الحرص المطلوب للحفاظ على صحة المواطنين، لم يضيّع المغرب الكثير من الوقت لحسم قراره الواضح والسيادي بخصوص استعمال الكلوروكين لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

فالمملكة، التي طورت إستراتيجية خاصة بها في إدارة الأزمة الصحية التي يمر منها العالم أجمع، أخذت بقرار الأخصائيين والعلماء، الذين أجمعوا على ضرورة اللجوء إلى هذه المادة التي أثبتت نجاعتها، خاصة في الصين، أول بلد في العالم أصابه الفيروس.

وزارة الصحة، التي تخضع قراراتها لكثير من التمحيص في هذه الفترة، وحتى البسيطة منها توضع تحت المجهر، وفي خطة منهجية في مسار اعتماد هذا العلاج، فتحت نقاشا بخصوص هذه المسألة، التي أثارت جدلا كبيرا في دول أخرى، وأصبحت موضوعا للمزايدات، فكان لا بد من الإسراع في الأخذ بزمام الأمور، والمبادرة إلى وضع حد لكل التكهنات والفرضيات.

بضعة أيام كانت كافية لحسم القرار داخل اللجنة العلمية والتقنية، خاصة أن مادة الكلوروكين ليست بالغريبة عن الأخصائيين المغاربة، الذين كانوا يصفون الأدوية التي تدخل في تركيبتها لكل القادمين من إفريقيا.

فعن خبرة وتجربة، كل الأشخاص الذين سافروا إلى بلدان إفريقية، وفضلا عن إجراء تلقيح بحسب وجهة كل واحد منهم، كان عليهم أخذ أدوية مصنعة على أساس الكلوروكين، خلال وبعد سفرهم، علما أن هذه الأدوية ليست لها مضاعفات صحية على الذين يتناولونها.

وهو ما يؤكده البروفيسور عبد الفتاح شكيب، الأخصائي في الأمراض المعدية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي أبرز أن هذا الأدوية المصنعة من الكلوروكين، وكباقي الأدوية، من المحتمل أن تكون لها آثار جانبية لكنها "طفيفة"، وتحدث عند تناولها لفترة قصيرة، ومن ذلك تأثيرها المحدود على الجهاز الهضمي.

وبعد أن شدد على نجاعة الكلوروكين في معالجة المرضى المصابين بفيروس (كوفيد 19)، أعرب البروفيسور شكيب، الذي راكم خبرة كبيرة في علاج الأمراض الفيروسية، عن أسفه لأنه "في الماضي، لم يكن الكلوروكين يستعمل على نطاق واسع لعلاج الكثير من الفيروسات".

فما صرح به هذا الأخصائي الذي يدرك جيدا ما يقوله، يؤكد أن القرار الذي اتخذه المسؤولون المغاربة كان صائبا، وهو أفضل خيار ممكن في هذا الوضع الحرج، الذي لا يتحمل أي نقاشات فضفاضة.

ولتدعيم رأيه وآراء زملائه، استشهد البروفيسور شكيب بالدراسات التي قام بها أخصائيون في بلدان أخرى عبر العالم، والتي خلصت إلى النتيجة ذاتها، لا سيما بالصين وفرنسا وتونس.

وكان أول من أثار النقاش بخصوص مادة الكلوروكين وقدرتها على علاج مرضى (كوفيد19)، البروفيسور الفرنسي ديدييه راؤول، الخبير في الأمراض المعدية، والذي تعرض للكثير من السخرية والاستهزاء؛ غير أنه في النهاية كسب الرهان ببلاده، بعدما تم يوم 26 مارس الجاري نشر مرسوم بالجريدة الرسمية يسمح بوصف الهيدروكسي كلوروكين (hydroxychloroquine) للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الانتصار الذي حققه البروفيسور راؤول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي بمارسيليا، يشكل دعما قويا لكل الذين آمنوا بفعالية دواء ليس بمرتفع الثمن؛ لكنه يمنح الأمل في الشفاء لآلاف الأشخاص المصابين بالعدوى، بعدما فشلت مختبرات العالم في الوصول إلى علاج لهذا الفيروس.

ومن إيجابيات الإستراتيجية التي تبناها المغرب في إدارة الأزمة أن السلطات الصحية لم تتردد كثيرا، بما أن اللجنة التقنية والعلمية بوزارة الصحة قررت اعتماد الكلوروكين لعلاج كل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وليس الحالات الخطيرة فقط.

وفي هذا الصدد، أوضح البروفيسور شكيب، أنه "في العالم، كان هناك نوعان من التعامل، ففي الصين مثلا وصف الكلوروكين لكل المرضى؛ بينما في فرنسا، لم يوصف العلاج سوى للحالات الخطيرة والحرجة".

عندما سينقشع غبار "كورونا فيروس"، سيجد المغرب نفسه قد نجح، ودون شك، في وضع أسس تدبير مندمج نموذجي لأزمة مركبة ومتعددة الأبعاد، وذات كلفة باهظة.

*و م ع

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - رجا في الله الجمعة 27 مارس 2020 - 13:49
فخورة بلادارة الحكيمة لبلادي لهذه الجائحة .التي فاقت كل التوقعات صراحة.شكرا لكل مسؤول قام بواجبه .وعلى الشعب ايضا ان لا يكون عبء بل سندا لنتخط هاته المحنة .بادن الله ربي يلطف بينا و يغفر لينا
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81
2 - منير الجمعة 27 مارس 2020 - 13:49
ببساطة لكي يفهم الجميع ..استعمال هدا الدواء يعالج 75% من المرضى بداء كورونا...وبالتالي فهو علاج فعال في هده المرحلة..اللهم تعيش الأغلبية أو يموت الجميع بهدا الوباء
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63
3 - immad الجمعة 27 مارس 2020 - 13:50
وفي هذا الصدد، أوضح البروفيسور شكيب، أنه "في العالم، كان هناك نوعان من التعامل، ففي الصين مثلا وصف الكلوروكين لكل المرضى؛ بينما في فرنسا، لم يوصف العلاج سوى للحالات الخطيرة والحرجة"........فرنسا اكثر احتياطا من الصين لان الدواء قد يسبب مضاعفات خطيرة على الكلي والعينين....
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-21
4 - ام معاد الجمعة 27 مارس 2020 - 13:52
وفقكم الله لقد اتبتم انكم في ظهر الشعب وقت الازمات
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33
5 - هشام متسائل الجمعة 27 مارس 2020 - 13:52
الأمور بخواتمها
ننتظر ارتفاع أعداد المتعافين بكل صبر
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37
6 - Macinthoch الجمعة 27 مارس 2020 - 13:52
الكلام غير كافي النتيجة و الاحصاءات هي التي تبين الواقع وواقعنا اليوم يقول ان 11 شخص قد توفو ...وعدد الشفاء قليل ...لو كان الدواء مجدي يجب ان تكون حالات الشفاء في تصاعد يوميا...
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-14
7 - برامين الجمعة 27 مارس 2020 - 13:53
لا تسبقوا الاحدات يارب يحفض بلدي من كل مكروه،اتمنى ان لاتكثروا الكلام في هذه المسالة والتباهي ان المغرب احسن من كل الدول في هذه المسالة وانه وانه....لاننسى ان مستشفياتنا ليس لم من ذلك الا الاسم.
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-6
8 - مواطنة حرة الجمعة 27 مارس 2020 - 13:53
علاه إكون هاد دوا هو العلاج.عافكوم متفرحوناش ومن بعد تحبطونا ره مبقينا قادين على شي خبار سلبية.نتمنى خير.
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6
9 - خالد.ف الجمعة 27 مارس 2020 - 13:57
هذه المادة السحرية ضد الفيروس كما يزعم لماذا لم تستعملها إيطاليا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حسب معلوماتنا المحدودة لحد الٱن ؟
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-2
10 - SANAA الجمعة 27 مارس 2020 - 13:57
عدد الوفيات في تزايد خاصة بعد الاعلان عن استعمال الدواء في المغرب هده من جهة ومن جهة تانية وفيات الفئة العمرية الشابة هل هناك تقصير من طرف الاطباء خاصة بعد الاعلان عن اقتطاعات في اجورهم
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-8
11 - حسن الجمعة 27 مارس 2020 - 13:58
واعباد الله غادي ديرو لينا شي كارثة بهاد القرارات الاندفاعية ديالكم راه الكلوروكين عندو اعراض جانبية جد خطيرة وخص مراقبة طبية جد دقيقة وتحاليل يومية وحنى راه ضعاف بزاف عدد الاطباء والمستشفيات والمختبرات راه اعباد الله ماكايناش توصية علمية معتمدة من حتى بلد فالعالم توصي باستعمال الدواء راه امكن ليك تعالج كورونا وتدير للمريض القلب والكلي وممرض الكبد اللهم اني قد بلغت
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-9
12 - سعيد الجمعة 27 مارس 2020 - 13:59
معدل الوفيات بالمقارنة مع عدد المتعافين في المغرب مرتفع و يجب البحث عن السبب.
شكرا لكل من ساهم في العلاج و الحد من انتشار كورونا و جزاكم الله خيرا
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7
13 - SKIZO الجمعة 27 مارس 2020 - 13:59
صحة المغاربة فوق كل إعتبار،لكن أليست هذه ضربة موجعة نسبيا للولايات المتحدة الأمريكية (أقوى حليف استراتيجي للمملكة)‏"على الاقل علنيا"،لا سيما و الصراع القائم على من سينسب له فضل إنقاذ العالم ،و إختيار المغرب للصين رغم الدعم المالي الامريكي له بملايين الدولارات (750 مليون دولار تقريبا).
تقثنا في الدولة المغربية في جلالة الملك لا حدود لها .
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1
14 - طب او شعوذة !!!!!!!!!!!! الجمعة 27 مارس 2020 - 14:00
هنا فرنسا ، معهد باستور ، أطباء مختصون أكدوا ان استعمال الكلوروكين لبعض الحاﻻت ﻻيخلوا من مخاطر وان نسبة 88% من الشفاء كانت بدون الدواء ! واكد هذا الصباح احد اﻻطباء الفرنسيين ان فرنسا ستدفع الثمن في في اﻻيام المقبلة نتيجة تهورها بالسماح باستعمال كلوروكين ضد فيروس كورونا !! وﻻ ننسى ان حاﻻت تفشي المرض مرتفة جدا وكذالك الوفيات ، والحالة بفرنسا صعب جدا ، اما ما يقوله المسؤولون في الصحة في المغرب !! ﻻ أساس له من الصحة !! اين اتو بهذه النتائج حول هذا الدواء !! والله العظيم اصبح اﻻنسان ﻻ يتق أساساً بهؤﻻء التجار !! يقولون عكس المصدر ، ان لله وان اليه راجعون.
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4
15 - مغربية الجمعة 27 مارس 2020 - 14:00
بالشفاء إن شاء الله لكل مرضانا
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5
16 - rahoma london الجمعة 27 مارس 2020 - 14:01
إنجاز تاريخي مغربي لكن هل سيكون هذا الدواء في متناول جميع المغاربة ؟؟؟؟؟. سؤال ستكشف لغزه الأيام القادمة . وتبقى الوقاية خير من العلاج .
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-2
17 - مواطن الجمعة 27 مارس 2020 - 14:01
نتمنى من العلي القدير أن تثبت نجاعتها في علاج المصابين بهذا الفيروس، و أن يجعل هذا البلد آمناً إنشاء الرحمان، و أن يلتزم المواطنين بتعليمات مختلف الأجهزة الأمنية و السلط المحلية، حتى نخرج إلى بر الأمان.
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5
18 - معلقة الجمعة 27 مارس 2020 - 14:01
وماذا عن الأرواح التي مازال هذا الوباء يحصدها يوما بعد يوم أعطونا تفسيرات كي تطمئن نفوسنا خصوصا بعد موت القاضيتين والمحامي بهذا الوباء
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1
19 - kamal الجمعة 27 مارس 2020 - 14:01
نتمنى أن يظهر مفعول هذا الدواء على المصابين بالوباء قبل خروج الأمور عن السيطرة.لأنه إلى حد الساعة عدد المتوفين أكثر من عدد الحالات شوفيت في المغرب.كما أن قناة أمريكية ذكرت أن رجالا توفي بعد أن استعمل هذا الدواء بدون وصفة طبية.وزوجته تم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة حرجة
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-1
20 - Said russie الجمعة 27 مارس 2020 - 14:01
ما يهمنى النتائج حتى لو كان المغرب يستعمل الزعتر المهم هي النتائج.الى حدود الساعة عدد الوفيات من كورونا في المغرب يفوق عدد المتعافون على بقية العالم
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5
21 - اسامة الجمعة 27 مارس 2020 - 14:02
الإضافة البروفيسور الفرنسي أكد ان الكروكين فعال مع إضافة أدوية أخرى و ليس وحده.
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5
22 - simo الجمعة 27 مارس 2020 - 14:02
بتوفيق ان شاء الله اللهم اجعل هذا الشهر الفضيل فاتح خير على الامة جمعاء
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5
23 - توغيق الجمعة 27 مارس 2020 - 14:03
الله يجيب الخير ويرفع عنا هذا اابلاء
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4
24 - Copier. coller الجمعة 27 مارس 2020 - 14:03
Specialiste dans le copier coller sur Maman France
Ça on sait faire, le reste c’est du bla bla
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-4
25 - مرباح الجمعة 27 مارس 2020 - 14:03
في 2012 سافرت الى ياووندي في الكاميرون قصد العمل لفترة قصيرة و كان الزاما ان اخد لقاح في معهد باستور بالبيضاء لان السلطات في هدا البلد الافريقي لا تسمح بدخول الاجانب الغير متوفرين على رخصة صحية تضمن ان الشخص له تلقيح تم اخد هدا دواء يحتوي على الكلوروفين قرص واحد بعد الفطور و كل هدا للوقاء من الملاريا المنتشرة هناك
الاعراض الجانبية تللك الساعة التي احسست بها
ولا اعراض لا امراض قلب ولا حتى حاجة ولله الحمد سوى الم في المعدة بحكم اني كنت اعاني من المعدة
نتمنى من الله العلي العظيم ان يجنب بلادنا هدا الوباء و ان يرحم الدين توفوا و ان يعين السلطات المغربية على محاربة الوباء وان يعينها كدلك على محاربة الجهل والجهلاء الدين يخرقون الطوارئ
تحية خالصة لرجال الامن.. يا ربي لا تشوفنا فيهم هدا الوباء وكل المغاربة ان شاء الله
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11
26 - amine الجمعة 27 مارس 2020 - 14:05
J’espère que l’efficacité de ce protocole soit démontrée par le nombre de guérisons qui est toujours tres faible en comparant par des pays arabes comme le Qatar,Bahrain et l’Arabie Saoudite.
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4
27 - capitanos الجمعة 27 مارس 2020 - 14:07
و لو نفى العلماء نجاعة هذه المادة هل فكرتم في الصورة التي ستسوقونها، بكل بساطة لأننا ننتظر أبحات اخرين و نتبنى أفكارهم قبل أن تتبناها بلدانهم لأننا جعلنا البحت العلمي في آخر اهتماماتنا
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1
28 - حسنا... الجمعة 27 مارس 2020 - 14:08
الآن ...يجب كيف الوصول لهذه المادة ...و لا سيما المرضى و العجزة ما فوق 65 سنة... كحالة استثنائية و أولوية .
شكرا جزيلا .
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1
29 - فرنسا الجمعة 27 مارس 2020 - 14:10
ليس عيبا أن تقولو فرنسا اعتمدت الدواء فلنعتمده كذلك فكل قراراتكم منقولة من باريس و لا داعي للتستر وراء لجنة علمية و كذا الكل يعلم أن المغرب متأخر جدا في مجال البحث العلمي و خصوصا في المجال الطبي و هذا شيء معروف إذن فلنتوكل على الله و نجرب الدواء و يجعل الله خيرا.
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6
30 - rima الجمعة 27 مارس 2020 - 14:11
هو أفضل خيار ممكن في هذا الوضع الحرج، الذي لا يتحمل أي نقاشات فضفاضة.لا بد من الإسراع في الأخذ بزمام الأمور، والمبادرة إلى وضع حد لكل التكهنات والفرضيات.استشهد البروفيسور شكيب بالدراسات التي قام بها أخصائيون في بلدان أخرى عبر العالم، والتي خلصت إلى النتيجة ذاتها، لا سيما بالصين وفرنسا وتونس.
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0
31 - السلامة يا ربي الجمعة 27 مارس 2020 - 14:12
الله يعطينا الصحة وصافي. قولو آمين
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4
32 - abouama الجمعة 27 مارس 2020 - 14:12
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعين ويكن مع هياكل الصحة من أطباء و باحثين وممرضين حتى تمر هذه الايام الصعيبة بخير. شكرا للجميع
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0
33 - معاذ الجمعة 27 مارس 2020 - 14:13
أرجو من المسؤولين اقتفاء اثر خطوات ألمانيا فهي التي سجلت نسبة وفيات ضئيلة بالنسبة المئوية العالمية وفي المغرب هذه النسبة مرتفعة و الله المستعان
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1
34 - متخوف الجمعة 27 مارس 2020 - 14:13
بلا بلا بلا بلا بلا .
كل هذا الكلام لكن لم تقل لنا متى سوف يعتمد هذا العلاج هل في الغد أو في الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو السنة القادمة أو القرن القادم . بلا بلا بلا بلا بلا بلا
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0
35 - عصام الجمعة 27 مارس 2020 - 14:14
الحمد الله هذا من فضل الله علينا و بمجهودات الاطر الصحية و السلطات العمومية كل من موقعه فجاز الله كل من ساهم في تدبير هذه المرحلة و نسأل الله ان نخرج من هذه المحنة باقل القليل من الخسائر و نسأل الله ان يشفي جميع المرضى من هذا الفيروس و رحم الله من مات منهم وحفض الله من لم يصب به
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-1
36 - Moha الجمعة 27 مارس 2020 - 14:15
هل المغرب افضل من دول اوربا في البحت العلمي ام افضل من منظمة الصحة العالمية . ؟ المغرب يبقى فار التجارب للكلوروكين والمغاربة ليس لهم لا حول ولا قوة وليس واعون ولا قادرون على متابعة المختبرات قضاءيا ان تعرضوا لمضاعفات اخطر من كورونا بسبب الدواء. فاستعمال الدواء يبقى سيف دو حديين. ولا ينبغي التطبيل والتهليل بفعاليته حاليا!
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37 - Mounir الجمعة 27 مارس 2020 - 14:15
سننتظر النتائج على الأرض وبعد ذلك نحكم على الأشياء.
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0
38 - Hicham الجمعة 27 مارس 2020 - 14:15
بسم الله الرحمن الرحيم.
يجب تجهيز جميع الأطر المكلفة بممر الدخول لحجر الحجر الصحي، بملابس كالتي يستعملها مربي النحل أو لما لا جلب هذه الملابس المخصصة لأصحاب مربي النحل من أجل حماية الأطر الطبية من الطبيب إلى منظفي الحجر.
كما أنه يجب الاستعانة بشاحنات إطفاء النيران من أجل تطهير وتعقيم الازقة والشوارع. وآلله ولي التوفيق.!!!
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39 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 14:16
توكلوا على الحي الذي لا بموت
اللهم اشفي الجميع
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40 - adihasi الجمعة 27 مارس 2020 - 14:16
لا نرا الى حد الان اي نتيجة فالموتى اكثر من المتعافون
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41 - محمد الجمعة 27 مارس 2020 - 14:17
بغيت نعرف هل هي صدفة ام ماذا عندما اعطت فرنسا الضوء الأخضر للأطباء باستعمال كلوروكين في نفس اليوم المغرب سمح للمستشفيات والأطباء باستعماله
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42 - يونس مومو الجمعة 27 مارس 2020 - 14:20
الكلوروكين دواء عالي السمية عكس الهيدروكسي كلوروكين المنخفض السمية وهو الذي تستخدمه ماما فرانسا الذي تحاولون التبجح ولفت النظر عن انكم لم تنهجو منهجية كوبي كولي منها كما العادة والتفاخر بأنه قرار سيادي، نعلم جيدا ما يساويه المواطن المغربي في هذا البلد الحبيب وكيفية التعامل مع المرضى في ظرفيات أقل خطورة فما بالك الآن مع سيد كورونا.
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43 - hasnae الجمعة 27 مارس 2020 - 14:21
اللهم اشفي جميع المصابين في هذا اليوم المبارك
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44 - Sadik الجمعة 27 مارس 2020 - 14:21
لا لاستعجال فالتداوي يتطلب بعض الوقت وفي الأيام القادمة سنرى بمشيئة الله تعالى تعافي عدد كبير من المصابين. تفاءلوا خيرا.
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