خبيرة تبسط مفاتيح تقوية المناعة ضد "كورونا"

هسبريس - أمال كنين

قدمت ليلى العماري، مسؤولة عن البرنامج الوطني للتغذية بمديرية السكان بوزارة الصحة، مجموعة من النصائح التي تساهم في تقوية المناعة ضد "كوفيد-19"، وأوصت بضرورة اتباع عدد من التعليمات للحفاظ على الصحة خلال فترة الحجر الصحي.

من هذه التعليمات، تقول العماري، الإبقاء على الحركة حتى ولو داخل المنزل، موردة أن الكبار يجب أن يتحركوا 30 دقيقة في اليوم والصغار ساعة واحدة، والنوم الجيد؛ لأن "قلة النوم هي الأخرى تضعف المناعة، ويجب الالتزام بسبع إلى ثماني ساعات نوم في اليوم".

ينضاف إلى ذلك، "التغذية الجيدة التي تحمي من الأمراض المعدية كما تحمي من الأمراض المزمنة التي تضعف المناعة"، مع ضرورة اعتماد نظام غذائي متنوع.

وقالت المتحدثة إن الجسم يحتاج البروتينات بشكل يومي، سواء ذات الأصل الحيواني، لكن دون الإكثار من اللحم الأحمر، أو ذات الأصل النباتي التي تعمل على تكوين مضادات الأجسام التي تحارب الفيروسات الدخيلة على الجسم.

وأوصت خبيرة التغذية كذلك بشرب كمية كافية من الماء الذي يساعد على طرد السموم، وتناول أغذية غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية التي مصدرها الخضر والفواكه، مع تنويع ألوانها خلال اليوم نفسه، ويمكن الوصول إلى ما بين 400 و600 غرام في اليوم.

العماري دعت أيضا إلى تنويع مصادر الفيتامينات من قبيل "فيتامين C الموجود في الحوامض وأيضا في الفلفل بدرجة أكبر، وفيتامين E الموجود في الزيوت أو اللوز والجوز، وفيتامين A الذي يوجد في الخضر التي لونها برتقالي، وفيتامين D الذي يساهم في تقوية المناعة".

ومن تعليمات العماري للحفاظ على الصحة كذلك، تناول الدهنيات الصحية الموجودة في مواد من قبيل زيت الزيتون أو زيت الذرة، والفواكه الجافة، والسمك، والأفوكادو.

وشددت المسؤولة عن البرنامج الوطني للتغذية بمديرية السكان بوزارة الصحة على ضرورة أن يتبع الإنسان هذا النظام الغذائي الصحي طيلة الحياة، وليس فقط خلال هذه الفترة.

وبخصوص النساء الحوامل، فقد دعتهن المتحدثة إلى الاهتمام أكثر بتغذيتهن، وأبرزت أن للأطفال الصغار تغذية خاصة بهم، فيها حليب الأم أهم غذاء.

أما عن المواد التي تضعف المناعة، فأوصت الخبيرة ذاتها بضرورة تجنب السكريات والأغذية المعلبة.