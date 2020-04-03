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الرئيسية | بيئة وعلوم | توقعات بخفض "كورونا" لانبعاثات "أكسيد الكربون"

توقعات بخفض "كورونا" لانبعاثات "أكسيد الكربون"

توقعات بخفض "كورونا" لانبعاثات "أكسيد الكربون"
هسبريس - متابعة
الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:26

توقع رئيس شبكة من العلماء تقدم بيانات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تنخفض انبعاثات الكربون بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام، بعدما أدى تفشي فيروس كورونا إلى توقف النشاط الاقتصادي تقريبا.

وقال روب جاكسون، الذي يرأس مشروع الكربون العالمي الذي يقدم تقديرات سنوية لحجم الانبعاثات تحظى بمتابعة واسعة النطاق، إن إنتاج الكربون قد ينخفض بأكثر من 5 في المائة على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ أن تراجع بنسبة 1.4 في المائة بعد الأزمة المالية في عام 2008.

وقال أستاذ علوم نظم الأرض بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا لوسائل الإعلام "لن أندهش من رؤية انخفاض بنسبة 5 في المائة أو أكثر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذا العام، وهو شيء لم نشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "لا أعتقد أن سقوط الاتحاد السوفياتي ولا أزمات النفط أو المدخرات أو القروض المختلفة خلال الخمسين سنة الماضية قد أثرت على الانبعاثات كما تؤثر هذه الأزمة".

وتمثل هذه التوقعات بارقة أمل في وسط الأزمة، حيث حذر علماء المناخ حكومات العالم من أن الانبعاثات العالمية يجب أن تبدأ في الانخفاض بحلول عام 2020 لتجنب أسوأ آثار لتغير المناخ على الكرة الأرضية.

ويحذر الخبراء من أنه بدون تغيير حقيقي فإن انخفاض الانبعاثات الناجم عن فيروس كورونا يمكن أن يكون قصير الأجل، ولن يكون له تأثير يذكر على تركيزات ثاني أكسيد الكربون التي تراكمت في الغلاف الجوي على مدى عقود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - احمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:38
الحضر الصحي لم يخفض فقط من نسبة التلوت بل ان الضوضاء و خلافات سوء الجوار و الاحتكاكات بين الناس في الشوارع و الأسواق و ماسي حوادث السير و الكلام النوبي و السوقي و التحرش بالنساء و السرقات و العنف المدرسي و شغب الملاعب و شجارات الساءقين و ضحايا الضرب و الجرح و النصب و الاغتصاب و بائعي حبوب الهلوسة و غيرها من الاكراهات التي كان يعيشها المواطن و تثقل كاهل الدولة من شرطة و مستعجلات طبيه و محاكم و الأسر التزموا بالحجر الصحي ففيه منافع كثيرة و أغلبية الناس التمسوها
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37
2 - Mustapha dr الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:43
أولا نطلب الله اللطف و يحفظنا فهاذ الايام المباركة ديال شعبان... .لكن الصراحة عندما ترى مقاهي الشيشة والبارات علب الليل مغلوقة بالاظافة إلا نقاء الجو تقول كل ما وقع فيه الخير هذا درس من عند الله باش نتوبوا لله على الخطايا لي دايرين فهاد الدنيا
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27
3 - المخلوف الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:46
ان الله على كل شيء قدير.
رغم التعنث الامريكي للتوقيع على پروتوكول الحد من انبعاثات الغازات والحرارة هاهي كورونا تفرض ما عجزت عنه الدول والهيئات والمنظمات ومجلس الامن.فسبحان الله انه فعال لما يريد.
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17
4 - صابر على البلاء الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:52
(( رب ضارة نافعة )). وعسى ان تكرهوا شياء وهو خير لكم .
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14
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:55
لله في خلقه شؤون انعقدت المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية لدراسة محاربة تلوت الهواء وأصدروا القرارات والالتزامات لمواجهة مخاطر الأوزون وبعض الدول تسمي نفسها بالعضمى رفضت توقيع المعاهدة واليوم رحمة من الله تعالى على عباده أصدر حكمه المطاعم على العلم بالتوقف عن الحركة لما فيه مصلحة العالم مستقبلا والله اعلم انه على كل شيء قدير
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9
6 - يوسف الدراز الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:55
الإحتباس الحراري يهدد كوكب الأرض،كل الدول الصناعية العظمى لم تمتثل للحد من الإنبعاث الحراري.اليوم نشكر الله على ما عليه الآن.عسا أن تكره شيئا وهو خير لكم.
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