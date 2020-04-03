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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | بيئة وعلوم | أجهزة الكشف عن كورونا تصل اليوم من كوريا الجنوبية إلى المغرب

أجهزة الكشف عن كورونا تصل اليوم من كوريا الجنوبية إلى المغرب

أجهزة الكشف عن كورونا تصل اليوم من كوريا الجنوبية إلى المغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:30

تصل اليوم الجمعة إلى المغرب أجهزة الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد قادمة في كوريا الجنوبية، في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحاليل اليومية.

ووصلت ليل الخميس إلى مطار سيول إنشيون الدولي بكوريا الجنوبية طائرتان للخطوط الملكية المغربية لجلب 100 ألف عدة لأخذ العينات.

ومباشرة بعد وصولهما إلى مطار إنشيون الدولي في سيول، شرعت الطائرتان في تحميل آلاف الأطنان من المعدات الطبية الكورية، لتستأنفا مباشرة بعدها رحلة العودة إلى مطار محمد الخامس ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وكان سفير المملكة المغربية بكوريا الجنوبية، شفيق رشادي، وقع عقداً مع المدير العام لشركة "Osang Health Care" الكورية الجنوبية لشراء 100 ألف جهاز كشف سريع عن فيروس "كورونا" المستجد.

وقررت الشركة الرائدة عالمياً منح المغرب 10 آلاف جهاز كشف إضافي مجاناً، بعدما أبرم الطرفان عقداً في وقت قياسي بالنظر إلى حاجيات المملكة من أجهزة الكشف السريع.

ويرتقب أن تعزز المعدات الكورية الجنوبية المستلزمات الطبية في المغرب المخصصة لمواجهة "كوفيد-19"، بعد وصول ثلاث طائرات من الصين محملة أيضا بآلاف الأطنان من الشحنات الطبية.

وشرعت وزارة الصحة المغربية منذ أيام في اقتناء أجهزة الكشف السريع على "كوفيد-19"، بهدف توسيع العرض المختبري إلى المناطق النائية والمستشفيات الجامعية، بدل الاكتفاء بالمختبرات المرجعية الثلاثة التي يتوفر عليها المغرب.

وتوصلت وزارة الصحة بمبلغ ملياريْ درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك، يخصص بشكل رئيسي لشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات، المتمثلة أساسا في 1000 سرير للإنعاش و550 جهازا للتنفس، و100 ألف عدة للكشف، وأجهزة للفحص بالأشعة، بالإضافة إلى معدات أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - متفائل الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:40
نرجو من الله تعالى أن يكون هذا درسا قيما للحكومة لكي تستثمر في شبابها وتبدأ بإنشاء مصانع لإنتاج شتى أنواع الأجهزة والمعدات الضرورية لتفادي إستيرادها في الأزمات المقبلة نسأل الله السلامة.
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321
2 - ملاحظ الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:41
أظن انه لا بد من ارتداء الجميع للكمامات او أية قطعة ثوب تغطي الفم و الانف. الفيروس سريع الإنتشار. و الحاملون للفيروس(الأصحاء) أخطر فئة تنشر المرض. بل حتى من تظهر عليهم علامات المرض يساهمون في العدوى قبل اجرائهم للفحوصات. الأمر في بالغ الاهمية. ارتداء الكمامات سيحد بشكل كبير من انشار الوباء. طبيب ياباني تطوع للمساعدة في بريطانيا استغرب لعدم ارتداء الكمامات من طرف جميع البريطانيين. و أكد انها من التدابير الاساسية للوقاية
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100
3 - المخلوف الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:42
ارجو ان تكون حاملة معها الدواء والشفاء وإزالة الداء.
وارجو ان توزع عدلا بين مناطق وجهات المملكة مدنا وحواضر وبواديا وقرى وأن لا توزع حسب مقولة المغرب النافع والمغرب الغير النافع
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79
4 - رشدي الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:44
أتمنى أن تسارع الجهات المعنية بالكشف عن المواطنين في القريب العاجل للحد من الفيروس
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56
5 - علي الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:45
دولة برهنة عن الجديةيمكننا التعامل معها بثقة
ليس كمن كذبواعلى العالم بأسره و غيروا الأرقام و المعطيات
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58
6 - Khalid الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:47
منتجات كوريا الجنوبية معروفة بجودتها. أتمنى أن يتم زيادة عدد معدات الكشف في الأيام القليلة القادمة، لأن الكشف المبكر عن المرض يسمح للمرضى بالإستجابة للعلاج المتوفر في المغرب.
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66
7 - عبدالخالق أبوزهير الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:47

الدولة على رأسها جلالة الملك الساهر على مصالح هذا الوطن الغالي يعمل كل ما في وسعها للمصلحة العامة.لكن نحن شعب فينا الصالح وفيما الطالب وفينا الالعلقل وفينا الجاهل اللهم اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت ورد بنا ردا جميلا يارب العالمين.
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51
8 - متتبع الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:47
وزارة الصحة تتوصل بملياريْ درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا لشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات. مبادرة حسنة لكن المتعاقدين لم يتوصلوا بأي شيئ من صندوق كورونا
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-100
9 - ملاحظ الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:47
ممتاز، لكن يجب تسريع توزيعها في مستشفيات القرب في كل المدن، خاصة المدن التي تعرف انتشار الفيروس وتوفير دلائل بالفيديو توضح كيفية استعمالها حتى تعم الفائدة ولربح الوقت.
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25
10 - redwan الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:48
إن شاء الله ترجع الأمور إلى الأفضل.
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37
11 - Marocain du denmark الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:48
10.000 appareils gratuits ??
C'est pas possible
Les asiatique ne donne jamais gratuit
Je propose les produits allemands mieux
Surtout en domaine médical même un peu plus chère mais la qualité et certes
Merci hespress
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-55
12 - محمد الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:49
السلام عليكم.
واش هاد الاجهزة تستعمل مرة وحدا فقط للكشف على هاد الفيروس؟
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16
13 - Ezzidi Khalil الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:49
j'appel les autorités à faire un appel aux services associations sociales pour aider et encadrer les gens qui touchent leurs âges des valeurs de soixante et plus d'âges afin de guérir leurs besoins en faire de soins et de santé et de nourriture et d'encadrement. et dieu avec vous et bon courage
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5
14 - Brahim.f الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:50
الله يجعلها بادرة حسنة في صالح المغاربة برمتهم و بالأخص المصابون بهذا الفيروس الفتاك. أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضا المسلمين كافة و أن يهدينا لما فيه خير وصلاح الأمة.
أكثروا من الصلاة على حبيبنا ونبينا المصطفى في هذا اليوم الجمعة.
شكرا لهسبريس.
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22
15 - اسماعيلي الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:50
تسارع انتشار فايروس كورونا راجع الى عدم الكشف المبكر لذا نطالب السلطات بتوفير اجهزة الكشف لكل ولاية، وكل ولاية تكون مسؤولة عن المدن التي تتبعها،أما أن ينتظر الشخص نتيجة التحاليل التي تكون بالاخير ايجابية بعدما خالط أمة من الناس فهاذه الخطة لن تنجح ابدا في وقف هذا الفايروس.
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21
16 - [email protected] الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:51
نرجو من الله العلي ان ينضر الى عباده بعين الرحمة.ويوفقهم الى ما فيه صلاح البشرية.
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19
17 - said الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:51
بكل صراحة لقد ابان الشعب المغربي بكل مكوناته من مواطنين وشرطة وقواة مساعدة ودرك ملكي بقيادة صاحب الجلالة نصره الله. ابانو وبرهنو للعالم ان المغاربة بجميع اطيافهم يد واحدة وجسد واحد فشكرا لجميع المغاربة وارجو من الله عز وجل ان تمر هذه الجائحة باقل الاضرار وحفظ الله الشعب المغربي قاطبة من طنجة الى لكويرة وعلى راسهم صاحب الجلالة اذام الله عزه ونصره واتقدم ايضا بالشكر الجزيل الى الطاقم التحريري الساهر على هذه الجريدة الغراء التي تمدنا بالخبر اليقين هسبريس والسلام عليكم ورحمة الله احميمة سعيد
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26
18 - يوسف الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:53
المرجو فحص الشحنات قبل توزيعها لان هناك شحنات كتيرة كانت ملوتة بفيروس كورونا بليييييييييز
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11
19 - محسن الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:53
نحتاج للتجهيزات مصنعة من دول رائدةسلعة اللمانيا مثلا. شنواا و أسياا لا علاقة
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-42
20 - Nomade الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:54
لدي سؤال يحيرني جدا، ارجو ممن لديه معلومات دقيقة أن يجيبني عليه: أين السيد رئيس الحكومة؟؟؟؟ لماذا لا يتواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام؟؟؟؟ أين خرجات الشيخ بنكيران؟؟؟؟ لماذا غاب عن الناس وقد ألف أن يضحكهم بنوادره المنافقة؟؟؟؟؟
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21
21 - هشام الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:57
كنا تنتماو من الدولة تقاد المستشفيات من غير ميكون هاد الفيروس. الناس راها كانت تتسافر من مدن بعيدة صوب الدار البيضاء او الرباط من الاجل الكشوفات او الاستشفاء. الله اهديكم اصافي
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18
22 - Aziz1 الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:57
اليوم يوم جمعة يوم بشرى بازدياد عدد المعافين من الوباء
يوم خير انشاء الله على كل بلاد المسلمين فصلوا و سلموا على رسول الله و اشكروا الله عسا ان يرحمها و يرفع عنى البلاء
المملكة المغربية الشريفة يقرء في مساجدها كتاب الله حزب في الصباح و حزب في المساء على طول السنة انه احسان و الله لا يضيع اجر المحسنين
الفرج قريب انشاء الله
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17
23 - رشيد الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:59
ومتى ستصل هذه المعدات إلى المستشفيات العمومية اتمنى أن تصل في العاجل
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7
24 - العدالة والتكافل الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:59
تحديد مؤشرات العشر سنوات المقبلة
تخفيض الأمية
تعميم التمدرس الى الباكالوريا
مدارس الطب والهندسة والبيئة والتكنولوجيا في جميع الجهات
توزيع المعامل على جميع الجهات
توزيع المختبرات على جميع الجهات
منع الاستثمار لقاطني جهة معينة في جهة أخرى
تحديد سقف المداخيل للافراد من الخدمات العمومية
منع الجمع بين التقاعد والعمل
منع الجمع بين مهنتين
منع المعاملات في النوار
رقمنة كل المعاملات
البحث الاوتوماتيكي عند المحافضة العقارية لجميع عمليات البيع والشراء
....
العدالة الاجتماعية أساس الرضى
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21
25 - docteur khaoulani الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:01
il faut et d'urgnce élargir aux max les test de depistage rapides surtout dans les foyers du crona pour obtenir des chiffres proches de la réalité sur le nombre de cas positifs dans notre pays.
MERCI HESPRESS
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11
26 - مهاجر الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:02
نتمنى ان تفتحص هاته الاجهزة من طرف خبراء قبل استعمالها,ونتمنى ان تشمل الفحوص جميع المواطنين. اصبح لازما على الدولة الاسراع في اصلاح منظومة الصحة والتعليم والبحث العلمي والاستثمار في الشباب وفي ذوي الخبرات, وتسييرجميع النفقات بما فيها المرصودة للوزراء والنواب والكتاب والعمال وغيرهم...استخلصوا الدروس من كورونا واعملوا بنزاهة ووطنية.
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8
27 - hassan الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:03
والله كان بإمكاننا تصدير كل المعدات وتقوية الإقتصاد ونكون دولة إقتصادية قوية بكفاءتها المحلية لكن شاءت الاقدار ان تذهب اموالنا للخارج .كلنا عندنا عقل واحد خاصنا غير نوضو
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5
28 - ادم الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:04
اه لوصرفت الاموال الطائلة التي دهبت للمهراجانات والغناء والرقص على الشباب المغربي في التكوين والتعليم العالي لكنا نحن من يصدر هذه المعدات الطبية عوض استيرادها نتمنى من المسؤولين المغاربة ان ياخذو الدرس من هذه الازمة ويستثمرو في المستقبل في العنصر البشري وتكوين الشباب وادماجهم في المؤسسات العامة ليقودو البلاد الى الامام ونتمنى من الدولة ان تتخلى عن فكرة المال والجاه وباك صاحبي في اختيار الاطر والموظفين زالقطع الكلي مع مايسمى بالاحزاب السياسية التي مخرت اقتصاد البلاد ومصت اموال الشعب لنكسب ثروة ضخمة بدوم قانون ولاشرعية
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12
29 - يوسف الدراز الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:05
المرجوا إحداث وحداث صناعية لتحفيز الشباب،على الإختراع.وتطوير المنتوج المحلي.
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8
30 - ايت واعش الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:05
اخر الدراسات حول انتشار الفيروس تقول ان مسافة المترين غير كافية اذ بامكان السعال ان يوصل الفيروس الى 6 امتار والعطس الى 8 امتار ..وبالتالي ارتداء الكمامة واجب ومطلوب..وعلينا تحديث معلوماتنا دائما حول الفيروس..اخبار الدارسة بموقع بريطاني
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1
31 - micmac الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:05
و لماذا منذ 4 أيام كذب مدير الأوبئة في وزارة الصحة توقيع الاتفاقية بين المغرب و كوريا؟؟؟
آخر من يعلم
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6
32 - محمد شرف الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رق قلبي لموسى عليه السلام و هو يوصي أخاه هارون عليه السلام....و أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين...صدق الله....هذا ليس وقت عتاب و إنما وقت دعم و تآزر و عمل بجد.....آنيا و في المستقبل....آللهم احفظ ملكنا محمد السادس و آل بيته بما حفظت به عبادك الصالحين في الدنيا و في الآخرة و هيى له البطانة الصالحة التي تعينه على أعباء الحكم....اللهم امين يارب العالمين..
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5
33 - مواطن غيور الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:06
الاوبئة في بدايتها. يجب اعادة النظر في تقييم الاولويات كقطاع الصحة والتعليم وسلف النظر عن بعض القطاعات ككرة القدم التي لا تجلب سوى ابعاد الشباب عن ما هو ضرورى لمستقبلهم. تحية للسلطات ننتظر منكم المزيد في ما هو قادم والله ولي التوفيق.
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3
34 - مغربي الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:07
الى متى نستتمر في و نشجع شبابنا و نعتمد على انفسنا . تخيلو لو لم تكن كوريا و الصين ماذا كنا فاعلين.لا حول و لا قوة الا بالله
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-1
35 - Marocain الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:09
انها اجهزة للكشف فقط والعلاج التزموا منازلكم والله احفظ الجميع.
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6
36 - Laila الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:09
أنا فخورة بزآف بسيدنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله الله إطول في عمره
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6
37 - الزواقين الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:11
ويجب كذلك توزيعها على المستشفيات في وقت قياسي. والله ولي التوفيق.
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5
38 - عبد ربه الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:11
أساندك أيها الملاحظ يجب على الجميع إرتداء الكمامات خصوصا في الأماكن العمومية وأرجو من وزارة الصحة سحب إشهارها الرائج في القنوات العمومية الذي من مضمونه أنه لا يجب وضع الكمامة إلا بالنيبة للمريض فالفيروس قد يستنشقه الصحيح من الهواء
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5
39 - abdou الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:11
واش نسيتوا بان هذه هي الصف4قة لي ناض عليه‍ا الجدل هذ ألاسبوع وتم تكذيبها ألله جزيكم بخير شوية ألمصداقية ردوا لينا الثقة
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7
40 - MED الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:11
الاف الاطنان !!!!,,???? لايمكن تخميلها في الطاءرات
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5
41 - يوسف الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:16
ياك قولتو غي اشاعة... ؟؟ والله ما فهمنا شي حاجة غي الله ادير شي تاويل ديال الخير
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7
42 - maghribi الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:17
شرعت الطائرتان في تحميل آلاف الأطنان من المعدات الطبية الكورية، ?? hadi tayara ola train
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7
43 - ام سارة الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:20
ليس الوقت وقت لوم وعتاب،اللي فات لن يعود،نحن ننظر للامام مستشرفين مستقبلا مشرقا ومغربا واعدا بإذن الله...كل التحية والتقدير للمجهودات المبذولة من طرف الجهات المعنية، وهذا سيكون دافعا للمزيد من الجهود...والباقي على الشعب في الإلتزام بالحجر
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0
44 - وسيم الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:23
خطوة مزيانة خصوصا ان كوريا الجنوبية متوفقة في مجال التقنيات ومعروفة بجودة اتمني جلب اسرة لانعاش لااننا عدنا خصاص بزاف
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0
45 - مغربية حرة الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:24
يجب تخصيص اكثر من ملياري درهم لوزارة الصحة .حتى يتم الكشف مبكرا على جميع مخالطي من اكتشف حامل للفيروس.يجب ان لا ننتظر ظهور الاعراض الى غاية ضيق التنفس في هذه الحالة يكون العلاج عسير او مستحيل.وتحية اجلال لكل الممرضين والممرضات الذين هم في الواجهة والاطباء وكل من يساعد من قرب او من بعيد لتجاوز هذه الجاءحة .اللهم لطفك ياربي.
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0
46 - DRISS الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:24
السلام عليكم
اخواني الكرام يجب ان نأخد الدرس من هذا البوباء القاتل كورونا لانه بين لنا
جميع العيوب والنقص الحاصل في اللوازم الطبية على الصعيد الوطني لدى وجب على الحكومة المقبلة انشاء الله التفكير مليا قصد النهوض بقطاع الصحة والتعليم لانهما يعتبران الرافعة الاساسية للتقدم ومنع الاطر المغربية من مغادرة التراب الوطني والعمل على توفير الارضية المناسبة للاشتغال ، لتكون هذه الجائحة بادرة خير علينا لان بسببها لاحظنا التكافل والتضامن وتحية خالصة لجميع افراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة واعوانها واطر وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية تحت القيادة الرشيدة لمولانا امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .
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0
47 - يوسف الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:26
شكرا لكوريا الجنوبية... كمثال للدول التي يجب توطيد علاقتنا بهم كوريا واليابان .. عوض فرنسا والاتحاد الاوروبي الذين فشلو
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0
48 - HamidAllemagne الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:27
après corona ne sera plus qu'avant corona,
il est temps de prendre des conséquences et de se reconcilier avec le peuple qui soufert beaucoup.
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0
49 - Ayoub الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:28
المغرب في حاجة ماسة الى اجهزة الكشف عن الكذب
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0
50 - عبد الرزاق الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:31
أنا أقول الحمد لله. لهلا يخطي علينا محمد السادس يارب.
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0
51 - اسماعيل الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:37
بالنسبة للأشخاص الذين طالبوا بشراء المعدات من ألمانيا فهذا ضرب من الخيال في الوقت الحالي لأن ألمانيا تراهن على منظومتها الصحية بكامل إمكانياتها وتقوم بإجراء حوالي سبعين ألف اختبار يومي وتريد أن ترفع العدد إلى مائتي ألف يوميا لذلك فمن المستحيل أن تقوم ببيعك شيئا الآن فالمال لا يهم بالنسبة لهم.
أخيراً تبقى الجودة الكورية و اليابانية أو حتى الصينية المعترف بها حكوميا تبقى شبيهة للجودة الأوربية
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0
52 - البقالي الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:37
الله يحفظ من القراصنة الجدد فحال ما وقع لألمانيا الله يوصل المعدات للبلاد على خير
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53 - أبن سوس المغربي للأسف الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:39
الدولة التي لأ تصنع ولا تنتج سا تظل ذليلة لا قيمة لها ، علاش معندناش البحث العلمى جامعات وكليات ومعاهد مراكز البحث العلمي صناعة علاش مكاينش إستثمار في العنصر البشري بدل مزيد من السجون و المخدرات و الفساد؟
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0
54 - سليمان علي المصطفى الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:42
ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي
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55 - عبد الرحيم الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:53
بادئ البدء شكرا جزيلا على كل ما تبذلونه من أجلنا ولكن لماذا كذب هذا الخبر حينما أذلت به بعض المنابر وشكرا مرة أخرى
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0
56 - ميمون الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:57
في احدى ندواته الصحفية، عندما كان الجميع ينادي بأغلاق الحدود البرية والبحرية في وجه القادمين من دول البؤر التي استفحل فيها فيروس كورونا قال السيد سعد الدين العثماني بالحرف : الامر غير مقلق، وقل أيضا ان المغرب يتوفر على احتياطي 12 مليون كمامة وفي حالة الضرورة ستوزع بالمجان على الموطنين." أيوا خرج لينا بشي تصريح أسي العثماني وقول لينا راك وزعتيهم على المواطنين.ههه.."
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57 - حميدة ولد حميدة الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:57
المعدات الصينية اتبتت جودتها ادليل الصين سيطرة علا فيروس الفيروس اجهزة متطورة
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58 - ouchn الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:01
Le pays de mawazine et des chose futiles est entrain de chercher a gauche et a droite de l'aide. Le pays ou on vole tout et on donne des medailles aux gens qui echouent leur missions cherche l'aide chez un pays ou on se suide quand on echoue.
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