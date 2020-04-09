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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة علمية مغربية توصي بوضع الكمامات في انتظار "لقاح كورونا"

دراسة علمية مغربية توصي بوضع الكمامات في انتظار "لقاح كورونا"

دراسة علمية مغربية توصي بوضع الكمامات في انتظار "لقاح كورونا"
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 09 أبريل 2020 - 12:00

أكدت دراسة علمية أجراها عبد الغني الحرفي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بأكادير، أن ارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية يجب أن يستمر في المغرب إلى غاية تطوير لقاح جديد أو القضاء على وباء كورونا.

وتجري عدد من الدول عبر العالم بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تجارب عديدة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، لكن الأمر يتطلب وقتاً قد يمتد لأشهر للتأكد من نجاعته.

وجاء في الدراسة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن على المغرب اعتماد إستراتيجية بثلاثة أبعاد لتجنب الكارثة الأوروبية، في إشارة إلى ما سجلته الدول الأوروبية من إصابات كثيرة.

وترتكز الإستراتيجية على حجر صحي صارم للمواطنين، ونظافة وقائية صارمة عبر غسل اليدين واستخدام المطهرات والإجراءات الحاجزية، إضافة إلى ارتداء الكمامة من طرف المواطنين في جميع الأماكن العامة.

ويرى الحرفي أن هذه الإستراتيجية الثلاثية يجب أن تستمر حتى القضاء أو الحد من انتشار الفيروس، وبعدها يمكن للمغرب الخروج تدريجياً من الحجر الصحي مع الاحتفاظ بإجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات العامة إلى حين تطوير لقاح جديد أو القضاء على الوباء.

وبعث الحرفي بهذه الدراسة إلى وزارة الصحة في الرابع من أبريل الجاري، أي قبل اتخاذ قرار مشترك بين الوزارات لفرض إجبارية ارتداء الكمامات من طرف المغاربة.

واشتغل الحرفي في دراسته على مقارنة بيانات جائحة كوفيد 19 في بلدان شرق آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والمغرب.

وذكرت الدراسة أنه في بداية يناير الماضي، مع ظهور أولى الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، انبرى علماء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى التقليل من خطر هذه الفيروس، معتبرين إياه مثل الفيروسات الأخرى.

لكن بعد مرور شهرين، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، في وقت نجحت بلدان شرق آسيا في كبح انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي يطرح أسئلة تحاول الدراسة الإجابة عنها لفهم سبب اختلاف انتشار الفيروس بين مجموعتين من البلدان.

ولاحظ صاحب الدراسة أن تدبير الجائحة كان مختلفاً بين المجموعتين، إذ لجأت بلدان شرق آسيا، ومنها الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى فرض حجر صحي مستهدف وغير معمم، مع نظافة جيدة وفحص حسب الرغبة والرصد وتحديد الموقع الجغرافي للمصابين، إضافة إلى إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية تحت طائلة أداء غرامة.

أما في المجموعة الثانية من البلدان، أوروبا وأميركا، فاتخذت الإجراءات بشكل متأخر، وهو ما خلف وفيات كبيرة؛ كما كان الهدف من الحجر الصحي الحد ما أمكن من عدد الإصابات لكي لا تنهار الأنظمة الصحية.

وطبقت هذه الدول حجراً صحياً اتسم بمستوى صرامة من ضعيف إلى صارم، إضافة إلى تدابير النظافة الجيدة وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ وفي المقابل لم يكن ارتداء الكمامات فيها إجبارياً، بل كان الأمر مفروضاً فقط على المهنيين الصحيين وطوعيا من طرف المواطنين.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى القول إن فرض ارتداء الكمامة بشكل معمم في دول شرق آسيا كان إجراءً فعالاً وأساسياً للحد من انتشار الفيروس، وفي المقابل كانت أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لم تعتمده إجبارياً، ولذلك كانت إجراءاتها غير كافية للحد من انتشار الفيروس، بل بالعكس حدث انفجار في عدد الحالات المصابة والوفيات.

واستشهد الحرفي بحوار لجورج جاو، المدير العام للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مع مجلة SCIENCE، في السابع والعشرين من مارس المنصرم، أكد فيه أن "أكبر خطأ" ارتكبته الدول الغربية هو عدم فرض ارتداء الكمامة من أجل الحد من انتشار الوباء.

وأشار المسؤول الصيني في الحوار نفسه: "ينتشر هذا الفيروس عبر قطرات الجهاز التنفسي من شخص لآخر، وتلعب القطرات دوراً مهمة للغاية؛ ومن هناك تأتي الحاجة إلى القناع لأن مجرد حديث يمكن أن ينشر الفيروس"، وأضاف: "العديد من الأفراد لا تظهر عليهم الأعراض أو تكون لم تظهر عليهم بعد، ولذلك فإن ارتداء الكمامات مهم لأنه يمنع القطرات التي تحمل الفيروس من إصابة الآخرين".

يشار إلى أن المغرب قرر العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة؛ وقد سهرت السلطات على ضمان إنتاجها محلياً وبيعها بسعر مدعم من صندوق تدبير جائحة كورونا في حدود 80 سنتيما للواحدة.

ويواجه كل من لا يرتدي الكمامة في المغرب العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - immad الخميس 09 أبريل 2020 - 12:05
وهل هناك انسان عاقل يغامر بحياته ويقبل لقاحا ضد كورونا !!!! ويكون فأر تجارب!!!
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-23
2 - karim الخميس 09 أبريل 2020 - 12:06
ليس هناك لقاح و إن كان سيحدث ذلك بعد شهور.
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17
3 - من خارج الوطن الخميس 09 أبريل 2020 - 12:07
لا أنصح المواطنين بالتلقيح تبقى مجرد سموم تدخل لجسم الإنسان مع أن التلقيح يبقى عملية تجارية فقط لترويج الأدوية مع العلم أن التلقيح ضد la grippe يقتل ما لا يقل عن ألف شخص في السنة وهذا يبين بعدم ضروريته
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2
4 - عادل الخميس 09 أبريل 2020 - 12:09
قرارات المغرب السيادية أبهرت العالم،...
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-86
5 - عمر الخميس 09 أبريل 2020 - 12:09
ولكن، فين هي الكمامات يا أستاذ، لا أثر لها..
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59
6 - SAMIR ENGLAND الخميس 09 أبريل 2020 - 12:09
يا رب عجل بالفرج ورفع البلاء وانحسار الوباء واجعل لكل داء دواء فنحن عبادك الضعفاء وليس لنا ملجأ سواك فأرحمنا يا رب الارض والسماء
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48
7 - mimi الخميس 09 أبريل 2020 - 12:10
mais arrêtez de recopier la france et vous dites que c'est vous qui avez tout inventé!!!
les gens ne sont pas imbéciles.
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13
8 - Molzhid الخميس 09 أبريل 2020 - 12:10
بالنسبة للمغرب فقد أخطأكثيىا بعدم فرض الكمامة من الأول لانه حتو ولو كانت نظرية لا داعي اليها صحيحة فواجب الوقاية ضروري وكنا سنعرف نسب اقل بكثير مما نحن عليه اليوم....
خطأ فاد بكل المقاييس ...
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33
9 - أم حسام الخميس 09 أبريل 2020 - 12:11
السلام عليكم حياكم الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق الشفاء لكل المصابين ويحفظ الجميع من كل وباء ويرحم كل الموتى المسلمين آمين ... عافكم مغاربة ديرو الكمامة او جلسو في اديوركم سبحان الله كاين شي الناس كيخرجو بلا كمامة لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ... صلو على النبي اللهم صلي وسلم على نبينا محمد...
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32
10 - محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 12:12
كل علماء العالم الذين لهم مختبرات ويرون الفايروس تخت المجهر وعملو دراسات عملية ومخبرية له لم يتوصول الى الآن لفهم المرض بشكل صحيح فترى مئت المقالات العلمية كلها متضاربة ويأتي واحد من المغرب لا مختبر ولم يرى الفايروس ولا يعرف عليه شيء الا اسمه يفتى في العلم ويوصي
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45
11 - سعيد الخميس 09 أبريل 2020 - 12:13
الصرامة ثم الصرامة للحفاظ على أرواحنا واسرنا حتى يفرج الله علينا من هذا الوباء ويرجع المغرب احسن من قبل وهذا راجع إلى عزيمة المغاربة الذين يتحدون المصاعب والفقر إلى آخره
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4
12 - لا جديد الخميس 09 أبريل 2020 - 12:14
وترتكز الإستراتيجية على حجر صحي صارم للمواطنين، ونظافة وقائية صارمة عبر غسل اليدين واستخدام المطهرات والإجراءات الحاجزية، إضافة إلى ارتداء الكمامة من طرف المواطنين في جميع الأماكن العامة. ما هذه الاستراتيجية المبتكرة لم تأت بجديد يا عزيزي الدولة تقوم بأكثر مما تقول
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13
13 - عزيز الخميس 09 أبريل 2020 - 12:14
ارتداء الكمامات إلى حين التوصل إلى علاج أو لقاح يبدو أنها فكرة لابأس بها. الا ان السؤال المطروح الا يمكن مثلا الأطر الغربية العلمية ان تنخرط في عملية البحث عن علاج أو لقاح لهذا الفيروس كما انخرطت و بشكل إيجابي في صناعة أجهزة التنفس
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4
14 - رشيد الخميس 09 أبريل 2020 - 12:14
أين هي الكمامات غير موجودة اصلا بحتنا عليها في المتاجر الكبرى كمرجان وبيم والمتاجر الصغرى ولم نجدها كان على السلطات ان توزعها على جميع المناطق وعلى جميع السكان
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36
15 - skafandri الخميس 09 أبريل 2020 - 12:15
ننتظر إمم أخرى أن تتوصل إلى لقاح . في حين أموالنا هدرت على موازين و التفاهات ... متى سنستوعب الدرس
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6
16 - سؤال لوزارة الصحة الخميس 09 أبريل 2020 - 12:16
ما حكم من يضع الكمامة وينزلها مرة مرة لتذخين السجائر ثم يعيدها ؟؟!
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4
17 - العريشي الخميس 09 أبريل 2020 - 12:17
في فرنسا " الدولة عظمى " لا توجد كمامات ولا مواد تعقيم الأيادي ......كثير من الناس تشتغل بدون شروط الوقاية من هذا الوباء، عندما تفهم تعالى فهمني !!! أولئك الدين عندهم عقدة نقص من الأوروبي سيدافعون عن أسيادهم ويبحثون عن مبررات
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3
18 - Hassan الخميس 09 أبريل 2020 - 12:19
عند احتساب العدد الاجمالي للحالات يجب حدف المتعافين وحالات الشفاء. فمثلا في جهة سوس لم يتبق الا ثمانية حالات و الباقي موزع بين من شفي و من وافته المنية.
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2
19 - O.m. الخميس 09 أبريل 2020 - 12:19
كدلك الكمامة تقوم بدور مهم. و هو منع إنتقال كمية كبيرة من الفيروس و بالتالي ترتفع نسبة الأشخاص بين الشعب الدين تنتقل إليهم كمية شبه منعدمة من الفيروس مما يسمح لهم بإكتساب مناعة مثل اللقاح.
و هده أهم نقطة و لم يتطرق لها أحد إلى اليوم
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2
20 - سمير الخميس 09 أبريل 2020 - 12:21
للأسف الشديد دراستك متأخرة جدا بعدما استشرى الوباء في المغاربة أين كانت دراستك حينما كنا في المرحلة الأولى من الوباء الان ربما قد فات الأوان كل المؤشرات تدل أن المغرب مقبل على مرحلة خطيرة من تفشي الوباء ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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8
21 - رفيق المغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 12:21
لا يمكننا البقاء في الحجر الصحي اكثر سنضطر للخروج للبحث عن لقمة العيش طبعا سيموت بعض الناس و لكن هذا افضل من ان يموت الشعب كله من الجوع بسبب الركود الاقتصادي
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5
22 - 007 الخميس 09 أبريل 2020 - 12:23
حالة الطوارئ التي فرضها المخزن وحالة الحجر الصحي واغلاق الحدود و اجبارية ورقة الاذن بالخروج واقرار الزاميات الكمامات والدعوة الى النظافة اليومية و مسافة الامان وووو كل هذة الاشياء والخطوات والإجراءات هي فقط مجرد وسائل للوقاية وادوات للحد من انتشار الوباء وتقليل مساحات تواجده ولو على حساب حياة الأفراد وموردهم المعيشي
الالتزام بهذة الاجراءات تحت ضغط الامر والتهديد بالغرامة او الاعتقال يطرح عدة اسئلة منها هل المغرب دولة مدنية او بلد عسكري .؟ من يقرر ومن يسير امور البلد وشؤون الناس هل البرلمان او الجيش .
ويبقى الحجر الصحي وسيلة وليس علاج ولا دواء لكورونا . وفي انتظار ايجاد اوروبا لدواء او لقاح او مصل لكورونا سنظل تحت التهديد بالاعتقال تحت طايلة الحجر الصحي .
فعوض توجه الدولة للبحث عن الدواء والعلاج استعملت الحل الاسهل والطريق الاقصر هو القبضة الامنية والاسلوب القمعي لتقويض حركة الشعب
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1
23 - زهير الخميس 09 أبريل 2020 - 12:23
أكبر خطأ ارتكبه المسؤولين هو التسرع في فرض ارتداء الكمامة وهذا سيساعد في انتشار الوباءبدل الحد منه
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0
24 - Abdel الخميس 09 أبريل 2020 - 12:23
يقولالخبير أن الإستراتيجية ترتكز على حجر صحي صارم للمواطنين، ونظافة وقائية صارمة عبر غسل اليدين واستخدام المطهرات والإجراءات الحاجزية، إضافة إلى ارتداء الكمامة من طرف المواطنين في جميع الأماكن العامة.
سؤال: هل نحن في اليابان أو الصين ؟ هل سيستلزم جل المغاربة بإرتداء الكمامات حتى إختراع اللقاح الذي سوف لن يتم إلا بعد سنة أو سنة ونصف؟
عندما نرى تصرفات وتهور عدد كبير من المواطنين خلال 15 عشرة أيام فقط، وكذا إعتقاداتهم وعدم وعيهم بالخطر، يبدو لنا صعوبة تطبيق ما يتصوره الخبير. ونطلب الله الهداية لنا جميعا.
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25 - أنا الخميس 09 أبريل 2020 - 12:24
على السلطات المختصة توفير الكمامات ذات جودة وبأثمنة محددة، وتوزيعها بالمجان في القطاعات التي مازالت تشتغل، حفظكم الله من كل سوء، والله يشافي كل مريض
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26 - سمير الخميس 09 أبريل 2020 - 12:26
هدي راها دراسة ووصية ديال منظمة الصحة العالمية ماشي مغربية ياعيوني
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2
27 - khouribga From Nowhwere الخميس 09 أبريل 2020 - 12:26
عما تتكلمون؟! إيمتا كانت عندنا شي دراسات؟! الصين من الأيام الأولى للوباء ألزموا شعبهم بإرتداء الكمامات .... ياله فقتوا حتي لي عطا الله عطاه... ارجو النشر
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28 - لايهمك الخميس 09 أبريل 2020 - 12:28
حتى جا القرار باجبارية وضع الكمامات عاد نشرتو الدراسة العلمية دابا انا بغيت نفهم واش البحث العلمي هو لي خاصو يوجه القرار السياسي أو لا لعكس ايوا ماعليش ا استاذ زيد هاد الدراسة لي درتي ف Cv ديالك او غدا حكي لحفادك انك درتي واحد الدراسة هي لي سلكات الآلاف الأرواح
دليل سؤال علاش ما نشرتي هاد البحث وقت لي رئيس الحكومة و المنظمة العالمية للتجارة و فرنسا قالت ما شي ضروري لكمامات للناس لي صحاح؟ ما ضنيتش كنت غادي تنشر هاد البحث وكان ما تخداش القرار ديال إجبارية الكمامات.
البأس العلمي.
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29 - ابراهيم الخميس 09 أبريل 2020 - 12:29
كباقي القرارات، من الواجب توفير الارضية والوسائل قبل الانزال و الامر بالتطبيق
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1
30 - Yahya الخميس 09 أبريل 2020 - 12:30
هي ليست دراسة علمية بل دراسة حسابية ومدروسة مسبقا من لدن شخصية نافذة حيث قام بشراء اطنان من الكمامات من كوريا الجنوبية وحطت الطائرة المحملة بهذه البضاعة مطار النواصر ولن يؤدي عنها صاحبها ولو سنتيما للجمارك او خزينة الدولة وفرضها علئ المواطن المغربي اجباريا او بالقوة واستعمال السلطة والان يريد من المواطن البقاء في استعمالها او بمفهوم سياسي تجاري البقاء في شراءها الئ ان تجد الدول العظمئ الدواء الفعال لعلاج وباء كورونا.احيانا وباء كورونا ارحم بكثير من وباء بعض الشخصيات النافذة في المغرب فهم عبارة عن وباء كبير وفيروس ينخر المجتمع المغربي.
كون جيتو عليا ليعاندو شي كمامة استعملها وصبنها واستعملها ثاني او خلو كماماتهم تكامام عندهم
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31 - هشام متسائل الخميس 09 أبريل 2020 - 12:30
هل لاحظتم أن هذا الأستاذ المحترم لم يتكلم عن مسألة التأخر في إغلاق الحدود والرحلات الجوية والبحرية ؟

وكلنا يعرف من كان مسؤولا عن ذلك
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32 - CDF الخميس 09 أبريل 2020 - 12:30
لحد الساعة لم ينجح الباحثون في ايجاد لقاح للوباء .
وحتى ان تم ايجاده قريبا سيحتاج لأشهر لاجراء اختبارات . وان نجح فبحاجة لأشهر اخرى لإنتاجه بما يكفي لتطعيم اكثر من 7ملايير انسان . اي اننا سنظل في حالة طوارئ واستنفار صحي طيلة 18 شهرا .
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33 - بشرى الخميس 09 أبريل 2020 - 12:30
لا وجود للكمامات نبحث عنها و لا نجدها يوزعون كميات قليلة جدا تنتهي بمجرد وضعها عند من يبيعها .من قاطنة بحي تابريكت سلا
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34 - لمنور الخميس 09 أبريل 2020 - 12:33
الكمامات ليس من الضروريات بل من الرئيسيات للوقاية لانه عندما يتحث عندما يتكم الفشخص تخرج من فمه شظايا ضغيرة جزيئات صغيرة تنتشر في الهواء ففي الاماكن المغلقة في المكاتب في السيارات في الحافلات يمكن بسهولة انتشار الفيروسات واستنشاقها لذلك حذاري ثم حذاري من الاغفال عن المامة في هذه الاماكن
هذه ليست نصيحة من منظمة الصحة بل نصيحة مني كي يكون اخواني المغربة كلهم بالف خير اما منظمة الصحة فقد صرحت في البداية بانها غير ضرورية ليس خوفا علينا بل خوفا على نقصانها وفقدانها للاطر الطبية والعاملين بالمستشفيات.
اليس كذلك ؟
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35 - عمر ايت اكريان الخميس 09 أبريل 2020 - 12:34
فعالية ااحجر الصحي وارتداء الكمامة والتشديد على ورقة ااخروج للتبضع لتن هذه الاخيرة اصبحت ذريعة الخروج فنسال الله ان نرى اانور ينقشع من ابناء الوطن من بروفسورات وذكاترة وباحثين اللهم ارفع عنا البلاء امين
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36 - معلق الخميس 09 أبريل 2020 - 12:34
فكرتني هذه الدارسة العلمية في قرار إغلاق الحدود مع إيطاليا ملي شافو ايطاليا طبقت الحجر الصحي ناضوا قالو اتخذنا قرار غلق الحدود مع إيطاليا يعني حتى كتقرر شي دولة شي حاجة عاد كيبانوا القرارات والدرسات دياولنا يعني راه حتى حنا حاضرين كنقرو أو كندرسو خليكم مع المهرجانات أو الفن الملحون عبيدات الرمل و و... من زرع حصد الأدمغة المبتكرة همشتوهم أو مولتو التفهات جيبوا دابا باطمة وغيرها لي عطايتوهم الوسامات يصنعو ليكم اللقاح لكونا
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37 - مغربي وافتخر الخميس 09 أبريل 2020 - 12:34
في مدينتي التي تسكنها اقسم برب الكعبة انه توزع الكمامات على اصحاب البقالة 15 كمامة لكل بقالة .فعن اي كمامات تتكلمون وعن اي ثقافة تتحدثون نحن ما لنا سوى الله الذي سيحمينا ولا حول ولاةقوة الا بالله العلي العظيم
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38 - belahcen الخميس 09 أبريل 2020 - 12:35
الكمامات تحميك من العدوى لان الحجر الصحي جزء من الاحتياط من العدوى وما يصرح به من طرف حكومة البيجيدي مرة نسمع كلام وزير الاول ان لا تستعملوا الكمامات والقفازات ومرة من بعد تبين ان الكمامات لازمة لعدم تفشي الوباء. فاي نحن من الطب. اليوم نقول انه ليس في الهواء وغدا نقول انه في الهواء واستنشاقه يوذيء للعدوى. الاحتياط واجب بكل الطرق. بالحجر والكمامات والقفاز وغيرها الخ..... والوجب الوطني ان تكون المعلومة في متناول الجميع لكي لا ننزلق ويتفشى الوباء. ان بعض سكان المدنالكبيرة لا تراعي مصلحة المواطن ونطالبها بالتقيد بتطبيق قانون الدولة من فضلكم.
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39 - محمد جام الخميس 09 أبريل 2020 - 12:36
و أخيرا جاء دراسة الكمامات.

أتساءل متى ستأتي دراسة السويقات. ؟
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40 - مغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 12:36
نخشى أن يشرع البعض في البحث عن الكمامات المستعملة في المزابل وأماكن النفايات. الخوف من الغرامة أو السجن قد تدفع إلى هذا الحل بسبب اختفاء الكمامات في الصيدليات والمتاجر. وهنا قد تحدث الكارثة وسينطبق على صاحب هذه الدراسة "العلمية" المثل المغربي "بغا يكحلها عماها".المرجو من كل من استعمل كمامة أن يمزقها أو يحرقها.
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41 - Abderrahim الخميس 09 أبريل 2020 - 12:38
بعض الشركات تستغل تساهل الدولة و ضعف اليات المراقبة لتفرض على موظفيها, الذين بامكانهم العمل من منازلهم, الحضور الى المكاتب في ظل غياب بعض شروط السلامة كتعقيم المكاتب و التهوية..مما يساهم في فشل مجهودات الدولة للحد من هذه الجائحة.
على الدولة اتخاذ بعض الاجراءات الرادعة لكي تدفع الشركات لعدم التلاعب بحياة المواطنين.
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42 - شخص مر من هنا الخميس 09 أبريل 2020 - 12:39
ناري اعلا باختين عندنا ماقادينش ايشدو الفيروس وايكحنوه وايخرجو منو لقاح مع العلم ان هادشي هو اللي دار باستور هادي قرن .اسيدي غير وجدوه انا انكون فار تجارب.
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43 - via105 الخميس 09 أبريل 2020 - 12:40
لماذا لم يجهر ويصرح صاحب هذه الدراسة او البحث بفوائد الكمامة عندما كان المسؤولون يؤكدون بعدم جدواها وأنها غير ضرورية ؟ نطبل عندما يطلب منا التطبيل.
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44 - زهير الخميس 09 أبريل 2020 - 12:44
بائعي الكمامات بالتقسيط في مدينة طنجة : "قاراب قاراب قاياس عاد اشري" !!!
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45 - محمد المغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 12:48
دول مثل المغرب لا يمكن أن تنتظر القضاء نهائيا على الكورونا قبل السماح للخروج لأن هذا خيال وحلم صعب المنال ...وتكلف الملايير والأرواح ...ولهذا الحل هو الحماية عن طريق الكمامات مع السماح بالخروج ...
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