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الرئيسية | بيئة وعلوم | الصين تزيح أمريكا عن عرش "براءات الاختراع"

الصين تزيح أمريكا عن عرش "براءات الاختراع"

الصين تزيح أمريكا عن عرش "براءات الاختراع"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:30

قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتسجيل براءات الاختراع اليوم الثلاثاء إن الصين هي أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019، مزيحة بذلك الولايات المتحدة عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما.

وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يمّكن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن 58 ألفا و990 طلبا جاءت من الصين العام الماضي مقارنة مع 57 ألفا و840 من الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن العدد الوارد من الصين زاد لمئتي مثل في 20 عاما فقط. وتقدمت الولايات المتحدة بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في 1978.

ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا وتحتل اليابان المركز الثالث تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية.

وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشرا مهما على قوة الدولة الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي.

وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي كان الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مدون الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:36
العالم بعد كورونا ليس هو العالم الذي كان قبل كورونا"
الرئيس الصيني يصرح كذلك أن بلاده عازمة على استرجاع "طريق الحرير" التاريخي، لن ينفع الولايات المتحدة الأمريكية التعويل على التفوق العسكري و حلفاء الماضي، فالقوة الصينية الحريرية الناعمة قادرة على فرض الأمر الواقع، إطلاق الجيل الخامس في التكنولوجيا، و هنا يبدو أن شركات غوغل و فايس و واتساب و يوتوب مضطرة لتقاسم الصين الموارد التكنولوجية، الدورة الاقتصادية الجديدة ستكون بنكهة تذكرنا بما قبل 1991، قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، و لن نستغرب التراشق الاعلامي بين الصين و امريكا في النظام العالمي الجديد بصبغة 5G
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28
2 - وسيم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:40
هناك اهداف خفية للصين في انتشار الفيروس لدلك فقد ازدادت انتقدات دول للعالم ومطالبتها بمعاقبة الصين لما تسببت به للعالم وعدم محاصرة الفيروس والسماح بنتشاره لدلك وجب علي الصين كشف الحقيقة
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23
3 - N.H الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:40
كل ما يأتي من الصين إلى دول العالم الثالث مغشوش و مسموم
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49
4 - امغار نا ريف الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:41
وتبقى دول العالم الثالث متفرجة فقط لانها لا تزال تحت وصاية الول الاستعمارية ولا يسمح لها بالاعلان عن اي اختراع مهما كانت قيمته الانسانية نرجو من الله ان يرفع عنا بلاء المستعمر ووباء كورونا امين
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61
5 - kaza الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:41
انطلاق الصين الفعلي لاخد مكان أمريكا عالميا في كل شيء
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11
6 - ليلى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:43
امريكا ثبت ان بيتها اوهى من بيت العنكبوت . يعني المغرب اللي كلنا عارفينه وكيعالج الناس مجانا وهوما فامريكا كيتعالج الواحد كيلقى فاتورة ضخمة كتستناه . فين افلام الخيال العلمي والهالة اللي عاملينها لامريكا وهي فاول ازمة وبائية بدات تستولي على شحنة من الكمامات موجهة لبلدان اخرى . صراحة ان الصين فتعاملها مع الوباء بغض النظر على الاتهامات الموجهة لها بتقليل عدد المصابين شفنا تقدم تكنولوجي رهيب . يعني روبو للفحص الحراري يفحص 10 اشخاص فنفس الوقت و زراعة ومعالجة محاصيل بالطائرات وجهاز تتبع المخالطين و خريطة تحرك كل واحد مع بياناته و عنوانه . واختراعات عجيبة وفعز الازمة كتوزع طائرات لمساعدة الدول الاخرى ومن بينها المغرب . اما امريكا حتى الكمامات ماقدروش يوفروهوم للمواطنين
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25
7 - saido الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:44
ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا وتحتل اليابان المركز الثالث تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبي وبعدها ياءتي المغرب مباشرة في صف السادس الحمد لله.
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10
8 - يا دولة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:49
فين صحاب الدعاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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-4
9 - جلال علواني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:52
ويعجبونا بشي إختراع لهاد الفيروس.اللي معرفناه واش حتا هوا اختراع ولى.......
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-1
10 - كوثر يوسفي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:53
هذا صحيح كليا- بل ان الدول الغربية الاكثر تقدما و غنى تقر به و يعترف علماء فرنسا مثلا بتفوق الصين على اوربا بل و امريكا في البحوث و العلوم و التقنيات و الصناعات- ان الصين تجاوزتهم باكثر من 10 سنوات- هذا اعتراف كبار العلماء الحقيقين ( و ليس الدماغوجيون و الساسة و صحاب التواصل و الهضرة الفارغة و الخطابات المرصعة و الزواق)- لنراجع ما يقول البروفيسور ديديي راوول Raoult بمناسبة ازمة كرونا حول الوضع العلمي في بلده و في اوربا و امريكا لدرجة "لا مجال للمقارنة" و يعترف ان ما يقع في الصين و الدول المجاورة لها مذهل- هذا ما صرح به مؤخرا- و هو اعتراف كثير من العلماء الصامتون الذين خرجوا الى العلن و فضحوا مهزلة اوضاع بلدانهم التي تقدم على انها غنية و متقدمة - حين نكتب هذا التعليق فليس ضدا في اي بلد ما بل شخصيا توصلت الى تلك النتيجة عن طريق التجارب و الابحاث- اوربا اليوم هي:المتاحف و المسارح البادخة و الادب الفاره و التجريد و الخطابات و الترفيه الخ- مثلا مستشفيات الصين كلها الكترونية- لاحظنا كيف شيدت الصين مستشفيات كبرى في ظرف وجيز حار معه الغرب كليا و لهذا يناهض اليوم الصين و آسيا لكن بطرق قديمة
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2
11 - ملاحظ مغربي. الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:58
آش من قرن قادم سيبدء العرب أو المسلمين بمنافسة الأمم المتقدمة فكريا وعلميا، عوض أن نبقى نصفق لهم... منا من يؤيد الصين وهناك كذلك من يصفق لأمريكا أو فرنسا أوألمانيا أو روسيا وهكذا إلخ...
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1
12 - ما بال العرب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:58
من ناحية الدول العربية، أودعت 17 دولة عربية ما مجموعه 517 براءة ابتكار، لكن حصة الأسد منها ذهبت إلى السعودية التي أودعت وحدها 296 براءة ابتكار وهو رقم يتجاوز ما قدمته الدول العربية الـ16 مجتمعةً (221 براءة).
وقدمت ثلاثة بلدان عربية (السعودية، الإمارات، وقطر)، وحدها 391 براءة ابتكار، ودول مجلس التعاون الخليجي الست 407 براءات ابتكار، وهما رقمان قريبان من ضعف ما قدمته مجموع الدول العربية الأخرى.
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3
13 - ait bella الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:01
في المغرب كذلك هناك براءات اختراع ومخترعين لكن لا احد يهتم بهم في المقابل هناك اهتمام كبير بالتفاهات والنشاط وگولو العام زين وخا مكاينا شتا
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2
14 - sarah الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:04
Les Chinois ne sont pas seulement de grands industriels, ils sont aussi de grands commerçants : ils nous ont envoyé le virus, et maintenant ils nous vendent, à prix d’or, les masques !
الصينيون ليسوا صناعيين كبار فحسب ، بل هم أيضًا تجار كبيرون: أرسلوا الفيروس إلينا ، والآن يبيعون الأقنعة بأسعار الذهب!
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15 - حنان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:05
براءة اختراع الفيروسات وتصديرها للعالم
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1
16 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:07
سبب كل هذا يعرفه المثقفون الذين يعرفون في عالم الاقتصاد والسياسة ، الغرب من ساعد الصين على الوصول الى ماوصلت اليه ، وبالخصوص الرأسماليون اللا وطنيين الجشعون هم من أوصلوا الغرب الى هذا المأزق بتحويل جميع المصانع الى شرق آسيا والهند الذين كانوا مجرد سكان ينهكهم الفقر والوجوع والمخدرات (الأفيون) ...بسبب رخص اليد العاملة والأرباح الطائلة التي يمكن جنيها نظرا لكثرة السكان ، أطرح فقط سؤالا فقط لتعرف لماذ الصين وليس اليابان التي أبهرت العالم بمدمرة ياماتو أو أمريكا حتى أو أوروبا الغربية ، التي هي في الأصل الأم والأساس في جميع الصناعات المثيرة للدهشة مثل مجال الميكانيك مثلا ، إسئلوا الصهاينة والإنجيليين ، فحسب دراساتهم الاستراتيجية يجب خلق توازن للرعب بين الغرب والشرق تمهيدا لحرب هرمجدون الكبرى التي ستفني الحضارات ، ولن يخرج منها سالما الا الدولة اليهودية ، وعليكم بقراءة دراساتهم في هذا الشأن والتي يتبناها الساسة الغربيون ويخفونها على مواطنيهم ، وعليكم بمراجعة دراسات ثعلب وعراب السياسة الخارجية الأمريكية هنري كسنجر وزبيغنيو بريجنسكي
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0
17 - هنا كيبان كورونا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:11
إذن كورونا كان نتيجة التنافس والصراع بين الصين وأمريكا
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18 - متتبع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 18:14
هذا الذي يسمى تقدما أوتفوقا تكنولوجيا ليس في صالح البشرية بكل المعايير، وسيرى العالم بل سيندم على ما سيصل إليه من دمار على مستوى البيئة التي هي مصدر حياة الآنسان ومهد عيشه وسر سعادته وطمأنينته. فشجع الأسواق المالية ليس هو من يحدد مستوى عيش الرفاهية والازدهار. فأتمنى أن يستفيق كل من هو مهووس بفكرة أختراع تكنولوجي ويحكم عقله بتحديد مجال الاختراع أولا، ,اكاد أجزم بأن الاختراعات الحالية تنصب في معظمها حول تطوير مجال الاتصالات. وهنا لابد من التحذير من هذا التطور الذي يسمى5G. فالكثير من العلماء والباحثين يرون فيه دمارا للبيئة والطبيعة مصدر قوت الآنسان. والله أعلم.
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