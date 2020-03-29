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كُتّاب وآراء
"كورونا" يفتك بالصحة النفسية .. توتر وقلق وخوف من المجهول
منذ انطلاق "أزمة كورونا" بدأت تأثيراتها تزداد أكثر فأكثر على نفسية المواطنين، وهو الأمر الذي ازداد حدة مع تفعيل حالة الطوارئ الصحية والتزام عدد من الناس بالحجر المنزلي؛ ناهيك عن تتبع الأرقام المتزايدة لعدد الإصابات المؤكدة وحتى الوفيات.
الوضع الحالي يستلزم أن يأخذ الإنسان بعين الاعتبار صحته النفسية، ويحارب تعرضه لأي من أشكال التوتر والقلق أو حتى الاكتئاب جراء البقاء في البيت طوال الوقت، أو التفكير المستمر في المرض.
وفي هذا الإطار أعد المستشفى الجامعي الرازي للطب النفسي، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، دليلا للوقاية من الانعكاسات النفسية للحجر الصحي، يؤكد أن الوضع تترتب عنه اضطرابات متعددة، منها اضطرابات النوم، وسرعة الانفعال والملل، والخوف والقلق والتوتر والاكتئاب في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن "هذه الأعراض تختلف من شخص لآخر تبعا لطبيعة شخصيته وكذا محيطه".
ويبرز الدليل أن الاضطرابات ناتجة عن الضغوطات التي قد يواجهها الشخص خلال هذه الفترة، من قبيل نقص المعلومات الواضحة والموثوقة، والإحباط، والعزلة والشك والخوف من المجهول.
ويوصي الدليل بضرورة الاتصال بمراكز الإنصات والإرشاد التي تم وضعها رهن إشارة المواطنين عند الإحساس بخوف من الإصابة بفيروس كورونا يفوق التخوف المعتاد بشكل يؤثر على الحياة اليومية، كاضطراب في النوم أو فقدان الشهية أو حرص مفرط على الصحة الذاتية وصحة العائلة.
وحسب منظمة الصحة العالمية من المرجّح أن يعاني غالبية الأشخاص المعرّضين لحالات طوارئ، إن لم يكن كلهم، من ضائقة نفسية، ومعظمهم يمكن أن تتحسّن حالتهم بمرور الوقت.
وتقدم المنظمة عددا من النصائح وجب الالتزام بها خلال هذه الفترة، أهمها ضرورة الاعتناء بالصحة الجسدية والعقلية، ما سيساعد على المدى البعيد وعلى مكافحة كورونا، وتناول طعام صحي، وهو ما سيساعد جهاز المناعة على القيام بوظيفته بشكل جيد، مع التقليل من تناول الكحوليات وتجنب المشروبات الغنية بالسكر.
ومن توصيات المنظمة الدولية أيضا: "لا تدخنوا، فالتدخين قد يفاقم مخاطر المرض إذا أصبتم بالفيروس. قوموا بالتمارين الرياضية..30 دقيقة من الحركة يوميا للكبار وساعة للأطفال. واعتنوا بالصحة العقلية لأنه من الطبيعي أن تشعروا بالفزع في هذه الأوقات والارتباك والخوف، ولكن تحدثوا مع أشخاص تعرفونهم وتثقون بهم وادعموا أشخاصا آخرين في مجتمعاتكم واسألوا عن جيرانكم وأصدقائكم وأقاربكم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
أنتم أهم من كل اقتصاد...أنتم ثروتنا ومستقبلنا..
Il faut arrêter de faire paniquer les gens ce virus est certes dangereux pour les personnes fragiles et celles qui présentent des comorbidités tels que le diabète, hypertension.... mais sachez que selon toutes les études de la planète cette maladie est bénigne dans 80% des cas, nécessite une hospitalisation pour 15% de cas et un passage en réanimation pour 5% de cas. Le seul traitement qui a prouvé son efficacité à l'heure actuelle est : RESTEZ CHEZ VOUS! pour ne pas contaminer les personnes fragiles!
خاص الواحد يدير الثقة فالله، ويعرف بلي أي حاجة وقعات فيها خير، لي ممكن ميعرفوش دابا حتا دوز مدة.
لي واضح دابا هو أن كورونا قلصات من حجم الفساد فالارض (التلوث)، وربات شحاال من واحد كان طاغي وعامر أنانية.
Il faut accepter la situation , puisqu'on peut pas la changer , accepter qu'on est impuissant ,se réconforter avec soi même,et compter vraiment sur dieu faire beaucoup de prières
عليكم بالدعاء والتزام البيوت حتى يجعل الله لنا مخرجا ويرفع هذا الوباء عن البشرية جمعاء
تمنيت نجلس فداري ولا أغادرها ولو ثانية ولكن مسألة نقل والدتي في كل مرة الى احدى المصحات الخاصة بمعالجة السرطان يفرض علي الخروج. جلسو فديوركوم راه اقدر الوضع اخرج على السيطرة. وفي الاخير، من قرأ هذا التعليق يدعي مع والدتي بالشفاء وجزاكم الله كل خير.
ويقول عز وجل : ألا بذكر الله تطمئن القلوب .
واعلموا رحمكم الله بعد اتخاذ اسباب الوقاية و الحذر أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها و رزقها .
لو عشنا حسب هذه المعتقدات و المبادئ في السراء قبل الضراء فسيعيش الانسان آمنا مطمئنا راضيا بقضاء الله و قدره عالما انما هذه الحياة الدنيا التي يتشبثبها و يتعلق ماهي إلا جسر عبور للحياة الحقيقية .. الحياة الآخرة .. و هي التي يستحق ان يفلق بشأنها و يعمل لها .. وقد جاءت فرصة التغيير .
تق بريك فتخرج من محنتك .
فما حاجتك لأخصائين نفسيين
شفائك متوقف على ايمانك ان ضعف كانت نسبة الشفاء ضعيفة كذلك والعكس صحيح.
فقط هذا الوباء ...
اعاد للانسان أبعاده .... و عرفه قدره ...
..
ان الله سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء ...
و ساهم في التخفيف من تلو الارض و البحار و الهواء بعد تقليص الحركة التجارية ووو
و بعد هذا ...بحول الله...
على الانسان أن يعمل من هذا المنطلق ...و يحارب الجهل و يتصرف بحكمة ... و ان الطبيعة تحتاج التوازن و اي خلل يسببه الانسان ..لابد من متدخل لإعادة الامور الى طبيعتها الأصلية..
من يستطيع الان أن يحسب كم من اطنان من الغازات السامة التي تخلصت منها الكرة الأرضية؟ ...كم من جرائم تخلصت منها البشرية؟ ...كم من فواحش لم ترتكب....؟
و و وو
سبحان مدبر الامور...
اللهم احفظنا جميعا من كل سوء.... و رد بنا ردا جميلا .
و أرحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين و يا أجود الأجودين و يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين
كسجن بابلو اسكوبار شقة أو منزل أو فيلا فسيحة ووسائل الترفيه ودخل قار ومخزون من الضروريات يكفي لاشهر مقارنة مع من هو في الحجر في ثقب مع أفراد عائلة كثيرة العدد ونقص أو انعدام شبه لكي للموارد فالاكتظاظ والزلط والخوف من المرض تأثيره مدمر لهذه الفئة أكثر من الأولى ..
فالسبيل الوحيد هو الرجوع إلى الله تعالى في كل مناحي الحياة لماذا لم تسعف العلوم الدول المتقدمة ولازالت تنتظر رحمة الله رغم انها افضل منا اجتهادا و علما وهذا لا ننكره
فليتذكر الإنسان في عدد الموتى الذين لم تسعفهم لا تكنولوجيا ولا علوم الارض رغم أن العلم واجب لكن ليس كافيا لإنقاذ البشرية
أما لماعندو حتى فرنك أش يدير. يبقى في الدار ياك
ومن ضمنها
. ان ارضى بقدر الله خيره وشره حلوه ومره
.ان فيه ثلاث مميزات
.بانها لم تصبنى في دينى
.انها لم تكن أكثر مما أتوقع
. ان الله سيجازينى
وبما ان انتماءى الى هذه المملكة الشريفة تجعلنى في حصون متينة.
بجهود ولاة امورنا
وبدعوات النفوس المؤمنة