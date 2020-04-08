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الرئيسية | بيئة وعلوم | هذه الطريقة السليمة لارتداء الكمامات ضد كورونا

هذه الطريقة السليمة لارتداء الكمامات ضد كورونا

هذه الطريقة السليمة لارتداء الكمامات ضد كورونا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 08:40

أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح والتوجيهات التي يتعين على المواطنات والمواطنين التقيد بها من أجل استعمال سليم للكمامات المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

وتتمثل هذه التوجيهات والخطوات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، في غسل اليدين، أولا، بالماء والصابون، أو بمطهر كحولي، والتأكد من عدم وجود أي ثقب بالكمامة قبل استعمالها، ثم تغطية الفم والأنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة، "مع الحرص على جعل الثنيات أو الجهة الملونة في الجانب الخارجي، وكذا الضغط شيئا ما على الطرف العلوي للكمامة ليأخذ شكل الأنف، مع جر الجزء السفلي لها لتغطية الفم والذقن وإزاحة الشريط المطاطي أو الرابطين خلف الرأس أو وراء الأذنين".

كما حذرت الوزارة في بلاغها من لمس الكمامة أثناء ارتدائها، "مع التأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، أو بالمطهر الكحولي في حال لمسها".

وفيما يخص مرحلة ما بعد الاستعمال، أكدت الوزارة أنه ينبغي نزع الكمامة من رابطيْها أو من الشريط المطاطي، "مع الحرص على عدم لمس مقدمة الكمامة، كما يجب التخلص منها بإلقائها في سلة نفايات محكمة الإغلاق، بمجرد أن تصبح رطبة أو مبللة، وغسل اليدين بعد ذلك بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي".

كما جددت الوزارة دعوة المواطنات والمواطنين إلى التقيد والالتزام المتواصل والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة وانتشار الفيروس، كعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، مشددة في الآن ذاته على أهمية الالتزام بقواعد النظافة كغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أو بالمحلول الكحولي، وتطهير المواد المستعملة والأسطح، إضافة إلى اتباع نمط عيش سليم يتمثل في التغذية المتوازنة والنوم الكافي ومزاولة نشاط بدني في البيت.

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