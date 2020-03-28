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كُتّاب وآراء
تجريب لقاح السل في علاج أعراض وباء كورونا
أعلن باحثون أستراليون، اليوم السبت، عن إجراء تجربة على نطاق واسع لمعرفة ما إذا كان اللقاح المستعمل لعقود للوقاية من السل يمكن أن يحمي العاملين في قطاع الصحة من الإصابة بفيروس كورونا.
وقال باحثون في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال، في ملبورن، إن تجربة اللقاح ستجرى على 4000 عامل في قطاع الصحة، في المستشفيات بجميع أنحاء أستراليا، لتحديد ما إذا كان اللقاح يقلل من أعراض الفيروس.
وأضافوا: "على الرغم من تطويره أصلا ضد مرض السل، وما زال يوصف لأكثر من 130 مليون طفل سنويا لهذا الغرض، إلا أن اللقاح يعزز أيضا المناعة لدى البشر ضد الجراثيم بفاعلية أكبر".
وعبر الباحث الرئيسي نايجل كيرتس عن أمله في أن "نشهد انخفاضا في انتشار أعراض الفيروس لدى العاملين في قطاع الصحة الذين يتلقون تطعيم اللقاح".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
وغادي نتشافا بنسبة 100%
للخبراء خويا جاه السل تاهو وكياخد الدواء حاليا وديما خارج وكايتلاقا مع صحابو ومجمع معهم وغايكون هز العدوى مليار في المائة حيت مبلي بالكارو الملغوم وكايدوزه بيناتهم ومافيه والو
واحد المرة هادي 20 يوم كان كايهضر و الردارد ديالو ضربني لوجهي ونسيت وقست فمي ونيفي حتى لمن بعد عاد رديت البال دبا لا أحس بشيء وفي كامل لياقة ويلا كنت هاز الفيروس غايبان فيا
تانقول والله أعلم كورونا من مشتقات السل وكانساين غير نمرض راه دوا عند خويا كاياخدو وراني مولفو وعارف كيفاش وعلى معدة خاوية وساين ساعتين مدرب عليه
المهم دوا ديال كورونا هو ديال السل خفت نقولها ونصدق أخبار زائفة أنما أنا ألى جاتني و موحالش و مكانديرش كمامة كانمشي لسوق ديما والدنيا عامرة ونتقدا ونسلم والفلوس ونمسح نيفي وفمي عادي ومزال مافيا والو مكانحس بوالو
وساكن فسلا فحي شعبي يعني بؤرة كورونا
انا لله و انا اليه راجعون
نسئل الله الشفاء للمرضى و العافية و السلامة للأصحاء
الله يرحم الوالدين ناس لي ساكنة فسلا بضبط فحي الرحمة (لتحت) سكتور E و خاصة الشباب و المرهقين فكرو فصحتكم و فعائلاتكم
إلتزمو بمنازلكم و حاولو الحفاظ على الحجر الصحي و بعدو على تجمعات و تسكع في شوارع
من صباح الى حدود سادسة مساء كندوز من تما و كأن الشعب غير واعي بخطورة الوباء و متسهتر به لا من طرف الباعة المتجولين و خضارا ولا من طرف الشباب و المراهقين فهناك كترة الحركة في الشارع و التجمعات
فالبوليس و المخازنية و المقدمية في هذا الحي لا تقوم بدورها في تنزيل حالة الطوارئ على ارض الواقع فقط تكتفي بالحملات التحسيسية و لا تتدخل لتراقب سبب خروج الناس الى الشارع و لا تحدد للباعة المتجولين مدة قصيرة للعمل ثم المغادرة حفاضا على الصحة العامة
هناك عشوائية في حالة طوارئ في هذا الحي و تسيب كبير و استهتار بصحة و سلامة الجميع اذا بقي الوضع كما هو عليه متسيب فستكون كارثة في هذا الحي
الناس تسعى لاكتشاف الأدوية وانتم ساعدوا بالحجر الصحي،،
ابقاو في ديوركم
هذه هي الليبرالية المتوحشة والانغماس في اللهو والهاء الناس والابتعاد عن الاهتمام بالإنسان وخصوصا في بلدنا
mais pour le vaccin il se peut qu'il fonction pour les deux. esperant qu'il soit la solution a cette epedemie.
que dieu ne sauve
السل ليس له علاقة لا من بعيد ولا من قريب ب كوفيد 19. لأن السل بكتريا bakterielle Infektionskrankheit, وهذا covid 19 فيروس. أنت من الناس المعرضين للخطر واخوك كذلك، لذا يجب أن تأخد الحيطة والحذر. في المقال يتكلمون عن لقاح وليس دواء. وبين الإتنين فرق شاسع. لذلك الله يجزيكم بخير إلى بغت تخدو شي حاجة ستاشرو مع الطبيب والجهات المختصة
ويكاد يكون من المستحيل العثور على تلك الفئران، المعدلة وراثيا بالجين ACE2، اللازمة لدراسة فيروس كورونا. ولا توجد إحصائيات عالمية حول توفر هذه الفئران، ويقول العديد من موفري الفئران المعدلة وراثيا إنها نادرة، ولهذا يتوقع الباحثون أن الأمر سيستغرق أسابيع أو شهورا لتطوير إمدادات كافية من هذا النوع من الفئران.
يقول بروفيسور ستانلي بيرلمان، من كلية الطب بجامعة أيوا: "من المنطقي أنه لا يمكن إبقاء الفئران في متناول اليد لكل مرض محتمل"