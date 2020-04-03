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كُتّاب وآراء
أجهزة الكشف عن كورونا تصل اليوم من كوريا الجنوبية إلى المغرب
تصل اليوم الجمعة إلى المغرب أجهزة الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد قادمة في كوريا الجنوبية، في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحاليل اليومية.
ووصلت ليل الخميس إلى مطار سيول إنشيون الدولي بكوريا الجنوبية طائرتان للخطوط الملكية المغربية لجلب 100 ألف عدة لأخذ العينات.
ومباشرة بعد وصولهما إلى مطار إنشيون الدولي في سيول، شرعت الطائرتان في تحميل آلاف الأطنان من المعدات الطبية الكورية، لتستأنفا مباشرة بعدها رحلة العودة إلى مطار محمد الخامس ضواحي مدينة الدار البيضاء.
وكان سفير المملكة المغربية بكوريا الجنوبية، شفيق رشادي، وقع عقداً مع المدير العام لشركة "Osang Health Care" الكورية الجنوبية لشراء 100 ألف جهاز كشف سريع عن فيروس "كورونا" المستجد.
وقررت الشركة الرائدة عالمياً منح المغرب 10 آلاف جهاز كشف إضافي مجاناً، بعدما أبرم الطرفان عقداً في وقت قياسي بالنظر إلى حاجيات المملكة من أجهزة الكشف السريع.
ويرتقب أن تعزز المعدات الكورية الجنوبية المستلزمات الطبية في المغرب المخصصة لمواجهة "كوفيد-19"، بعد وصول ثلاث طائرات من الصين محملة أيضا بآلاف الأطنان من الشحنات الطبية.
وشرعت وزارة الصحة المغربية منذ أيام في اقتناء أجهزة الكشف السريع على "كوفيد-19"، بهدف توسيع العرض المختبري إلى المناطق النائية والمستشفيات الجامعية، بدل الاكتفاء بالمختبرات المرجعية الثلاثة التي يتوفر عليها المغرب.
وتوصلت وزارة الصحة بمبلغ ملياريْ درهم من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المحدث بتعليمات من الملك، يخصص بشكل رئيسي لشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات، المتمثلة أساسا في 1000 سرير للإنعاش و550 جهازا للتنفس، و100 ألف عدة للكشف، وأجهزة للفحص بالأشعة، بالإضافة إلى معدات أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
وارجو ان توزع عدلا بين مناطق وجهات المملكة مدنا وحواضر وبواديا وقرى وأن لا توزع حسب مقولة المغرب النافع والمغرب الغير النافع
ليس كمن كذبواعلى العالم بأسره و غيروا الأرقام و المعطيات
الدولة على رأسها جلالة الملك الساهر على مصالح هذا الوطن الغالي يعمل كل ما في وسعها للمصلحة العامة.لكن نحن شعب فينا الصالح وفيما الطالب وفينا الالعلقل وفينا الجاهل اللهم اهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت ورد بنا ردا جميلا يارب العالمين.
C'est pas possible
Les asiatique ne donne jamais gratuit
Je propose les produits allemands mieux
Surtout en domaine médical même un peu plus chère mais la qualité et certes
Merci hespress
واش هاد الاجهزة تستعمل مرة وحدا فقط للكشف على هاد الفيروس؟
أكثروا من الصلاة على حبيبنا ونبينا المصطفى في هذا اليوم الجمعة.
شكرا لهسبريس.
يوم خير انشاء الله على كل بلاد المسلمين فصلوا و سلموا على رسول الله و اشكروا الله عسا ان يرحمها و يرفع عنى البلاء
المملكة المغربية الشريفة يقرء في مساجدها كتاب الله حزب في الصباح و حزب في المساء على طول السنة انه احسان و الله لا يضيع اجر المحسنين
الفرج قريب انشاء الله
تخفيض الأمية
تعميم التمدرس الى الباكالوريا
مدارس الطب والهندسة والبيئة والتكنولوجيا في جميع الجهات
توزيع المعامل على جميع الجهات
توزيع المختبرات على جميع الجهات
منع الاستثمار لقاطني جهة معينة في جهة أخرى
تحديد سقف المداخيل للافراد من الخدمات العمومية
منع الجمع بين التقاعد والعمل
منع الجمع بين مهنتين
منع المعاملات في النوار
رقمنة كل المعاملات
البحث الاوتوماتيكي عند المحافضة العقارية لجميع عمليات البيع والشراء
....
العدالة الاجتماعية أساس الرضى
MERCI HESPRESS
آخر من يعلم
رق قلبي لموسى عليه السلام و هو يوصي أخاه هارون عليه السلام....و أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين...صدق الله....هذا ليس وقت عتاب و إنما وقت دعم و تآزر و عمل بجد.....آنيا و في المستقبل....آللهم احفظ ملكنا محمد السادس و آل بيته بما حفظت به عبادك الصالحين في الدنيا و في الآخرة و هيى له البطانة الصالحة التي تعينه على أعباء الحكم....اللهم امين يارب العالمين..
اخواني الكرام يجب ان نأخد الدرس من هذا البوباء القاتل كورونا لانه بين لنا
جميع العيوب والنقص الحاصل في اللوازم الطبية على الصعيد الوطني لدى وجب على الحكومة المقبلة انشاء الله التفكير مليا قصد النهوض بقطاع الصحة والتعليم لانهما يعتبران الرافعة الاساسية للتقدم ومنع الاطر المغربية من مغادرة التراب الوطني والعمل على توفير الارضية المناسبة للاشتغال ، لتكون هذه الجائحة بادرة خير علينا لان بسببها لاحظنا التكافل والتضامن وتحية خالصة لجميع افراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال السلطة واعوانها واطر وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية تحت القيادة الرشيدة لمولانا امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .
il est temps de prendre des conséquences et de se reconcilier avec le peuple qui soufert beaucoup.
أخيراً تبقى الجودة الكورية و اليابانية أو حتى الصينية المعترف بها حكوميا تبقى شبيهة للجودة الأوربية