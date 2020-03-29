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الرئيسية | بيئة وعلوم | "كورونا" يفتك بالصحة النفسية .. توتر وقلق وخوف من المجهول

"كورونا" يفتك بالصحة النفسية .. توتر وقلق وخوف من المجهول

"كورونا" يفتك بالصحة النفسية .. توتر وقلق وخوف من المجهول
هسبريس - أمال كنين
الأحد 29 مارس 2020 - 11:00

منذ انطلاق "أزمة كورونا" بدأت تأثيراتها تزداد أكثر فأكثر على نفسية المواطنين، وهو الأمر الذي ازداد حدة مع تفعيل حالة الطوارئ الصحية والتزام عدد من الناس بالحجر المنزلي؛ ناهيك عن تتبع الأرقام المتزايدة لعدد الإصابات المؤكدة وحتى الوفيات.

الوضع الحالي يستلزم أن يأخذ الإنسان بعين الاعتبار صحته النفسية، ويحارب تعرضه لأي من أشكال التوتر والقلق أو حتى الاكتئاب جراء البقاء في البيت طوال الوقت، أو التفكير المستمر في المرض.

وفي هذا الإطار أعد المستشفى الجامعي الرازي للطب النفسي، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، دليلا للوقاية من الانعكاسات النفسية للحجر الصحي، يؤكد أن الوضع تترتب عنه اضطرابات متعددة، منها اضطرابات النوم، وسرعة الانفعال والملل، والخوف والقلق والتوتر والاكتئاب في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن "هذه الأعراض تختلف من شخص لآخر تبعا لطبيعة شخصيته وكذا محيطه".

ويبرز الدليل أن الاضطرابات ناتجة عن الضغوطات التي قد يواجهها الشخص خلال هذه الفترة، من قبيل نقص المعلومات الواضحة والموثوقة، والإحباط، والعزلة والشك والخوف من المجهول.

ويوصي الدليل بضرورة الاتصال بمراكز الإنصات والإرشاد التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين عند الإحساس بخوف من الإصابة بفيروس كورونا يفوق التخوف المعتاد بشكل يؤثر على الحياة اليومية، كاضطراب في النوم أو فقدان الشهية أو حرص مفرط على الصحة الذاتية وصحة العائلة.

وحسب منظمة الصحة العالمية من المرجّح أن يعاني غالبية الأشخاص المعرّضين لحالات طوارئ، إن لم يكن كلهم، من ضائقة نفسية، ومعظمهم يمكن أن تتحسّن حالتهم بمرور الوقت.

وتقدم المنظمة عددا من النصائح وجب الالتزام بها خلال هذه الفترة، أهمها ضرورة الاعتناء بالصحة الجسدية والعقلية، ما سيساعد على المدى البعيد وعلى مكافحة كورونا، وتناول طعام صحي، وهو ما سيساعد جهاز المناعة على القيام بوظيفته بشكل جيد، مع التقليل من تناول الكحوليات وتجنب المشروبات الغنية بالسكر.

ومن توصيات المنظمة الدولية أيضا: "لا تدخنوا، فالتدخين قد يفاقم مخاطر المرض إذا أصبتم بالفيروس. قوموا بالتمارين الرياضية..30 دقيقة من الحركة يوميا للكبار وساعة للأطفال. واعتنوا بالصحة العقلية لأنه من الطبيعي أن تشعروا بالفزع في هذه الأوقات والارتباك والخوف، ولكن تحدثوا مع أشخاص تعرفونهم وتثقون بهم وادعموا أشخاصا آخرين في مجتمعاتكم واسألوا عن جيرانكم وأصدقائكم وأقاربكم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - مواطن وفي الأحد 29 مارس 2020 - 11:11
الا بذكر الله تطمئن القلوب عزوزوا ايمانكم وفروا الى الله وقراءة القرآن فوالله لا علاج نفسي اقوى من هذا فجددوا ايمانكم تفوزوا بخير الدارين
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72
2 - محمد. الأحد 29 مارس 2020 - 11:11
على المؤمن أن يحتسب أمره إلى الله وبرطب لسانه بذكر الله يقول سبحانه "الذين ءامنو وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين ءامنو وعملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب"
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43
3 - مجرب ماشي طبيب الأحد 29 مارس 2020 - 11:12
خوفنا من الموت في مستشفيات المغرب المهملة المتسخة الخالية من الرحمة اكبر
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20
4 - عادل الأحد 29 مارس 2020 - 11:12
الحفاظ على نفسية متزنة أثناء الحجر الصحي أهم من الوقاية من الوباء نفسه، فبثقتنا في الله وفي أن لكل إنسان أجل سنواجه كل التحديات...بقاو فداركم الله احفظكم يا آبائي وأمهاتي وإخواني ويا أبنائي....
أنتم أهم من كل اقتصاد...أنتم ثروتنا ومستقبلنا..
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11
5 - عبد الرحمان الأحد 29 مارس 2020 - 11:14
نحن أما ثلاثة حلول لا رابع لها...إما البيت أو السجن أو القبر....اختاروا الأصلح والأنفع والله إن جلالة الملك ضحى باقتصاد البلاد من أجلكم فلا تخذلوه...بقاو فديوركم..
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9
6 - اجواو Amsterdam الأحد 29 مارس 2020 - 11:14
سلم يارب سلم..... اللهم الطف بنا وفرح عنا وارفع هذآ البلاء يارب العالمين
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13
7 - Fa9ire الأحد 29 مارس 2020 - 11:15
Bonjour
Il faut arrêter de faire paniquer les gens ce virus est certes dangereux pour les personnes fragiles et celles qui présentent des comorbidités tels que le diabète, hypertension.... mais sachez que selon toutes les études de la planète cette maladie est bénigne dans 80% des cas, nécessite une hospitalisation pour 15% de cas et un passage en réanimation pour 5% de cas. Le seul traitement qui a prouvé son efficacité à l'heure actuelle est : RESTEZ CHEZ VOUS! pour ne pas contaminer les personnes fragiles!
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6
8 - بنعبد الله الأحد 29 مارس 2020 - 11:19
السلام عليكم. في هذا الصباح إلتقيت مع أحد الأصدقاء وهو موظف حكومي حالته النفسية يرثى لها .ملابس متسخة وشعره مجعد وكذلك لحيته نسأل الله السلامة. الذي لايعرفه يظنه أحمق و هذا نتيجة كثرة التهويل الضخم لهذا الوباء.
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8
9 - لينة الأحد 29 مارس 2020 - 11:20
متى اهتممتم بالصحة النفسية للمغاربة. كم من موجز وموجزة تابعتم صحته النفسية بعد انتهائه من الدراسة. كم من معطل بقي قابعا في بيت والديه حتى فقد قدرته على التواصل مع المجتمع.كم أسرة تعاني مع مريضها النفسي الويلات ولا مجيب لنداءاتها في الحق في الصحة.الان تتغنون بتقارير يقرأها أشخاص يعدون بالعشرات.قولوا لنا ماذا اعددتم على أرض الواقع وليس على الورق.،؟
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10 - مواطن الأحد 29 مارس 2020 - 11:20
الحمد لله، لا أشعر بأي توتر، مريح معاراساتي فالدار، ماكاين غير البرارد ديال آتاي والأفلام والمطالعة، ولي بغاها الله هي لي كاينة.
خاص الواحد يدير الثقة فالله، ويعرف بلي أي حاجة وقعات فيها خير، لي ممكن ميعرفوش دابا حتا دوز مدة.
لي واضح دابا هو أن كورونا قلصات من حجم الفساد فالارض (التلوث)، وربات شحاال من واحد كان طاغي وعامر أنانية.
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31
11 - احمد الأحد 29 مارس 2020 - 11:21
يجب على السلطات المحلية ان تتداخل بصارمة لتطبيق حالة الطوارئ كليا 24/24 ، و يجب عليها منع الشاحنات بشكل نهائي من دخول مدن أخرى الا في حالة ثم تعقيمها ...
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5
12 - محجور عليه الأحد 29 مارس 2020 - 11:21
لقد فقدت عملي كما فقد مئات الآلاف أعمالهم. لكن لابأس نحن نضحي بمعيشتنا من أجل رفاقنا المسنين في هذا الوطن. أرجوكم المرة المقبلة حين تفكرون مجرد تفكير أن تنتقدو جيلنا تذكروا تضحياتنا من أجل أن تعيشوا و تذكروا أنكم ما فعلتم شيئا من أجلنا أطال الله عمركم في طاعته و أحسن الله خاتمتنا
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13 - المطمئنة الأحد 29 مارس 2020 - 11:22
الاوراد اليومية،الصلاة بقلب خالص وبكل الجوارح ثبت علميا انها تغير خريطة الدماغ الذي يفرز دوبامين و الاندروفين بل وأيضا لاسيتونين ،و التوكل على الخالق ،كفيل بالطمئنة ،هذه هي وصفتي السحرية في مقاومة أي موقف.
Il faut accepter la situation , puisqu'on peut pas la changer , accepter qu'on est impuissant ,se réconforter avec soi même,et compter vraiment sur dieu faire beaucoup de prières
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14 - عبد العاطي الأحد 29 مارس 2020 - 11:24
نرجوا الحصول على الرابط لموقع مراكز الانصات والارشاد الطب
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15 - مريم الأحد 29 مارس 2020 - 11:26
أنا بعدا هاد مرض ركب فيا لوسواس إلى حست غر بشي حاجة كنقول سفي هو يارب تحفظنا أو تحفض جميع المسلمين أنحاء العالم أتحفض أمة محمد أجمعييين يارب،،،
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16 - الدعاء ثم الدعاء الأحد 29 مارس 2020 - 11:26
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ياارحم الرحمين
عليكم بالدعاء والتزام البيوت حتى يجعل الله لنا مخرجا ويرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء
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17 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 11:27
لم ندرك قبل نعمة الأمان التي انعم الله علينا .كنا نستيقط ونخرج لعملنا ونرجع لبويتنا ونتصرف بحرية في تنقلاتنا ونتصافح مع اهليناونقبل اطفالنا و ا صدقاءنا وبعضنا قالق لءنه لم يجد ما يرضيه من مال او ربح او غير دالك. الان اصبحنا نبحت عن الأمان لا غير . فلندرك نعمة الأمان التى كانت عندنا و التى لم نندركها قبل ونحمد الله عليها. فاللهم سامحنا وانعمنا بنعمة الأمان التي فقدناها بهاد الوباء وارفعه عنا .
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18 - ذوالمال كريم الأحد 29 مارس 2020 - 11:28
الصحة العقلية او الصحة النفسية هي من تحدد الصحة البدنية. فمثلا ان تدهورت الحالة النفسية حتما ستتدهور الصحة البدنية. علينا ان لا نبقا مكتءبين فهذا اخطر من الفيروس "كورونا".. لنبقافي منازلنا جميعا.
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19 - ياسين الأحد 29 مارس 2020 - 11:28
عندما كانت مريم رضي الله عنها حاملا قالت : " ياليتني مت قبل هذا" و لم تكن تعلم أن في بطنها نبي. عسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم. أوصي العائلات بممارسة الرباضة المنزلية جماعة .و القيام بأشغال المنزل جماعة بجو من الضحك و متابعة الافلام الهادفة . دون أن ننسى القيام بفروض الله سبحانه و تعالى. تذكرو صبر الأنبياء . أيوب و بعقوب و يوسف و يونس و موسى . و صبر نبيي الرحمة على الجوع و البلاء. اللهم أرفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين.
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20 - hassna الأحد 29 مارس 2020 - 11:29
والله العظيم انا من الاشخاص الموسوسين اصلا وزاد عليا هدا شي كل مرة كنتوتر ولا نتخلع كيشدني القولون العصبي (بومزوي ) كيدخلني فحالة نفسية صعيبة كنترعد ويدي ورجلي يتقالو عليا كنتلف كنبغي نغوووت او نخرج وزاد دابا عليا هدا كورونا حسبي الله هو نعم الوكيل فيها ولييت نفيق مع ليل 10 مرات ونبقى نفكر ولييت مريضة بموزوي بغى يقتلني رجاءا من عنده علاج لحالتي يفيدني وشكرا
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21 - مواطنة الأحد 29 مارس 2020 - 11:31
في هذه الأيام أكثر شيء يشعرك بالطمأنينة هو المكوث بالبيت والصلاة وكثرة الاستغفار. والدعاء لله سبحانه وتعالي أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. ذ
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22 - اخوكم في الله الأحد 29 مارس 2020 - 11:32
الله اشافي الجميع ويبعد الوباء علينا.
تمنيت نجلس فداري ولا أغادرها ولو ثانية ولكن مسألة نقل والدتي في كل مرة الى احدى المصحات الخاصة بمعالجة السرطان يفرض علي الخروج. جلسو فديوركوم راه اقدر الوضع اخرج على السيطرة. وفي الاخير، من قرأ هذا التعليق يدعي مع والدتي بالشفاء وجزاكم الله كل خير.
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23 - alfonso الأحد 29 مارس 2020 - 11:34
علينا ان نجعل يقيننا في الله عز وجل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا على الانسان ان يفكر في ان الموت يمكن ان يأتي في اي لحظة ليس من الضروري ان نموت بسبب الفيروس ما علينا الا الصبر والاحتساب ومحاربة الملل و القلق بالاشتغال باشياء كالقراءة و تتبع برامج مفيدة او مشاهدة المسرحيات قصد الترفيه وعدم تصديق كل ما نتوصل به عبر الشبكات وحظكم الله اجمعين
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24 - لطيف الأحد 29 مارس 2020 - 11:37
يقول الله تعالى : فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا .
ويقول عز وجل : ألا بذكر الله تطمئن القلوب .
واعلموا رحمكم الله بعد اتخاذ اسباب الوقاية و الحذر أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها و رزقها .
لو عشنا حسب هذه المعتقدات و المبادئ في السراء قبل الضراء فسيعيش الانسان آمنا مطمئنا راضيا بقضاء الله و قدره عالما انما هذه الحياة الدنيا التي يتشبثبها و يتعلق ماهي إلا جسر عبور للحياة الحقيقية .. الحياة الآخرة .. و هي التي يستحق ان يفلق بشأنها و يعمل لها .. وقد جاءت فرصة التغيير .
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25 - رشبدة الأحد 29 مارس 2020 - 11:37
عليكم بقراءة القرآن والاستغفار تطمئن قلوبكم
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26 - التومة البشير الأحد 29 مارس 2020 - 11:38
الحالة النفسية ديال المغاربة دواها هو الدرهم عطيه الفلوس ف يديه ينوظ كايشطح....الامور الاخرى لا تهم
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27 - حكيم الأحد 29 مارس 2020 - 11:38
اين هو الإيمان بالقدر و الاحتساب و الإستغفار؟؟
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28 - مراكشي الأحد 29 مارس 2020 - 11:40
لتخرج من محنتك تق بالله تعالى قال الله تعالى في سورة نوح عليه السلام(.......... ان أجل الله ادا جاء لا يؤخر لوكنتم تعلمون)صدق الله العظيم
تق بريك فتخرج من محنتك .
فما حاجتك لأخصائين نفسيين
شفائك متوقف على ايمانك ان ضعف كانت نسبة الشفاء ضعيفة كذلك والعكس صحيح.
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29 - امين الأحد 29 مارس 2020 - 11:43
هنا في شمال شرق ايطاليا بدء تجريب البلازما من المعافين من كورونا وحقنها للمصابين وقد اعطت اكلها بشكل مبهر احسن واضمن من عقاقير وباء الملاريا والمفاصيل لان اعراضها الجانبية كانت عواقب وخيمة على اكثر المصابين ياريت خبراءنا ان يجتهدوا في هدا الجانب كدلك والله يرحمنا
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30 - Maroc الأحد 29 مارس 2020 - 11:43
شفنا بزاف ديال الإشهارات علا غسل اليدين وبقا فدارك هدشي مزيان ولاكن ولا شي قناة جابة شي دكتور نفساني دار شي مواكبة نفسية . أتمنا ذلك وشكرا
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31 - وعزيز الأحد 29 مارس 2020 - 11:49
من شروط الايمان بالله سبحانه ... الإيمان بالقدر خيره و شره ....



فقط هذا الوباء ...


اعاد للانسان أبعاده .... و عرفه قدره ...

..


ان الله سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء ...




و ساهم في التخفيف من تلو الارض و البحار و الهواء بعد تقليص الحركة التجارية ووو


و بعد هذا ...بحول الله...
على الانسان أن يعمل من هذا المنطلق ...و يحارب الجهل و يتصرف بحكمة ... و ان الطبيعة تحتاج التوازن و اي خلل يسببه الانسان ..لابد من متدخل لإعادة الامور الى طبيعتها الأصلية..



من يستطيع الان أن يحسب كم من اطنان من الغازات السامة التي تخلصت منها الكرة الأرضية؟ ...كم من جرائم تخلصت منها البشرية؟ ...كم من فواحش لم ترتكب....؟

و و وو


سبحان مدبر الامور...

اللهم احفظنا جميعا من كل سوء.... و رد بنا ردا جميلا .
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32 - متتبع مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 11:50
ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه...
و أرحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين و يا أجود الأجودين و يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين
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33 - محمود الأحد 29 مارس 2020 - 11:50
نسي المحلل النفسي أن شريحة مهمة من المجتمع المغربي خوفها و رعبها من الفاقة و قلة ذات اليد في هذه الأيام أكثر من خوفها من الوباء نفسه .
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34 - المهدي الأحد 29 مارس 2020 - 11:53
المشكل ليس في تبعات الحجر بل في مكان الحجر هناك من هو في سجنه خمس نجوم
كسجن بابلو اسكوبار شقة أو منزل أو فيلا فسيحة ووسائل الترفيه ودخل قار ومخزون من الضروريات يكفي لاشهر مقارنة مع من هو في الحجر في ثقب مع أفراد عائلة كثيرة العدد ونقص أو انعدام شبه لكي للموارد فالاكتظاظ والزلط والخوف من المرض تأثيره مدمر لهذه الفئة أكثر من الأولى ..
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35 - زكرياء الأحد 29 مارس 2020 - 11:56
السلام عليكم حقيقة وباء كورونا أثر على نفسية الإنسان عامة وذلك راجع لارتباط الشخص في حياته بما هو مادي لم يعد الفرد يؤمن إلا بالمحسوسات مما جعله إنسانا مريضا في كل الأحوال. كيف يمكن تصور إنسان سليم الصحة والعقل وهو لا يشتغل على تحسين و تحصين نفسه من كدمات الحياة.
فالسبيل الوحيد هو الرجوع إلى الله تعالى في كل مناحي الحياة لماذا لم تسعف العلوم الدول المتقدمة ولازالت تنتظر رحمة الله رغم انها افضل منا اجتهادا و علما وهذا لا ننكره
فليتذكر الإنسان في عدد الموتى الذين لم تسعفهم لا تكنولوجيا ولا علوم الارض رغم أن العلم واجب لكن ليس كافيا لإنقاذ البشرية
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36 - محمد الأحد 29 مارس 2020 - 11:56
اظن أن من ننائج الحجر في البيت سوف يؤدي الى ضعف المناعة عند كثير من الناس لعدم تعرضهم كفاية لشمس وهواء النقي كما أن الاعتماد على الضوء الاصطناعي يجعل خلاية الدماغ مشتتة وضعيفة ومشللة لهذا نرجوا من الله أن يرفع عنا هذه الفتنة حتى يعود العباد الى حياتهم الطبيعية
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37 - محاجر الأحد 29 مارس 2020 - 11:58
"دبا أراه ما بقيناش سميتنا المواطنين، سميتنا المحاجر..."؟...............
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38 - مواطن 2 الأحد 29 مارس 2020 - 12:00
بالنسبة للتعليق(مواطن) قلت ماكين غير البرراد والافلام والمطالعة. هي المانضة دايزة ليك أبن عمي أو الحساب البنكي عامر أو ماماك أو باباك كيصرفو عليك .
أما لماعندو حتى فرنك أش يدير. يبقى في الدار ياك
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39 - الأخ منير الأحد 29 مارس 2020 - 12:01
بالنسبة لى ازددت من مرض كورونا اشياء وأشياء.
ومن ضمنها
. ان ارضى بقدر الله خيره وشره حلوه ومره
.ان فيه ثلاث مميزات
.بانها لم تصبنى في دينى
.انها لم تكن أكثر مما أتوقع
. ان الله سيجازينى
وبما ان انتماءى الى هذه المملكة الشريفة تجعلنى في حصون متينة.
بجهود ولاة امورنا
وبدعوات النفوس المؤمنة
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40 - اين. المصانع للنسيج الأحد 29 مارس 2020 - 12:04
العالم تطوع خياطوها اصحاب المعامل والمصانع للاقمشة.... لصناعة كمامات. البسة للنرضين.... الا الانتهازيين في المغرب. يكفي امتصاص دم المغاربة والمغرب.
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