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كُتّاب وآراء
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منظمة الصحة تدين مقترح "اختبار كورونا" بإفريقيا
الاثنين 06 أبريل 2020 - 18:35
ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بـ"التصريحات العنصرية" التي صدرت عن باحثين أشاروا مؤخرا إلى إفريقيا كـ"حقل اختبار" للقاح محتمل ضد فيروس "كورونا" "كوفيد-19".
وقال مدير عام المنظمة الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية الإثيوبي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من جنيف إن "إفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بـ"العقلية الاستعمارية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - بسمة الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:08
يالا هذه العنصرية لن تتغير الولايات المتحدة الأمريكية ابدا
2 - يوسف الدراز الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:09
يجب على منضمة الصحة الدولية،الضرب بقوة لكل ما خولت نفسه أن يجعل من إفريقيا منطقة للتجارب.
3 - halim الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:10
هذا لا يكفي ، يتعين على المنظمة متابعة الطيبين قضائيا من اجل محاكمتهما مع مطالبة فرنسا التشطيب عليهما من جدول الاطباء.
4 - تايكة غرماد الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:12
الجميع يعلم هذا المعطى منذ زمان بحيث يتطلب في الدول الغربية الترخيص لبيع دواء عشرات السنين من التجارب على الحيوانات وملايير الدولارات ومنذ سنين تعمل الشركات الكبرى للدواء خصوصا في فرنسا والولايات المتحدة تعمل على تجريب المباشر على الانسان الإفريقي عبر بعثات علمية او جمعيات مختلفة وقد يتطور الامر الى كارثة كما وقع مع ايبولا !! فرنسا وأمريكا هم ابطال هذه التجارب ومختلف المخابرات تعرف ذلك ولا احد ندد او رفع دعوى من الغرب المنافق
5 - ابادي عبدالرحمان الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:13
قالها الاستاذ المنجرة رحمك الله عليه، "هناك فئة اجتماعية لربما لا تعتبر نفسها مغربية بقدر ما هي فرنسية أو كتوضيح أدق، فرنسيون بنكهة مغربية". ما دام هذا الخنوع من هذه الفئة، فلن يتغير في الامر شئ
6 - ابراهيم الوجدي الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:18
شكرآ على تفهمكم نحن بشر ويمكن ان نقول نحن احسن منهم نسأل الله أن يبعد عنا هذا الوباء ويبدل حالنا لاحسن حال عما قريب انشاء الله
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