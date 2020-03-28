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الرئيسية | بيئة وعلوم | تجريب لقاح السل في علاج أعراض وباء كورونا

تجريب لقاح السل في علاج أعراض وباء كورونا

تجريب لقاح السل في علاج أعراض وباء كورونا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 28 مارس 2020 - 22:45

أعلن باحثون أستراليون، اليوم السبت، عن إجراء تجربة على نطاق واسع لمعرفة ما إذا كان اللقاح المستعمل لعقود للوقاية من السل يمكن أن يحمي العاملين في قطاع الصحة من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال باحثون في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال، في ملبورن، إن تجربة اللقاح ستجرى على 4000 عامل في قطاع الصحة، في المستشفيات بجميع أنحاء أستراليا، لتحديد ما إذا كان اللقاح يقلل من أعراض الفيروس.

وأضافوا: "على الرغم من تطويره أصلا ضد مرض السل، وما زال يوصف لأكثر من 130 مليون طفل سنويا لهذا الغرض، إلا أن اللقاح يعزز أيضا المناعة لدى البشر ضد الجراثيم بفاعلية أكبر".

وعبر الباحث الرئيسي نايجل كيرتس عن أمله في أن "نشهد انخفاضا في انتشار أعراض الفيروس لدى العاملين في قطاع الصحة الذين يتلقون تطعيم اللقاح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد شريفي السبت 28 مارس 2020 - 23:01
لماذا لا ييتفيد المغرب من تجربة الصين التي نجحت في التصدي ؟
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-19
2 - مراد الروام السبت 28 مارس 2020 - 23:09
نعم الأن ربما دخلتم في الموضوع بجدية لأن مرض السل مطباق مع هاد الفيروس لأن الأعراض مشتبهة وخطيرة لضعف المناعة
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-2
3 - راني عارفها عن تجربة السبت 28 مارس 2020 - 23:09
للعلم أنا كان فيا السل والما فالرية كنت كانعاني من نفس أعراض كورونا بالضبط أذا لم أقل أكتر لذا خوكم متدرب على المرض ومخايفش وكنت مقرر أدا جاني كورونا ناخد غير دواء السل مانمشي عند طبيب مانتحرك من بلاصتي مانعيط لحد

وغادي نتشافا بنسبة 100%

للخبراء خويا جاه السل تاهو وكياخد الدواء حاليا وديما خارج وكايتلاقا مع صحابو ومجمع معهم وغايكون هز العدوى مليار في المائة حيت مبلي بالكارو الملغوم وكايدوزه بيناتهم ومافيه والو

واحد المرة هادي 20 يوم كان كايهضر و الردارد ديالو ضربني لوجهي ونسيت وقست فمي ونيفي حتى لمن بعد عاد رديت البال دبا لا أحس بشيء وفي كامل لياقة ويلا كنت هاز الفيروس غايبان فيا

تانقول والله أعلم كورونا من مشتقات السل وكانساين غير نمرض راه دوا عند خويا كاياخدو وراني مولفو وعارف كيفاش وعلى معدة خاوية وساين ساعتين مدرب عليه

المهم دوا ديال كورونا هو ديال السل خفت نقولها ونصدق أخبار زائفة أنما أنا ألى جاتني و موحالش و مكانديرش كمامة كانمشي لسوق ديما والدنيا عامرة ونتقدا ونسلم والفلوس ونمسح نيفي وفمي عادي ومزال مافيا والو مكانحس بوالو

وساكن فسلا فحي شعبي يعني بؤرة كورونا
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-60
4 - ولد حي الرحمة بسلا قطاع واو السبت 28 مارس 2020 - 23:10
سلام عليكم
انا لله و انا اليه راجعون
نسئل الله الشفاء للمرضى و العافية و السلامة للأصحاء
الله يرحم الوالدين ناس لي ساكنة فسلا بضبط فحي الرحمة (لتحت) سكتور E و خاصة الشباب و المرهقين فكرو فصحتكم و فعائلاتكم
إلتزمو بمنازلكم و حاولو الحفاظ على الحجر الصحي و بعدو على تجمعات و تسكع في شوارع
من صباح الى حدود سادسة مساء كندوز من تما و كأن الشعب غير واعي بخطورة الوباء و متسهتر به لا من طرف الباعة المتجولين و خضارا ولا من طرف الشباب و المراهقين فهناك كترة الحركة في الشارع و التجمعات
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17
5 - ولد حي الرحمة بسلا قطاع واو السبت 28 مارس 2020 - 23:11
امام اعين رجال السلطة المحلية و الشرطة الذي لم استسغي دورها في هذه البؤرة هل هي بدورها مستهترة ام انها متواطئة مع الوضع لدرجة ان السلطة تدفع الباعة المتجولين من شارع لتجمعو في الازقة
فالبوليس و المخازنية و المقدمية في هذا الحي لا تقوم بدورها في تنزيل حالة الطوارئ على ارض الواقع فقط تكتفي بالحملات التحسيسية و لا تتدخل لتراقب سبب خروج الناس الى الشارع و لا تحدد للباعة المتجولين مدة قصيرة للعمل ثم المغادرة حفاضا على الصحة العامة
هناك عشوائية في حالة طوارئ في هذا الحي و تسيب كبير و استهتار بصحة و سلامة الجميع اذا بقي الوضع كما هو عليه متسيب فستكون كارثة في هذا الحي
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4
6 - Hassan Dima السبت 28 مارس 2020 - 23:14
أعتذر نصيحة لوجه الله إنتبهـو للمصارف الآلية فهـي گذالك سبب لإنتشار الڤيروس والنقود گذالك وقد ينتقل حتى إن تحدث معگم أحدهـم وتطاير عليگم بعض من لعابه على الأعين فليست لدينا معدات خاصة لحماية أنفسنا وحتى إن وجدت يصعب گيفية التخلص منهـا وبذليل حتى الأطباء تعرضو للإصابة لدى أعتقد الحل هـو الجلوس ولو بالجوع في المنزل ولا تلقو بأنفسگم إلى التهـلگة إلى أن يفرجهـا الله
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8
7 - ناقوس الخطر السبت 28 مارس 2020 - 23:14
منظمة الصحة العالمية غائبة وكان الموضوع لا يهمها. فأين دورها في للتنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين في ميدان الصحة أم أنها أصبحت في خبر كان كمنظمة الأمم المتحدة؟ هدا هو الصواب.
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7
8 - العفو السبت 28 مارس 2020 - 23:16
يآرب عجل بالفرج،،،
الناس تسعى لاكتشاف الأدوية وانتم ساعدوا بالحجر الصحي،،
ابقاو في ديوركم
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7
9 - صافي السبت 28 مارس 2020 - 23:18
بالتوفيق لكم ايتها العقول .... عليكم بالعمل و علينا بالدعاء هاذا جهدنا عليكم
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9
10 - علال كبور السبت 28 مارس 2020 - 23:38
هذه نتيجة إهمال قطاع الصحة والبحث العلمي فلاعب كرة يتقاضى ملايين الدولارات في شهر وعالم احياء لا يجد من يموله في أبحاثة ويتقاضى بعض الألف من الدولارات !!
هذه هي الليبرالية المتوحشة والانغماس في اللهو والهاء الناس والابتعاد عن الاهتمام بالإنسان وخصوصا في بلدنا
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2
11 - ysr السبت 28 مارس 2020 - 23:43
tuberculeuse est une bactérie et covid corona est un virus rien avoir entre les deux.
mais pour le vaccin il se peut qu'il fonction pour les deux. esperant qu'il soit la solution a cette epedemie.
que dieu ne sauve
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0
12 - Rachid السبت 28 مارس 2020 - 23:46
رسالة إلى كاتب التعليق رقم 3
السل ليس له علاقة لا من بعيد ولا من قريب ب كوفيد 19. لأن السل بكتريا bakterielle Infektionskrankheit, وهذا covid 19 فيروس. أنت من الناس المعرضين للخطر واخوك كذلك، لذا يجب أن تأخد الحيطة والحذر. في المقال يتكلمون عن لقاح وليس دواء. وبين الإتنين فرق شاسع. لذلك الله يجزيكم بخير إلى بغت تخدو شي حاجة ستاشرو مع الطبيب والجهات المختصة
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5
13 - مراد السبت 28 مارس 2020 - 23:47
شخصيا اصبت بالسل منذ سنوات و اتبعت العلاج لمدة 6 اشهر ، و فعلا قرأت ان المصابيين السابقيين بالسل ، لهم فرص الشفاء اكبر . نتمنى ان يكون الامر بهاته البساطة و يكون لقاح السل مفيد لهذا المرض . بما انهم امراض رئة .
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1
14 - حسن السبت 28 مارس 2020 - 23:51
ويقول الباحث ريتشارد بوين، أستاذ الطب البيطري في جامعة ولاية كولورادو: "يمكن حقن الفئران بالفيروس، ولكن لا يوجد لديهم إلا القليل من الأمراض الإكلينيكية، إن وجدت"، لذلك يسعى العلماء إلى إجراء التجارب على فئران "تم تعديلها جينيا بجين بشري"، يسمى ACE2، وهو الذي يحفز الفيروس ويجعله أكثر ضراوة، ومن ثم يمكن الحصول على أفضل النتائج عند تجربة اللقاحات المضادة له والتثبت من آثارها.
ويكاد يكون من المستحيل العثور على تلك الفئران، المعدلة وراثيا بالجين ACE2، اللازمة لدراسة فيروس كورونا. ولا توجد إحصائيات عالمية حول توفر هذه الفئران، ويقول العديد من موفري الفئران المعدلة وراثيا إنها نادرة، ولهذا يتوقع الباحثون أن الأمر سيستغرق أسابيع أو شهورا لتطوير إمدادات كافية من هذا النوع من الفئران.
يقول بروفيسور ستانلي بيرلمان، من كلية الطب بجامعة أيوا: "من المنطقي أنه لا يمكن إبقاء الفئران في متناول اليد لكل مرض محتمل"
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