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كُتّاب وآراء
مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي
تستعد مجموعة من الشركات لتسليم 500 جهاز للتنفس الصناعي الخاص بغرف الإنعاش الطبية، خلال 14 يوما المقبلة، تم تحضير 30 جهازا منها إلى حدود يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، وذلك بقطب صناعة الطيران في مدينة النواصر.
وأوضح سعيد بنحجو، رئيس قطاع الإلكترونيك بفيدرالية "فينيليك" الكاتب العام لتجمع مهنيي صناعات الطيران والفضاء، أن هناك تجمعا لشركات مغربية تعمل في قطاعات صناعات الطيران والإلكترونيك والبرمجيات منهمك حاليا لتسريع وتيرة صناعة أجهزة للتنفس الصناعي سيتم تسليمها للجهات المعنية قصد توزيعها على المستشفيات المغربية.
وقال بنحجو في تصريح لهسبريس إن "التحدي كان هو العمل على توفير أجهزة تنفس طبية محلية الصنع وبأجزاء وقطع غيار من صنع مغربي، وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف بفضل تضافر جهود مجموعة من المتدخلين والفاعلين والمهنيين، من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة وتجمع صناعات الطيران ومهنيي قطاع الإلكترونيك والبرمجيات".
وأضاف رئيس قطاع الإلكترونيك بفيدرالية "فينيليك" أن "فريق العمل دخل حاليا في مرحلة التصنيع، حيث سيتم تجهيز 500 جهاز في بحر خمسة عشر يوما".
وأردف المتحدث نفسه قائلا: "لقد تم الانتهاء من تصنيع 30 جهازا للتنفس الاصطناعي الموجه لغرف الإنعاش، وتتميز هذه الأجهزة بتوفرها على خصائص جد متطورة تتيح توفير أفضل شروط الحالات الصحية الواردة على المستشفيات، وما زلنا نواصل تصنيع الباقي".
من جهته، أكد بدر جعفر، مدير شركة "SERMP" المتخصصة في صناعة أجزاء الطائرات بمنطقة النواصر، أن هناك مجموعة من الكفاءات المغربية التي تضافرت جهودها من أجل تصميم جهاز تنفس اصطناعي مغربي مائة في مائة، معتمدة على المواد الأولية المتوفرة بالمملكة دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
بدوره، قال عمر كَلاوي، مسؤول بشركة "بيلوتي"، في تصريح لهسبريس: "اشتغلنا على تحضير برمجيات تشغيل جهاز التنفس الصناعي، والمستشعرات الخاصة بتتبع الحالة الصحية للمرضى الذين يلجون غرف الإنعاش، وتتبع وتيرة التنفس والضغط الدموي".
يشار إلى أن هذا الجهاز يتميز بمجموعة من المزايا، تكمن في عدم استهلاكه للطاقة، ووزنه الذي لا يتعدى ثلاثة كيلوغرامات، وإمكانية أن يحمله المريض حتى في القرى، واشتغاله بـدون انقطاع لمدة 3000 ساعة، وتفوقه على الأجهزة التي يتم الترويج لها عبر الأنترنت، إضافة إلى أنه موافق لكل المواصفات الطبية والصحية.
وقد تم التأشير والموافقة على جهاز التنفس الاصطناعي هذا من طرف وزارة الصحة التي صادقت على فعاليته ونجاعته، خصوصا بالنسبة للمصابين بـ"كوفيد-19"، وسيخصص لمساعدة المرضى على التنفس الاصطناعي، لا سيما الذين توقفت رئاتهم عن العمل، ومهمته لا تدخل في علاج المرضى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
J’espère que ça partira dès maintenant Inchallah
Il faut les laisser travailler innové c’est bien
Bon courage à tous
اتمنى من المسؤولين الالتفاتة الى هؤلاء العباقرة قبل ان يسرقهم من يعرف نبغهم ،فرجاءا لا تبيعوهم !
Chapeau bas !
Bravo bravo bravo
شكرا لكم ، شكرا لكم لا اجد الكلمات حقا فخورين بكم. حفظكم الله.
شكرا لكم على هذا الانجاز.
رسالة الى جميع المسؤولين:طاقات ابنائنا وادمغتنا لا تضاهى فاعتنوا بهم فهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن.
سينتہي الوباء ان شاء اللہ وارجو ان يستفيد منہ المغرب لبناء اقتصاد مستقل بعزيمة المغاربة وكفاءاتہم وخاصة الصحة والتعليم
بارك اللّٰه فيكم وسدد خطاكم وألهمكم رشدكم
وجزاكم خير الجزاء
والسلام على من إتبع الهدى
خصنا دابا اجهزة قياس الحرارة عن بعد . التيرموميتر .
عدنا المبتكرين والمخترعين ياربي هاد الناس اخليوهم فراحتهم وخصصوا لهم ميزانية من مزانية موازين متلا او ميزانية اسبوع ....
فعلا ان نسمع مثل هده الأخبار لشيء عظيييم خاصة في هده الظرفية، الان يجب التفكير لمرحلة مابعد كورونا حيث لحد الآن ابانة هده المرحلة مدى تفوق الشاب المغربي اذا حضي بدعم من الجهات الرسمية.
نتمنى ان تعيد الدولة هيكلة قطاع التطوير و البحث العلمي على حساب عدد النواب و الاحزاب الدين لا يسْمنون و لايغْنون من جوع....
Je suis très fier de ces jeunes marocains Tabaraka Allah 3lihoum, c'est des jeunes comme ça qu'il faut les inviter dans les émissions télévisées pour inciter les jeunes marocains à la recherche scientifique, au lieu d'inviter des chanteurs/chanteuses et des gens qui ne font qu’orienter nos jeunes vers l’ignorance….
اللهم احفظنا و احفظ شبابنا و اشفي مرضانا و مرضى العالمين
On ne peux qu’être fière de nos jeunes ingénieurs dessinateurs et techniciens qui effectue un travail formidable pour sauver des vies بإدن الله.
Corona nous montre qu’il n y a pas que des criminels et des voleurs dans notre pays.
اله يحفظنا و يحفظ أمهاتنا و آباؤنا و جميع المسلمين.
الله يحفظ بلادنا.
شرفتمونا
كفاءات تحتاج الدعم ؟
En avance
جاتني البكية. صنع مغربي 100/100. إلى سدينا على راسنا عام. أضن غنمشيو بعيد بزاف خاصة فمجال الذكاء الإصطناعي. دعونا من التفاهة والترويج لها. وحي على الأبحاث العلمية والصناعة المحلية. أسأل الله أن يحفض المسلمين عامة من هذا الفيروس "كورونا". وأن يحفض وطني المغرب منه ومن كل شر. اللهم آمين. لا تغبنو في نعمة الفراغ. استغلوه بما ينفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنوات و سنوات و نحن نري و نسمع ان Dassault , Airbus , الفرنسيتين و Boeing الأمريكية و Bombardier الكندية يستثمرون في المغرب و الان ها نحن قد استفدنا من هاته الشركات و أصبحنا قادرين ان نتمكن بانفسنا من تطوير و صنع ما لم نكن قادرين عليه
و ان شاً الله سوف يتمكن المغاربة من صنع سيارات مغربية في القريب ! و لما لا فبعد اكثر من 40 سنة و نحن نستفيد من الخبرة الفرنسية ل Renault و Peuegeot إذن علينا الان بالتوكل عل الله و الاستثمار في صنع 100% مغربي
تمرير التقنيات و الكفاية معمول به في كل البلدان . و المغرب لديه قدرات شابة هائلة قادرة عل التحدي
وشكراً
ويجب الاستفادة من درس كورونا في مغرب ما بعد كورونا لتكون الكلمة للعلم اولا وان يكون كبار القوم هم علماء المغرب ومخلصيه في هده الشدة وهم اصحاب الرأي والمشورة و ان لا يكون اي اقلاع او توجه لاي منحى من مناحي حياتنا الا بأمر وتوجيه منهم وان تحجم التفاهة و توضع التفاهة والتفهون في حجمهم.
Vraiment , je suis très content de cette génération ambitieuse, efficace et talentueuse. Le Maroc reste quand même un cas particulier, avec ses jeunes le Maroc restera toujours debout, sans oublié la sagesse de nos anciens qu on doit bien s occuper d eux. Le Maroc ne baisse pas ses bras avec le peu de moyen qu on procède, une partie de nos compatriotes tire les autres vers le haut. Allez y , avancez et avec certitude inchaa Allah notre nation reviendra en force mais toujours avec un attachement inconditionnel de notre belle religion.
Bravo les frères et sœurs pour cette invention
اللهم جعلها في ميزان حسناتكم
نصدرو الاجهزة الطبية العالم