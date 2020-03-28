تجريب لقاح السل في علاج أعراض وباء كورونا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن باحثون أستراليون، اليوم السبت، عن إجراء تجربة على نطاق واسع لمعرفة ما إذا كان اللقاح المستعمل لعقود للوقاية من السل يمكن أن يحمي العاملين في قطاع الصحة من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال باحثون في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال، في ملبورن، إن تجربة اللقاح ستجرى على 4000 عامل في قطاع الصحة، في المستشفيات بجميع أنحاء أستراليا، لتحديد ما إذا كان اللقاح يقلل من أعراض الفيروس.

وأضافوا: "على الرغم من تطويره أصلا ضد مرض السل، وما زال يوصف لأكثر من 130 مليون طفل سنويا لهذا الغرض، إلا أن اللقاح يعزز أيضا المناعة لدى البشر ضد الجراثيم بفاعلية أكبر".

وعبر الباحث الرئيسي نايجل كيرتس عن أمله في أن "نشهد انخفاضا في انتشار أعراض الفيروس لدى العاملين في قطاع الصحة الذين يتلقون تطعيم اللقاح".