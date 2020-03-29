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الرئيسية | بيئة وعلوم | منظمة الصحة تنفي توقّع "إصابات كورونا" بالمغرب

منظمة الصحة تنفي توقّع "إصابات كورونا" بالمغرب

منظمة الصحة تنفي توقّع "إصابات كورونا" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 29 مارس 2020 - 16:09

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، صحة الأخبار التي راجت حول إصدارها لأرقام متوقعة حول فيروس "كورونا" المستجد في المغرب.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تصدر، حتى الآن، أي توقعات لوتيرة انتشار "كوفيد-19" بالمغرب، واضافت: "أي توقع لمنحى تطور هذا الوباء بالمغرب منسوب إلى منظمة الصحة العالمية في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة".

وكانت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنابر إعلامية في المملكة، أوردت أن "منظمة الصحة العالمية توقعت استقرار الوضع الوبائي بالمغرب مع متم مدة حالة الطوارئ" بناء على مرسوم بياني جرى تداوله على موقع "فيسبوك".

وجاء في المعطيات التي نفتها منظمة الصحة العالمية أن "عدد المصابين بالمملكة سيصل مع نهاية حالة الطوارئ، أي في 20 أبريل، إلى 2200 شخص، في حين سيستقر عدد الوفيات في 150".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - إتق الله الأحد 29 مارس 2020 - 16:37
لا يعلم الغيب إلا الله ، أسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا البلاء
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2 - Bakr الأحد 29 مارس 2020 - 16:38
Merci d'intervenir au pres de citoyens pour qu'ils chez eux
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3 - بحر الأحد 29 مارس 2020 - 16:38
علم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ،
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4 - خالد الأحد 29 مارس 2020 - 16:40
سواء كان هذا أو ذاك فالبقاء في البيوت والالتزام هو الأولوية. وبعد لن يكون إلا ما أراد الله عز وجل
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