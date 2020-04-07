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كُتّاب وآراء
الصين تزيح أمريكا عن عرش "براءات الاختراع"
قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتسجيل براءات الاختراع اليوم الثلاثاء إن الصين هي أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019، مزيحة بذلك الولايات المتحدة عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما.
وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يمّكن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن 58 ألفا و990 طلبا جاءت من الصين العام الماضي مقارنة مع 57 ألفا و840 من الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن العدد الوارد من الصين زاد لمئتي مثل في 20 عاما فقط. وتقدمت الولايات المتحدة بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في 1978.
ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا وتحتل اليابان المركز الثالث تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية.
وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشرا مهما على قوة الدولة الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي.
وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي كان الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
الرئيس الصيني يصرح كذلك أن بلاده عازمة على استرجاع "طريق الحرير" التاريخي، لن ينفع الولايات المتحدة الأمريكية التعويل على التفوق العسكري و حلفاء الماضي، فالقوة الصينية الحريرية الناعمة قادرة على فرض الأمر الواقع، إطلاق الجيل الخامس في التكنولوجيا، و هنا يبدو أن شركات غوغل و فايس و واتساب و يوتوب مضطرة لتقاسم الصين الموارد التكنولوجية، الدورة الاقتصادية الجديدة ستكون بنكهة تذكرنا بما قبل 1991، قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، و لن نستغرب التراشق الاعلامي بين الصين و امريكا في النظام العالمي الجديد بصبغة 5G
وقدمت ثلاثة بلدان عربية (السعودية، الإمارات، وقطر)، وحدها 391 براءة ابتكار، ودول مجلس التعاون الخليجي الست 407 براءات ابتكار، وهما رقمان قريبان من ضعف ما قدمته مجموع الدول العربية الأخرى.
الصينيون ليسوا صناعيين كبار فحسب ، بل هم أيضًا تجار كبيرون: أرسلوا الفيروس إلينا ، والآن يبيعون الأقنعة بأسعار الذهب!