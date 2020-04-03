أجهزة الكشف عن كورونا تصل اليوم من كوريا الجنوبية إلى المغرب

هسبريس من الرباط

تصل اليوم الجمعة إلى المغرب أجهزة الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد قادمة في كوريا الجنوبية، في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحاليل اليومية.

ووصلت ليل الخميس إلى مطار سيول إنشيون الدولي بكوريا الجنوبية طائرتان للخطوط الملكية المغربية لجلب 100 ألف عدة لأخذ العينات.

ومباشرة بعد وصولهما إلى مطار إنشيون الدولي في سيول، شرعت الطائرتان في تحميل آلاف الأطنان من المعدات الطبية الكورية، لتستأنفا مباشرة بعدها رحلة العودة إلى مطار محمد الخامس ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وكان سفير المملكة المغربية بكوريا الجنوبية، شفيق رشادي، وقع عقداً مع المدير العام لشركة "Osang Health Care" الكورية الجنوبية لشراء 100 ألف جهاز كشف سريع عن فيروس "كورونا" المستجد.

وقررت الشركة الرائدة عالمياً منح المغرب 10 آلاف جهاز كشف إضافي مجاناً، بعدما أبرم الطرفان عقداً في وقت قياسي بالنظر إلى حاجيات المملكة من أجهزة الكشف السريع.

ويرتقب أن تعزز المعدات الكورية الجنوبية المستلزمات الطبية في المغرب المخصصة لمواجهة "كوفيد-19"، بعد وصول ثلاث طائرات من الصين محملة أيضا بآلاف الأطنان من الشحنات الطبية.

وشرعت وزارة الصحة المغربية منذ أيام في اقتناء أجهزة الكشف السريع على "كوفيد-19"، بهدف توسيع العرض المختبري إلى المناطق النائية والمستشفيات الجامعية، بدل الاكتفاء بالمختبرات المرجعية الثلاثة التي يتوفر عليها المغرب.

وتوصلت وزارة الصحة بمبلغ ملياريْ درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك، يخصص بشكل رئيسي لشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات، المتمثلة أساسا في 1000 سرير للإنعاش و550 جهازا للتنفس، و100 ألف عدة للكشف، وأجهزة للفحص بالأشعة، بالإضافة إلى معدات أخرى.