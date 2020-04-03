24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير يوصي بالقيَم وبالإنسان لتحقيق نموذج تنموي مغربي فعّال
- "كوفيد - 19" يعمق هشاشة فنانين مغاربة ويكشف "زيف النجومية"
- تعاضد العلم والدين في مواجهة وبــاء كورونا
- "كورونا"، طالما انتظرها السياسيون!
- حالة الطوارئ الصحية تعمق معاناة "ذوي الإعاقة"
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)
- 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين - (185)
- اليوبي: وتيرة الإصابات بـ"كورونا" في المغرب تتضح بعد ثلاثة أيام - (90)
- وزارة الصحة: 49 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 691 - (88)
- وزارة التربية تثمن نتائج الحصيلة المرحلية لتجربة "التعليم عن بعد" - (87)
- محامون مغاربة يقاضون طبيبا فرنسيا متهما بالعنصرية ضد الأفارقة - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات بخفض "كورونا" لانبعاثات "أكسيد الكربون"
توقع رئيس شبكة من العلماء تقدم بيانات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تنخفض انبعاثات الكربون بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام، بعدما أدى تفشي فيروس كورونا إلى توقف النشاط الاقتصادي تقريبا.
وقال روب جاكسون، الذي يرأس مشروع الكربون العالمي الذي يقدم تقديرات سنوية لحجم الانبعاثات تحظى بمتابعة واسعة النطاق، إن إنتاج الكربون قد ينخفض بأكثر من 5 في المائة على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ أن تراجع بنسبة 1.4 في المائة بعد الأزمة المالية في عام 2008.
وقال أستاذ علوم نظم الأرض بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا لوسائل الإعلام "لن أندهش من رؤية انخفاض بنسبة 5 في المائة أو أكثر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذا العام، وهو شيء لم نشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأضاف "لا أعتقد أن سقوط الاتحاد السوفياتي ولا أزمات النفط أو المدخرات أو القروض المختلفة خلال الخمسين سنة الماضية قد أثرت على الانبعاثات كما تؤثر هذه الأزمة".
وتمثل هذه التوقعات بارقة أمل في وسط الأزمة، حيث حذر علماء المناخ حكومات العالم من أن الانبعاثات العالمية يجب أن تبدأ في الانخفاض بحلول عام 2020 لتجنب أسوأ آثار لتغير المناخ على الكرة الأرضية.
ويحذر الخبراء من أنه بدون تغيير حقيقي فإن انخفاض الانبعاثات الناجم عن فيروس كورونا يمكن أن يكون قصير الأجل، ولن يكون له تأثير يذكر على تركيزات ثاني أكسيد الكربون التي تراكمت في الغلاف الجوي على مدى عقود.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
رغم التعنث الامريكي للتوقيع على پروتوكول الحد من انبعاثات الغازات والحرارة هاهي كورونا تفرض ما عجزت عنه الدول والهيئات والمنظمات ومجلس الامن.فسبحان الله انه فعال لما يريد.