منظمة الصحة تدين مقترح "اختبار كورونا" بإفريقيا

هسبريس - أ.ف.ب

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بـ"التصريحات العنصرية" التي صدرت عن باحثين أشاروا مؤخرا إلى إفريقيا كـ"حقل اختبار" للقاح محتمل ضد فيروس "كورونا" "كوفيد-19".

وقال مدير عام المنظمة الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية الإثيوبي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من جنيف إن "إفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بـ"العقلية الاستعمارية".