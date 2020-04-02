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الرئيسية | بيئة وعلوم | آلية جديدة لمحاربة "كورونا" .. إعادة إنتاج فيروس لا ينقل العدوى

آلية جديدة لمحاربة "كورونا" .. إعادة إنتاج فيروس لا ينقل العدوى

آلية جديدة لمحاربة "كورونا" .. إعادة إنتاج فيروس لا ينقل العدوى
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 02 أبريل 2020 - 11:00

أعلنت المفوضية الأوروبية أن فريق العلماء التابع لها طوّر آلية لمراقبة الفحوص الهادفة إلى كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتهدف الآلية الجديدة إلى "ضمان حسن سير الفحوص التي تجرى في المختبرات لكشف الإصابة بفيروس كورونا".

وقال شتيفان دي كيرسمايكر، المتحدث باسم المفوضية، في مؤتمر صحافي، إن هذه الآلية وضعها مركز الأبحاث المشترك الذي يشكل الهيئة العلمية الداخلية للمفوضية، "وتقوم على (إعادة إنتاج) قسم من الفيروس لا ينقل العدوى، ما يتيح تجنب أن يعطي الفحص نتائج سلبية في حين يكون الشخص حاملا للفيروس".

وأوضح أن أنبوب اختبار واحدا يسمح بالتحقق من عدد يصل إلى عشرين ألف فحص، لافتا إلى أن ثلاثة آلاف أنبوب باتت جاهزة، ما يمهد للتحقق من عدد يصل إلى ستين مليون فحص في مختلف أنحاء أوروبا.

وقالت المفوضة الأوروبية للأبحاث، ماريا غابرييل، في بيان، إن "مركز الأبحاث المشترك رصد سريعا ثغرة محتملة في كيفية التعامل مع فيروس كورونا، وعكف فورا على العمل لسد هذا النقص. في إمكان آلية المراقبة الجديدة أن تحسن من قدرة الرد على الوباء وتجنب هدر موارد ثمينة في فحوص غير فاعلة".

وأكدت ستيلا كيرياكيدس، زميلتها في المجال الصحي، أن النتيجة التي توصل إليها مركز الأبحاث المشترك ستكون أيضا "حاسمة في استراتيجية الخروج (من المرحلة الراهنة)، عندما يحين وقت البدء برفع قيود التباعد الاجتماعي".

وخلال تحقيق أجرته فرق المفوضية، في يناير لدى المختبرات، تبين لها أن إحدى المشاكل الرئيسة التي تتطلب معالجة تتمثل في عدم وجود "مراقبة ايجابية".

وارتفعت أصوات في عالم الطب تشكك في صدقية الفحوص التي تجرى، وخصوصا بالنسبة إلى العينات التي تؤخذ من الأنف، في حين إن "الفيروس لا يكون موجودا في هذه المنطقة طوال المراحل المختلفة للمرض"، وفق ما أورد البروفسور فانسان تيبو، مدير مختبر علم الفيروسات في المركز الاستشفائي الجامعي في رين الفرنسية، في مقابلة مع إذاعة "فرانس بلو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مجرد ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 11:07
طبعا سوف تتناسل الاخبار هنا و هناك عن ايجاد لقاح فعال و سريع للوباء بعد ان تم توقيف اقتصاديات كثير من الدول لا سيما الدول الهشة التي لن تقدر على القيام و النهوض من توقيف و شل اقتصادياتها - هناك امور غريبة عجيبة غير مفهومة في قضية انتشار هذا الوباء... بدأت تتضح الامور بالتدريج و المخططات اللئيمة المعدة من طرف بعض القوى لضرب اقتضادات اخرى...
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3
2 - hicham الخميس 02 أبريل 2020 - 11:18
نتمنى ان تمر هذه المرحلة بدون اضرار خطيرة ولكن يبقى السؤال في بال التلاميذ هل سيكملون الدراسة عن بعد ام ستكون سنة بيضاء
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1
3 - براهيم الخميس 02 أبريل 2020 - 11:20
الناس ما شاء الله كل يوم بحت. يعملون 24 على 24 ساعة من أجل نتائج جديدة. حنا مازال حاصلين مع عدد الفحوصات أو مع بنادم دخل لداركم.
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-1
4 - Fatimazahra الخميس 02 أبريل 2020 - 11:30
هاد الاجهزة مغتوصل للمغرب حتى نموتو جملة
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-1
5 - مواطن2 الخميس 02 أبريل 2020 - 11:34
المؤسف ..المؤسف ان علماء المسلمين لا يظهر لهم اثر فيما يجري.ولا اقصد علماء "الدين " الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الدعاء والافتاء.اقصد علماء البحث العلمي وعلماء الاوبئة وعلماء البحث عن وسائل العلاج.وعلماء الادوية .لا نسمع الا عن علماء الدول الغير المسلمة....يعرضون انفسهم للاخطار في كل لحظة.العدد الكبير منهم وافته المنية وهو يقوم بمحاربة الوباء.والبحث لا ينتهي عندهم ليل نهار.انهم في خدمة الانسانية كلها دون مراعاة للانتماء الديني او اللون .انهم يستحقون اكثر من التنويه.وجزاؤهم عند الله.لا اتحدث عن الهيأة الطبية فهي تقوم بواجبها احسن قيام واجرها على الله.
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6 - المتنبي الخميس 02 أبريل 2020 - 11:55
نتمنى من الحكومة شراء هذا النوع من اجهزة الكشف باسرع وقت ممكن
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