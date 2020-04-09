24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "كورونا" يُكيف خطابات واستراتيجيات "الجماعات الجهادية" بالعالم
- إفريقيـــا للأفارقــة
- خبيرة تطمئن النساء الحوامل بعدم انتقال "عدوى كورونا" إلى الجنين
- المَغَاربة والشاي
- أبعدوا العثماني عن تدبير أزمة كورونا
يا "أرباب التعليم الخاص": الآباء زبناء لا يتسولون مساعدة ! (5.00)
كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" (5.00)
- بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة - (167)
- مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي - (151)
- كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" - (145)
- المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (132)
- عبيابة .. تهديدات وصدامات وزلات لسان تنتهي بمغادرة الحكومة - (98)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة علمية مغربية توصي بوضع الكمامات في انتظار "لقاح كورونا"
أكدت دراسة علمية أجراها عبد الغني الحرفي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بأكادير، أن ارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية يجب أن يستمر في المغرب إلى غاية تطوير لقاح جديد أو القضاء على وباء كورونا.
وتجري عدد من الدول عبر العالم بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تجارب عديدة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، لكن الأمر يتطلب وقتاً قد يمتد لأشهر للتأكد من نجاعته.
وجاء في الدراسة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن على المغرب اعتماد إستراتيجية بثلاثة أبعاد لتجنب الكارثة الأوروبية، في إشارة إلى ما سجلته الدول الأوروبية من إصابات كثيرة.
وترتكز الإستراتيجية على حجر صحي صارم للمواطنين، ونظافة وقائية صارمة عبر غسل اليدين واستخدام المطهرات والإجراءات الحاجزية، إضافة إلى ارتداء الكمامة من طرف المواطنين في جميع الأماكن العامة.
ويرى الحرفي أن هذه الإستراتيجية الثلاثية يجب أن تستمر حتى القضاء أو الحد من انتشار الفيروس، وبعدها يمكن للمغرب الخروج تدريجياً من الحجر الصحي مع الاحتفاظ بإجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات العامة إلى حين تطوير لقاح جديد أو القضاء على الوباء.
وبعث الحرفي بهذه الدراسة إلى وزارة الصحة في الرابع من أبريل الجاري، أي قبل اتخاذ قرار مشترك بين الوزارات لفرض إجبارية ارتداء الكمامات من طرف المغاربة.
واشتغل الحرفي في دراسته على مقارنة بيانات جائحة كوفيد 19 في بلدان شرق آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والمغرب.
وذكرت الدراسة أنه في بداية يناير الماضي، مع ظهور أولى الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، انبرى علماء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى التقليل من خطر هذه الفيروس، معتبرين إياه مثل الفيروسات الأخرى.
لكن بعد مرور شهرين، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، في وقت نجحت بلدان شرق آسيا في كبح انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي يطرح أسئلة تحاول الدراسة الإجابة عنها لفهم سبب اختلاف انتشار الفيروس بين مجموعتين من البلدان.
ولاحظ صاحب الدراسة أن تدبير الجائحة كان مختلفاً بين المجموعتين، إذ لجأت بلدان شرق آسيا، ومنها الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى فرض حجر صحي مستهدف وغير معمم، مع نظافة جيدة وفحص حسب الرغبة والرصد وتحديد الموقع الجغرافي للمصابين، إضافة إلى إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية تحت طائلة أداء غرامة.
أما في المجموعة الثانية من البلدان، أوروبا وأميركا، فاتخذت الإجراءات بشكل متأخر، وهو ما خلف وفيات كبيرة؛ كما كان الهدف من الحجر الصحي الحد ما أمكن من عدد الإصابات لكي لا تنهار الأنظمة الصحية.
وطبقت هذه الدول حجراً صحياً اتسم بمستوى صرامة من ضعيف إلى صارم، إضافة إلى تدابير النظافة الجيدة وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ وفي المقابل لم يكن ارتداء الكمامات فيها إجبارياً، بل كان الأمر مفروضاً فقط على المهنيين الصحيين وطوعيا من طرف المواطنين.
وخلص الأستاذ الجامعي إلى القول إن فرض ارتداء الكمامة بشكل معمم في دول شرق آسيا كان إجراءً فعالاً وأساسياً للحد من انتشار الفيروس، وفي المقابل كانت أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لم تعتمده إجبارياً، ولذلك كانت إجراءاتها غير كافية للحد من انتشار الفيروس، بل بالعكس حدث انفجار في عدد الحالات المصابة والوفيات.
واستشهد الحرفي بحوار لجورج جاو، المدير العام للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مع مجلة SCIENCE، في السابع والعشرين من مارس المنصرم، أكد فيه أن "أكبر خطأ" ارتكبته الدول الغربية هو عدم فرض ارتداء الكمامة من أجل الحد من انتشار الوباء.
وأشار المسؤول الصيني في الحوار نفسه: "ينتشر هذا الفيروس عبر قطرات الجهاز التنفسي من شخص لآخر، وتلعب القطرات دوراً مهمة للغاية؛ ومن هناك تأتي الحاجة إلى القناع لأن مجرد حديث يمكن أن ينشر الفيروس"، وأضاف: "العديد من الأفراد لا تظهر عليهم الأعراض أو تكون لم تظهر عليهم بعد، ولذلك فإن ارتداء الكمامات مهم لأنه يمنع القطرات التي تحمل الفيروس من إصابة الآخرين".
يشار إلى أن المغرب قرر العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة؛ وقد سهرت السلطات على ضمان إنتاجها محلياً وبيعها بسعر مدعم من صندوق تدبير جائحة كورونا في حدود 80 سنتيما للواحدة.
ويواجه كل من لا يرتدي الكمامة في المغرب العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
les gens ne sont pas imbéciles.
خطأ فاد بكل المقاييس ...
و هده أهم نقطة و لم يتطرق لها أحد إلى اليوم
الالتزام بهذة الاجراءات تحت ضغط الامر والتهديد بالغرامة او الاعتقال يطرح عدة اسئلة منها هل المغرب دولة مدنية او بلد عسكري .؟ من يقرر ومن يسير امور البلد وشؤون الناس هل البرلمان او الجيش .
ويبقى الحجر الصحي وسيلة وليس علاج ولا دواء لكورونا . وفي انتظار ايجاد اوروبا لدواء او لقاح او مصل لكورونا سنظل تحت التهديد بالاعتقال تحت طايلة الحجر الصحي .
فعوض توجه الدولة للبحث عن الدواء والعلاج استعملت الحل الاسهل والطريق الاقصر هو القبضة الامنية والاسلوب القمعي لتقويض حركة الشعب
سؤال: هل نحن في اليابان أو الصين ؟ هل سيستلزم جل المغاربة بإرتداء الكمامات حتى إختراع اللقاح الذي سوف لن يتم إلا بعد سنة أو سنة ونصف؟
عندما نرى تصرفات وتهور عدد كبير من المواطنين خلال 15 عشرة أيام فقط، وكذا إعتقاداتهم وعدم وعيهم بالخطر، يبدو لنا صعوبة تطبيق ما يتصوره الخبير. ونطلب الله الهداية لنا جميعا.
دليل سؤال علاش ما نشرتي هاد البحث وقت لي رئيس الحكومة و المنظمة العالمية للتجارة و فرنسا قالت ما شي ضروري لكمامات للناس لي صحاح؟ ما ضنيتش كنت غادي تنشر هاد البحث وكان ما تخداش القرار ديال إجبارية الكمامات.
البأس العلمي.
كون جيتو عليا ليعاندو شي كمامة استعملها وصبنها واستعملها ثاني او خلو كماماتهم تكامام عندهم
وكلنا يعرف من كان مسؤولا عن ذلك
وحتى ان تم ايجاده قريبا سيحتاج لأشهر لاجراء اختبارات . وان نجح فبحاجة لأشهر اخرى لإنتاجه بما يكفي لتطعيم اكثر من 7ملايير انسان . اي اننا سنظل في حالة طوارئ واستنفار صحي طيلة 18 شهرا .
هذه ليست نصيحة من منظمة الصحة بل نصيحة مني كي يكون اخواني المغربة كلهم بالف خير اما منظمة الصحة فقد صرحت في البداية بانها غير ضرورية ليس خوفا علينا بل خوفا على نقصانها وفقدانها للاطر الطبية والعاملين بالمستشفيات.
اليس كذلك ؟
أتساءل متى ستأتي دراسة السويقات. ؟
على الدولة اتخاذ بعض الاجراءات الرادعة لكي تدفع الشركات لعدم التلاعب بحياة المواطنين.