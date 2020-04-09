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كُتّاب وآراء
سابقة .. علماء يرصدون لحظة إصابة فيروس "كورونا" للخلية البشرية
تمكن علماء برازيليون من التقاط صور دقيقة للحظة التي يصيب فيها فيروس كورونا المستجد خلية، حسبما أعلنت أمس "مؤسسة أوزوالدو كروز" أكبر مركز أبحاث طبية في أمريكا اللاتينية.
والتقطت الصور بمجهر إرسال إلكتروني أثناء دراسة على إنتاج فيروس "سارس-كوف-2" لعدة نسخ منه، وتكشف بالتفصيل عملية تلويث الخلية، وفقا لما أكدت المؤسسة العلمية عبر بيان لها.
ولجأ الباحثون في التجربة إلى حقن خلايا "فيرو"، التي تستخدم عادة في المختبرات وزراعة الخلايا، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".
وتظهر إحدى الصور مجموعة من النقاط الداكنة، وهي في الحقيقة جزيئات الفيروس بينما تحاول الوصول إلى "السيتوبلازم" الخاص بالخلية الذي يحوي بداخله نواة الخلية المسئول عن تخزين الشيفرة الجينية لها.
وفي صورة ثانية، يبدأ فيروس كورونا عملية الإصابة، قبل أن تبدو أخيرا في صورة أخرى الجسيمات الفيروسية وهي داخل الخلية.
ويعد هذا الاكتشاف غير مسبوق في البرازيل، وجاء ضمن الأبحاث التي تجرى لمعرفة كيف يعيد فيروس كورونا المستجد إنتاج نفسه.