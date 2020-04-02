وزارة الصحة تطمئن مستعملي دواء "سانتروم 4 مغ"

هسبريس من الرباط

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن دواء "سانتوم 4 مغ" هو من بين الأدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة وصارمة من طرف وزارة الصحة لضمان ولوجيته إلى كافة مرضى القلب للعلاج والوقاية من مرض "الانصمام الخثاري".

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن "هاته المادة الحيوية المصنعة محليا، التي لا وجود لبديل علاجي لها حاليا، هي متاحة بكميات كافية ومخزونها الاحتياطي من المواد الأولية متوفّر لدى المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق في احترام تام لكافة المعايير القانونية الجاري بها العمل لضمان استمرارية التصنيع والتوزيع".

"لذلك، فإن وزارة الصّحة تُطمئن المرضى، وكذا الأطر الطبية والصيادلة على الصعيد الوطني، أنّ تموين السوق بهذا الدواء الأساسي لن يطرأ عليه أي تغيير وسيتم توفيره بالكميات الاعتيادية الضرورية، شريطة أن يلتزم الأطباء والصّيادلة، كلّ فيما يخصّه، بوصف العلاج الضّروري وبصرف نفس الكمية اللازمة للمرضى لمدة شهر واحد"، يورد المصدر ذاته.

وأضاف المصدر ذاته، أنه "وعيا منها بحيوية دواء سانتوم 4 مغ، فإن وزارة الصحة تهيب بكل فاعلي القطاع الالتزام بهذه التدابير لضمان ولوجية هذا الدواء لكافة المرضى في أحسن الظّروف".