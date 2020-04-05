24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء (5.00)

  2. المستشفى العسكري ببنسليمان (5.00)

  3. شفاء جماعي من "كورونا" .. المغرب يحصد ثمار البروتوكول العلاجي (5.00)

  4. هيئة المحامين تقاضي صاحبة فيديو "العقاب الإلهي" (5.00)

  5. سَتَرَى سِبَاعَ عَرِينِها كَيَرابِعٍ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | جدوى الكمامات الطبية.. حماية من العدوى أم شعور زائف بالأمان؟

جدوى الكمامات الطبية.. حماية من العدوى أم شعور زائف بالأمان؟

جدوى الكمامات الطبية.. حماية من العدوى أم شعور زائف بالأمان؟
سارة حسين من باريس
الأحد 05 أبريل 2020 - 00:00

كثُر استخدام الأقنعة الواقية في آسيا خلال تفشي فيروس كورونا مقارنة بدول الغرب، إذ دعت الحكومات المواطنين إلى توفير هذه السلعة للفرق الطبية التي تكافح الوباء في الخطوط الأمامية، ما يطرح السؤال عن جدواها في الحد من الإصابات.

ويتفق الخبراء في أن الأقنعة الطبية العادية المستخدمة في مناطق في آسيا خلال مواسم البرد والحساسية، لا تضمن الحماية من عدوى فيروس كورونا.

لكن يُنصح الأشخاص المصابون بالفيروس باستخدام هذه الكمامات لمنع نقل العدوى إلى الآخرين. وتشير أدلة إلى أن انتقال الفيروس يمكن أن يحصل قبل أن يعلم الأشخاص المصابون واقع إصابتهم، ما عزز الرأي المؤيد لاستخدام الأقنعة باعتبارها قادرة على المساعدة في الحد من العدوى.

في أجزاء من آسيا، كان ارتداء الأقنعة الواقية أساسيا في تدابير مكافحة الفيروس. وأعلنت الحكومة اليابانية، الأربعاء، أن كل أسرة ستحصل على قناعين من القماش يمكن استخدامهما بشكل متكرر. أما أهالي هونغ كونغ فلا يتوقفون عند ارتدائها، بل يرسلونها إلى أقارب في الخارج.

وقال المدير والأستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ كيجي فوكودا، إن أهالي المدينة يعتبرون ارتداء الكمامة "وسيلة يسعى من خلالها الشخص إلى حماية المجتمع الأوسع نطاقا ونفسه. أما في المكان الذي نشأت فيه، في الولايات المتحدة، فيعتبر البعض على الأقل استخدام الأقنعة تعدياً على الفرد أو لزاماً مفروضاً غير مرغوب به".

وأدى استخدام الأقنعة في أجزاء من آسيا سجلت نسبيا أعدادا منخفضة من الإصابات والوفيات بالفيروس، ومنها اليابان وهونغ كونغ، إلى إفساح المجال أمام نظريات تعتبر أن ارتداء القناع يسهم في تحقيق فرق.

لكن الخبراء يشككون في ذلك.

وينسب الأستاذ في كلية الصحة بجامعة هونغ كونغ بن كولينغ، انخفاض الإصابات إلى عدد من تدابير الصحة العامة المطبقة في تلك الدول.

وتشمل تلك التدابير "رصد الحالات وعزلها، وتتبع الأشخاص الذين خالطوا المصابين وحجرهم، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي".

شعور زائف بالأمان

حذر فوكودا أيضا من اعتبار ارتداء القناع "عاملا سحريا"، وقال إن "بعض المناطق مثل سنغافورة أبلت حسنا عموما من دون التشديد جدا على استخدام الأقنعة".

وينسب فوكودا الأعداد الأقل للإصابات إلى تدابير مثل رصد المخالطين للمصابين والتنسيق الجيد والتباعد الاجتماعي، "والشعب القلق منذ بدء الأزمة والراغب في العمل إلى جانب أجهزة الصحة".

وأضاف: "تضافر العوامل هو المهم".

ويحذر بعض الخبراء من أن ارتداء القناع الطبي يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية حتى مع وفرة هذه السلعة.

وقال الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة في جامعة ريدينغ سايمون كلارك، إن "الكمامات تمنح الناس شعورا زائفا بالأمان".

أفضل من لا شيء

يخشى كلارك أن تؤدي التوصيات باستخدام الأقنعة الواقية، إلى تشجيع الرافضين للالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي على القيام بذلك.

وقال لوكالة فرانس برس: "يمكنني تصور وضع يعتقد فيه المصابون، أن كمامتهم تمنحهم الإذن للخروج إلى الأماكن العامة أو العمل"، مضيفا: "نعرف جميعا أشخاصا يستخفون بنقل الرشح إلى العمل ومشاركته مع الجميع. سيكون الأمر نفسه مع فيروس كورونا".

ورغم غياب أدلة قوية، هناك مؤشرات على أن مسؤولين في دول الغرب يفكرون في التشجيع على استخدام الكمامات.

وكانت النمسا وسلوفاكيا من الدول التي فرضت استخدام الأقنعة الواقية. وقال العالم الأمريكي الكبير أنطوني فاوتشي هذا الأسبوع، إنه عندما تستقر الإمدادات، يمكن توسيع نطاق توصيات ارتداء الأقنعة للمساعدة في الحؤول دون انتقال العدوى من الأشخاص المصابين.

وأضاف لشبكة سي.إن.إن "إن إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي استخدام الكمامة".

من جهته أفاد كاولينغ بإنه لا يزال يتعين إجراء مزيد من الأبحاث لوضع القرارات المتعلقة بأنواع الأقنعة المفيدة وكيفية استخدامها، لكن زيادة استخدام القناع قد تكون مفيدة.

وأورد: "أعتقد أن الدول تنظر في كل الإجراءات الممكنة لإبطاء العدوى، وإن كان إجراء كالأقنعة الواقية قادرا على خفض العدوى بشكل ضئيل، قد يكون من المجدي اتخاذه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Moroco الأحد 05 أبريل 2020 - 00:11
هده وحدها كافية ليلبس الجميع الكمامات
وتشير أدلة إلى أن انتقال الفيروس يمكن أن يحصل قبل أن يعلم الأشخاص المصابون واقع إصابتهم، ما عزز الرأي المؤيد لاستخدام الأقنعة باعتبارها قادرة على المساعدة في الحد من العدوى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
2 - ثاوراس الأحد 05 أبريل 2020 - 00:16
هذا سؤال مشكل وقد زلت في أقدام كثير من أهل الإختصاص من أطباء مختصين وعلماء الفيروسات (الفيرولوجيين) ومرد تنوع الآراء إلى حد تناقضها إلى جهلنا بهذا الفيروس كورونا المستجد وكذا بالمرض الذي يسببه (كوفيد-١٩)، خاصة فيما يتعلق بانتشاره عبر الهواء: أين يمكن أن يحدث ذلك كذلك؟ ما مدة استقراره في الهواء؟ هل ينتشر بمجرد التحدث والتنفس؟ منظمة الصحة العالمية ومنذ البداية وهي تؤكد على عدم أهميتها لغير المرضى ولغير الطاقم الطبي ، لكن انظر الى نيويورك سترى قانونا مفاده: على الجميع ان يغطي وجهه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - محمد الأحد 05 أبريل 2020 - 00:17
ترجيحات و دراسات تؤكد انتقال الفيروس في الهواء أكثر مما كان متوقع، لذا الكمامات ضرورية للكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - abde الأحد 05 أبريل 2020 - 00:17
ركــزوا معي قليلاً
الوباء يمُر ب 4 مراحل :

1 . مرحلة دخول الفـيروس من الدول (انتهت)
2 . مرحلة فترة الحضانة للفيروس (انتهت اليوم)
3 . مرحلة انتشار العدوى بكثافة..( قد بدأت)
ويكون الفيــروس قوي جداً وسريع الانتشار ويقال أن هذه المرحلة
(تبدأ اليوم وتمتد لأسبوع كامل)
فإما انحسار واحتواء والسيطرة على الفيــروس..او انتشاره ( لاسمح الله ).
4 . ماتم انجازه في المرحلة الثالثة إما انتهائه أو فقدان السيطرة عليه بالكامل .

من اليوم ضروري جــداً الإلتزام الإجباري وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى جداً جداً

وترجلو وبينو على الوطنية ديالكم وشدو ديوركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
5 - واعرة الأحد 05 أبريل 2020 - 00:19
بعد الدراسة التي قامت بها باحثة أمريكية و التي اثارت كثير من الجدل بين الخبراء، حيث أنها خلصت الى كون الفايروس قد يعيش على الاقل لثلات ساعات في الهواء وقد ينتقل عبره. حيث ذهب كثيرون الى ان البخاخات التي استعملت في المخبر لمحاكات العطاس لا تحاكي الواقع ومبالغ فيها. ولكن يوما بعد يوم خرجت ابحاث كثيرة تعزز احتمال انتقال الفيروس عبر الهواء. واتضح انه في ظل نقص الكمامات فإنه تم الضغط على الاعلامي والتعتيم بل والتبخيس من نتائج هذه الدراسات كما تم بالمقابل تسليط الضوء واعطاء الاحقية مسبقا الرأي الذي ينفي احتمالية الانتقال عبر الهواء. وفي ظل كل هذا فإن كثير من شعوب اسيا استطاعوا باستعمال الكمامات تفادي انتقال العدوى على الاقل من المرضى الغير معروفين للاصحاء. وهنا يتبين أن دور الكمامات أساسي وان على الدولة بدل مجهود في هذا الاتجاه . خاصة ان المغرب يتوفر على مؤهلات في هذا المجال تمكنه من صناعة ما يكفيه محليا . وربح فرق الكلفة المنزل بين انتاج كمامة ستباع وبين مريض يستلزم علاجه واخضاعه تحاليل وتابع من خالط الخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - كم مم الأحد 05 أبريل 2020 - 00:24
كم يعيش الفيروس في الهواء هناك تضارب في المعلومات هناك من يقول لا يمكن ان يتواجد في الهواء وهناك من يقول ان عطس المريض يمكن ان يوفر الفيروس في الهواء ساعتين على الاقل اذا كانت القاعدة هي ان تتعامل مع الناس كانك مريض وتعامل الناس كانهم مرضى فالكمامة لابد من ارنداءها في الاماكن العامة لحماية نفسك وحماية الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - مغترب الأحد 05 أبريل 2020 - 00:25
والله ما عدت افهم في البداية الاطر الصحية كانت تنصح بها فقط للمصابين او العاملين في القطاع الصحي والان يتم تعميمها. ماذا عن العين هل يجب ايضا تغطيتها؟فهي ايضا تلتقط العدوى حسب ما يقولون ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - moh الأحد 05 أبريل 2020 - 00:35
سمعنا قبل قليل من احد الاطباء ان الكمامات الطبية لا تحمي الشخص من الاصابة وانما تجعل المريض لم ينقل العدوى للاخرين،في اعتقادي ان هذا متناقض تماما ،بحيث اذا كانت الكمامات لا تحمي الشخص الغير المصاب بالتالي اذن الفيروس ينفد من الكمامة وحتى المريض اذا عطس اكيد سيتدفق الفيروس من الكمامة وسيصيب الاخرين ،
ولكن مادمت الدول الاوروببة والاسيوية تستعمل الكمامات من كلا الطرفين فانها ايجابية على العموم للمريض وغير المريض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - الحل_شد _دارك الأحد 05 أبريل 2020 - 00:38
اللذين يضعون الكمامات نفسيا يحسون بإلإرتياح.عكس الذين لا يضعونها ربنا يكتفون بمسافة الأمان أو شيئا من هذا القبيل.الكل يحترز على شاكلته.ومن الأشخاص الذين كانو يعتقدون أن إرتداء القفازات الطبية تكون وقائية بعدما إتضح العكس.حتى الكمامات إن لم يقم بإستبدالها بين الحين والأخر تنعكس نتيجتها. إذ أن هذه الأخيرة تعيش عليها المكروبات والجراثيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - إيناس الأحد 05 أبريل 2020 - 00:39
ضرورية والمغرب لا يتوفر على عدد كافي وليس لكل المغاربة إمكانيات مادية لشرائها لذا الزموا بيوتكم.
الفيروس ينتقل في الهواء هذا ما قاله الأمريكان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ملالي الأحد 05 أبريل 2020 - 00:44
يامغاربة ارجوكوكم واتوسل لكم ان تلتزمواببيوتكم حتى نتجاوز جميعا هذه الظرفية العصيبة وحتى لا نوءدي اسرنا او اهلنا و مواطنينا ونساعد اكتر مايمكن السلطات وكذا الاطقم الطبية فشيء من التركيز على هذه المسالة ومعذرة منكم جميعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - saidr الأحد 05 أبريل 2020 - 01:00
اللهم ارحم هذين الطبيبين وتقبلهم شهداء في سبيلك،واليكن على يقين أصحاب القطاع الصحي وكل الشعب المغربي لو اتخذوا الإحتياطات الواقية ابتداء من قناع واقي ذو جودة عالية لن يمسهم كورنا ولنا في هونغ كونغ خير مثال فهم 7ملايين بكثافة 7 آلاف شخص للكليلومتر مربع بمعدل 60 مرة مقارنة مع الكثافة السكانية بفرنسا وبدون حجر بهنغ كونغ إلا على المدارس وكل المتاجر والمطاعم والمؤسسات مفتوحة ولم يتوفى منهم منذ ثلاثة أشهر إلا أربعة ولم يصب سوى 600 حالة بكورنا،لأن 100 في 100يحملون القناع،قارن مع نيويورك 8 مليون نسمة و500 ضحية يوميا بسبب عدم وضع القناع الواقي،كل الناس يحملون قناع واقي وهو من يحقق الفرق الألزاس بفرنسا فيها مليون وثمانمئة نسمة بكثافة 220 نمسة للكيلومتر ربع فيها بمعدل 40 مرة أقل من كثافة هنغ كنغ وبها 500 ضحية بنهاية مارس لأن غالبية السكان لاتحمل قناع،الحساب لايكذب.أكتب هذا العنوان على يوتوب وشوف بعينك ALERTE INFO - Témoignage d'un alsacien à Hong Kong | Coronavirus
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.