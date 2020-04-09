24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أمن بنسليمان يوقف مروجيْ مخدرات ومؤثرات عقلية (5.00)

  2. وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)

  3. وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة (5.00)

  4. الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء (5.00)

  5. جمعية حقوقية ترفض أحكام القضاء في خنيفرة‎ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي

مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي

مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي
هسبريس ـ محمد لديب (صور: فؤاد بنيحيى)
الخميس 09 أبريل 2020 - 09:00

تستعد مجموعة من الشركات لتسليم 500 جهاز للتنفس الصناعي الخاص بغرف الإنعاش الطبية، خلال 14 يوما المقبلة، تم تحضير 30 جهازا منها إلى حدود يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، وذلك بقطب صناعة الطيران في مدينة النواصر.

وأوضح سعيد بنحجو، رئيس قطاع الإلكترونيك بفيدرالية "فينيليك" الكاتب العام لتجمع مهنيي صناعات الطيران والفضاء، أن هناك تجمعا لشركات مغربية تعمل في قطاعات صناعات الطيران والإلكترونيك والبرمجيات منهمك حاليا لتسريع وتيرة صناعة أجهزة للتنفس الصناعي سيتم تسليمها للجهات المعنية قصد توزيعها على المستشفيات المغربية.

وقال بنحجو في تصريح لهسبريس إن "التحدي كان هو العمل على توفير أجهزة تنفس طبية محلية الصنع وبأجزاء وقطع غيار من صنع مغربي، وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف بفضل تضافر جهود مجموعة من المتدخلين والفاعلين والمهنيين، من ضمنهم وزارة التجارة والصناعة وتجمع صناعات الطيران ومهنيي قطاع الإلكترونيك والبرمجيات".

وأضاف رئيس قطاع الإلكترونيك بفيدرالية "فينيليك" أن "فريق العمل دخل حاليا في مرحلة التصنيع، حيث سيتم تجهيز 500 جهاز في بحر خمسة عشر يوما".

وأردف المتحدث نفسه قائلا: "لقد تم الانتهاء من تصنيع 30 جهازا للتنفس الاصطناعي الموجه لغرف الإنعاش، وتتميز هذه الأجهزة بتوفرها على خصائص جد متطورة تتيح توفير أفضل شروط الحالات الصحية الواردة على المستشفيات، وما زلنا نواصل تصنيع الباقي".

من جهته، أكد بدر جعفر، مدير شركة "SERMP" المتخصصة في صناعة أجزاء الطائرات بمنطقة النواصر، أن هناك مجموعة من الكفاءات المغربية التي تضافرت جهودها من أجل تصميم جهاز تنفس اصطناعي مغربي مائة في مائة، معتمدة على المواد الأولية المتوفرة بالمملكة دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

بدوره، قال عمر كَلاوي، مسؤول بشركة "بيلوتي"، في تصريح لهسبريس: "اشتغلنا على تحضير برمجيات تشغيل جهاز التنفس الصناعي، والمستشعرات الخاصة بتتبع الحالة الصحية للمرضى الذين يلجون غرف الإنعاش، وتتبع وتيرة التنفس والضغط الدموي".

يشار إلى أن هذا الجهاز يتميز بمجموعة من المزايا، تكمن في عدم استهلاكه للطاقة، ووزنه الذي لا يتعدى ثلاثة كيلوغرامات، وإمكانية أن يحمله المريض حتى في القرى، واشتغاله بـدون انقطاع لمدة 3000 ساعة، وتفوقه على الأجهزة التي يتم الترويج لها عبر الأنترنت، إضافة إلى أنه موافق لكل المواصفات الطبية والصحية.

وقد تم التأشير والموافقة على جهاز التنفس الاصطناعي هذا من طرف وزارة الصحة التي صادقت على فعاليته ونجاعته، خصوصا بالنسبة للمصابين بـ"كوفيد-19"، وسيخصص لمساعدة المرضى على التنفس الاصطناعي، لا سيما الذين توقفت رئاتهم عن العمل، ومهمته لا تدخل في علاج المرضى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - ali الخميس 09 أبريل 2020 - 09:09
Hamdoulah y’a rabi daro nafss w nado
J’espère que ça partira dès maintenant Inchallah
Il faut les laisser travailler innové c’est bien
Bon courage à tous
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
2 - Bravo الخميس 09 أبريل 2020 - 09:10
تبارك الله و لا حول ولا قوة الا بالله
اتمنى من المسؤولين الالتفاتة الى هؤلاء العباقرة قبل ان يسرقهم من يعرف نبغهم ،فرجاءا لا تبيعوهم !
Chapeau bas !
Bravo bravo bravo
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
3 - الحياني سمير الخميس 09 أبريل 2020 - 09:11
ليتعلم الجميع مسؤولين ومواطنين بان الاهتمام وتمويل التعليم والصحة هم اساس تطور الشعوب وعدم اتكالها على دول اخرى اكثر تطورا . لنتعلم اننا كنا نبدر ملايير في اشياء تافهة وكان النهب على اشده وهروب ادمغة وادباء ومفكرين واطباء الى الخارج فقط لانهم لم يجدوا العناية الكاملة والتهميش بينما نرفع من قيمة جهلة وفقهاء وتعليم عتيق ونقوم بالاشهار لرقاة شرعيين ويوم ظهرت الحقيقة بدا انهم كانوا دجالين يضحكون على شعب امي ويثق بمعتقدات بالية .اتمنى ان يكون مرور هذا الوباء بمثابة درس للحكام بان اهم شيء هو الاهتمام بالعنصر البشري وبالبحث العلمي وبالتعليم الحديث والاكثار من المستشفيات بكل الاقاليم مجهزة بالكامل وايضا وهذا جد مهم ظهرت قيمته مع هذا الوباء وهو الاكثار من سيارات الاسعاف المجهزة تكنلوجيا وطبيا لانقاذ المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
4 - abojad الخميس 09 أبريل 2020 - 09:11
sans commentaire , bravo , الله يحفظكم و يحفظ المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
5 - مغربي من ألمانيا الخميس 09 أبريل 2020 - 09:12
حفظكم الله و رعاكم. بارك الله في جهودكم. المغرب لا يقل مكانة عن باقي الدول. فقط التشجيع و الاعتراف بقيمة الأطر المغربية في جميع القطاعات و التقليل من التبعية للغير. رب ضارة نافعة. دمتم في رعاية الله أنتم و من تحبون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
62
6 - مواطنة مغربية الخميس 09 أبريل 2020 - 09:15
الحمد لله ان المغرب يتوفر على هذه الكفاءات (ما شاء الله) انهم مفخرةً لبلادهم هذا يثلج الصدر . هكذا نتمنى مغربنا فيه أناس غيورين على بلادهم .
شكرا لكم ، شكرا لكم لا اجد الكلمات حقا فخورين بكم. حفظكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
7 - عبدو عبدالله الخميس 09 أبريل 2020 - 09:15
المغرب الحمدلله يتوفر على طاقات عندها كفاءات محترمة. ولهذا الحل الوحيد للخروج من كل الازمات والتصدير لها هو تخصيص ميزانية مقبولة للبحث العلمي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
8 - امين بومعاز الخميس 09 أبريل 2020 - 09:16
تحية تقدير وامتنان لكل الساهرين على هذا العمل و ان شاء الله تكون هذه انطلاقة للدولة من اجل تشجيع الطاقات الشبابية على دخول عالم الابتكار والاختراع من أجل الدخول الى مصاف الدول المصنعة ولما لا‘ فالحاجة أم الاختراع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
9 - سعيد الخميس 09 أبريل 2020 - 09:16
رائع جدا ، كل ثروة المغرب هي في شبابه ، اللهم احفظ المغرب وشباب المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
10 - ahmed الخميس 09 أبريل 2020 - 09:17
برافو خطوة كبيرة تستحق التنويه وتساهم في تقوية الافتخار الوطني ورفع راية المغرب. اتمنى دعم اكبر لمثل هذه المبادرات وتبني وتطوير هذه الاختراعات وتصديرها لبقية الدول التي هي في امس الحاجة اليها.
شكرا لكم على هذا الانجاز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - عبد الرحمن الخميس 09 أبريل 2020 - 09:17
اللهم بارك لهم في عملهم واجعله خالصا لوجهك واكتبه في ميزان حسناتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
12 - أمينة الخميس 09 أبريل 2020 - 09:17
برافو برافو برافو هادو هما وليدات المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
13 - المخلوف الخميس 09 أبريل 2020 - 09:17
تحية اجلال لادمغتنا.
رسالة الى جميع المسؤولين:طاقات ابنائنا وادمغتنا لا تضاهى فاعتنوا بهم فهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
14 - احمد الخميس 09 أبريل 2020 - 09:19
مجهود يثلج الصدر. شكرا لكل المساهمين. هذا يعطينا آمال في التطور و الرقي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
15 - elk feraawn الخميس 09 أبريل 2020 - 09:19
صباحكم سعيد والحمد لله بدينا كنكتشفوا عندا تقنيين وعلماء كبار حتا الدولة بقات كتعطي لمجال لخبراء ديالنا في ميدان الصناعة يجب دعم الطبقة العلمية بدل الفن والمهرجانات وان شاء الله نوصلوا بعيد ويتفتحو افاق العمل تكون هادي بداية نهضة الدولة المغربية . فالاخير الله يبعد علينا هاد الوباء الخطير والله يرحم موتانا ويشفي مرضانا كما اشكر جلالة الملك محمد السادس على المجهودات الجبارة التي يقوم بها اخوكم بدر من الريف العظيمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
16 - ابو محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 09:20
المغاربة قادرون علی اختراع المستحيل والدليل انہ بعد اغلاق الحدود بسبب الوباء ظہرت الكفاءات المغربية في عدة مجالات واكدت انہا في غنی عن بعض الدول الاوربية التي ما زالت تحتكر خيرات البلد۔
سينتہي الوباء ان شاء اللہ وارجو ان يستفيد منہ المغرب لبناء اقتصاد مستقل بعزيمة المغاربة وكفاءاتہم وخاصة الصحة والتعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
17 - yassine الخميس 09 أبريل 2020 - 09:20
عندما تنتهي الأزمة أعيدونا لأخبار الفانانين و المهرجين و لاعبي كرة المطاطية و غيرها من التراهات و الله يرضي على الكفاءات و أصحاب العقول النيرة والله يحفظ البلاد من هذا الوباء و المؤمنين أجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
18 - معاتب الخميس 09 أبريل 2020 - 09:20
السلام على من إتبع الهدى
بارك اللّٰه فيكم وسدد خطاكم وألهمكم رشدكم
وجزاكم خير الجزاء
والسلام على من إتبع الهدى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - [email protected] الخميس 09 أبريل 2020 - 09:21
تحية لشباب المغرب المبدع كل التوفيق و النجاح. و اعلموا ان التاريخ سيذكركم بكل فخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
20 - abdo abdo الخميس 09 أبريل 2020 - 09:21
الله يوفقكم لما فيه صلاح الدنيا والدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
21 - 007 الخميس 09 أبريل 2020 - 09:21
اولا تحياتي واحتراماتي لهؤلاء الناس . الذين هم احسن من كثير من البرلمانيين الاميين الذين لا يصنعون حتى ابتسامة بسيطة على وجه المغاربة
خصنا دابا اجهزة قياس الحرارة عن بعد . التيرموميتر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
22 - sadaam الخميس 09 أبريل 2020 - 09:21
الحمد لله
عدنا المبتكرين والمخترعين ياربي هاد الناس اخليوهم فراحتهم وخصصوا لهم ميزانية من مزانية موازين متلا او ميزانية اسبوع ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
23 - متتبع الخميس 09 أبريل 2020 - 09:22
يجب تقديم هذة التجارب والأنجازات وأصحابها للجيل الصاعد عبر وساءل الاعلام وعبر المنظومة التعليمية بدل شغل عقول أبناءنا وبناتنا بأخبار تافهة وغير مجدية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
24 - حسن من فرنسا الخميس 09 أبريل 2020 - 09:22
شتو الفيروس واش دار. ولينا حتى حنا نصنعو. اللهم ارحمنا برحمتك واهدنا حتى نتخلص من التبعية التي انهكت البلاد والعباد. والله الطاقات التي عندنا والارادة عند الشباب لو فتحت دولتنا اعينها لاصبحنا في ريادة الدول لكن يا حسرتاه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
25 - Abdelali الخميس 09 أبريل 2020 - 09:23
100/100 Finalement des innovations marocains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
26 - حسن المغترب الخميس 09 أبريل 2020 - 09:23
Bravo, vbravo bravo,
فعلا ان نسمع مثل هده الأخبار لشيء عظيييم خاصة في هده الظرفية، الان يجب التفكير لمرحلة مابعد كورونا حيث لحد الآن ابانة هده المرحلة مدى تفوق الشاب المغربي اذا حضي بدعم من الجهات الرسمية.
نتمنى ان تعيد الدولة هيكلة قطاع التطوير و البحث العلمي على حساب عدد النواب و الاحزاب الدين لا يسْمنون و لايغْنون من جوع....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
27 - Shadow الخميس 09 أبريل 2020 - 09:23
رب ضارة نافعة. الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمواد المحلية المتوفرة غير المستوردة مع العزيمة والتشجيع...كلها مكونات لوصفة تمضي بنا قدما إن شاء الله...المرجو تعميم الخطوة في جميع المجالات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
28 - داوي خاوي الخميس 09 أبريل 2020 - 09:23
مالم يقم به المسؤولون قامت به كورونا للاسف ، لو انكم اهتممتم بالكفاءات لكنا ننافس في قمة براءات الاختراع ولكننا همشنا العلم ورفعنا من قيمة المعلم ومون بيبي ومومو وعطيني صاكي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
29 - Omar الخميس 09 أبريل 2020 - 09:24
الانتقال الى الصناعات الطبية من هنا فصاعدا هدا هو مجال الصناعة الحديثة كفى من الملابس و الكلام الفارغ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
30 - خديجة الخميس 09 أبريل 2020 - 09:24
تبارك الله عليكم، ماشاء الله، في ظل هذه الظروف الصعبة، نشهد أشياء مذهلة، هذا البلد معطاء بكل المقاييس، ونرجو أن يستمر هذا البذل والعطاء دائما، تحية تقدير واحترام لكل غيور، خادم لمصلحة وطنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
31 - Mohamed الخميس 09 أبريل 2020 - 09:25
هذا العمل يؤكد مرة أخرى على أن المغرب لديه كفاءات حقيقة لكن لا يتم استغلالها بالشكل الجيد و مد يد العون لهم من اجل إبراز تلك المؤهلات. أنتم فخر لنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
32 - ابو علي الخميس 09 أبريل 2020 - 09:25
خبر جيد ولاكن يجب على المغرب ان يدعم الخبراء و التقنيين و الادمغة التي لها نظرية واسعة في كل المجلات اللهم احفظنا و احفظ كل المسلمين من هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
33 - محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 09:26
هده أخبار تبشر بالخير،ولكن أجهزة التنفس المطلوبة في هده الظرفية هي التي تعطي المريض النسبة المحددة من الأكسجين دون تدخل الرئة لأن الفيروس يقضي علي دور هده الأخيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
34 - أم سارة الخميس 09 أبريل 2020 - 09:26
أحسنتم وأكثر الله من أمثالكم.بالتوفيق إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
35 - برافو لكن... الخميس 09 أبريل 2020 - 09:26
هادي ماشي الاجهزة المعقدة لي وجدت امريكا و دول العالم صعوبة في صناعتها . امريكا طلبت من گوكل و شركت فورد صناعتها و وواجهو صعوبات جمة فيها لانها جد معقدة. اظن هاد الاجهزة المغربية هي مساعدة فقط و ليست نفس الاجهزة التي طلبتها امريكا من الشركات العملاقة، حتى انا شركة فورد قالت ان هذه الاجهزة اصعب من صناعة السيارات لما تحتاجه من تقنية معقدة و نادرة تكنولوجيا . الاجهزة المغربية نوع بدائي و يمكن ان يتوقف في اي لحظة. الاجهزة حديث العالم ليست فيها كرة منفوخة و يمكن ربطها بمريضين في وقت واحد. لكن يجب تشجيع القدرات الشابة المغربية. برافو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-25
36 - Simo مواطن فاسي. الخميس 09 أبريل 2020 - 09:28
J espere qu il sera de qualité.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Mouad الخميس 09 أبريل 2020 - 09:29
Salamoualaykoum,
Je suis très fier de ces jeunes marocains Tabaraka Allah 3lihoum, c'est des jeunes comme ça qu'il faut les inviter dans les émissions télévisées pour inciter les jeunes marocains à la recherche scientifique, au lieu d'inviter des chanteurs/chanteuses et des gens qui ne font qu’orienter nos jeunes vers l’ignorance….
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - Mehdi الخميس 09 أبريل 2020 - 09:29
Buenos días a todos , gracias HESPRES , estoy muy feliz cuando veo noticias así , estoy seguro que aquí en Marruecos tenemos personas trabajan muy muy bien solo necesitan apoyo del país y espero que queda esto cuando pasamos esta crisis .
اللهم احفظنا و احفظ شبابنا و اشفي مرضانا و مرضى العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - عمر الخميس 09 أبريل 2020 - 09:29
الحمد لله
On ne peux qu’être fière de nos jeunes ingénieurs dessinateurs et techniciens qui effectue un travail formidable pour sauver des vies بإدن الله.
Corona nous montre qu’il n y a pas que des criminels et des voleurs dans notre pays.
اله يحفظنا و يحفظ أمهاتنا و آباؤنا و جميع المسلمين.
الله يحفظ بلادنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - khalid الخميس 09 أبريل 2020 - 09:29
الحمد لله عندنا طاقات واعدة هذا الشي كبشر بالخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - mre الخميس 09 أبريل 2020 - 09:30
للامام ان شاءالله. ربما يودي بنا ما نعيشه مع هدا الفيروس الى اعاده التفكير في سياسة الدولة التي تعتمد في الكل على الخارج بالرغم ان كل شيء متوفر في الداخل... مواد اولية، كفاءات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - Marocain الخميس 09 أبريل 2020 - 09:30
Salam mnt un message au public de lagnaoui /wald lagriya etc.. ou ils sont mnt ceux qui insultent le maroc : la police.... c est le moment de se réveiller
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - عبد ربه الخميس 09 أبريل 2020 - 09:30
تبارك الله عليكم
شرفتمونا
كفاءات تحتاج الدعم ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - سبحان الله الخميس 09 أبريل 2020 - 09:31
بدأنا نرى التصنيع وبموارد وقطع غيار محلية هذا اننا نستطيع الابتكار والتصنيع إذن لماذا كنا نعيش على الاستيراد بالعملة الصعبة وتهجير العقول للخارج ليستفيد منها الغرب....هذا من حسنات كورونا حتى يعلم الجميع أننا نستطيع التقدم والصناعة ونمتلك العقول فقط الله يهدي الحكومات المتعاقبة وأصحاب القرار....تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - abdou الخميس 09 أبريل 2020 - 09:31
موازين الاحتفالات المهراجانات حوامض رمضان جامعة كرة القدم ثروات البلاد ........يجب دعم الصناعة المحلية لرفع قيمة الدرهم و قيمة الصادرات وليس الاقتراض.التنوع مطلوب و المحاسبة كذلك يجب ان تكون .500 جهاز تنفسي في مرحلة أولى ممكن ان يعطي دخل كبيير للبلاد إذا ما و ضعت سياسة التصنيع والتصدير في المستقبل على الطاولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
46 - simo danmark الخميس 09 أبريل 2020 - 09:32
صراحة شي يثلج الصدر هدا هو المغرب الذي نريد في المستقبل ..مغربي وافتخر وعاش الملك ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - جريء الخميس 09 أبريل 2020 - 09:32
ربا ذرة نافعة، نتمنى بعد بعد هذا الوباء، الرقي بالعلم و الاختراع و المعرفة، نتمنى من القنوات تغيير خطها التحريري من البهرجة الى هكذا علم و معرفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
48 - إبن المغرب الخميس 09 أبريل 2020 - 09:33
تبارك الله ماشاء الله . الله يعاونكم مزيدا من العطاء احدرو في سرعة الإنتاج فالسرعة والإتقان لا يلتقيان .الآن بدأت أشعر بمغربيتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
49 - rachid Tanger الخميس 09 أبريل 2020 - 09:33
هؤلاء من يستحقون الأوسمة الملكية وليس الفنانيين و الفنانات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - العنكبوت الخميس 09 أبريل 2020 - 09:33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خبر مفرح لكل مغربي متعطش لرؤية أبناء البلد وهم لن تكون حاجياتهم بأيديهم ،والله لا ينقصنا سوى التشجيع والثقة في النفس وتقديم المساعدة مهما كانت بسيطة و كل من موقعه،والله الموفق على كل خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - مغربي وافتخر الخميس 09 أبريل 2020 - 09:33
فالصارحة هاد كورنا بينات على المعدن الحقيقي ديال لمداويخ⁦
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - وجدة3 الخميس 09 أبريل 2020 - 09:33
بعدما انهمكت ماماهم فرنسا في مشكلتها مع محاربة الفيروس نجد ان المغرب مظطر للالتفاف لطاقاته و ابنائه في هذا البلاء، لماذا لم تتيحون الفرص لهاته الطاقات قبل الازمة؟! لماذا كنتم تحاربونهم و تهجرونهم من البلاد؟! ولازال المغرب بمتلك العديد من الطاقات و المبدعبن ينتضرون مجرد التفاتة و دعم مادي و سنستغني عن تكلفة الاستيراد الباهظة لكثير من المواد، هذه الازمة ابانت للكل من المسؤول عن تفقير و تهميش الشعب عن سبق اصرار وترصد، وان شاء الله شعب ماقبل كورونا لن يكون هو نفس الشعب الذي بعده لانه تعلم من هذه الازمة اشياء كثيرة و ان هاته الاحزاب و القبب البرلمانية و التشريعية مجرد عبئ على الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
53 - habib الخميس 09 أبريل 2020 - 09:34
الحمد لله استفدنا من هذا الوباء بالطريقة الصحيحة.أتمنا من المسؤلين حث أصحاب رؤوي الأموال على الإستثمار في المواطن عن طريق إنشاء مصانع تلبي حاجيات السوق المغربي ولم لا التصدير دون اللوجوء إلى الإستيراد.نرجو تطوير التعليم والعدل للرقي بهذه الأمة والأجيال القادمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - عبد النبي الخميس 09 أبريل 2020 - 09:35
السلام عليكم جزاكم الله وخير كل من سهام في ذالك ونتما نا الشيفاء العاجل للمرضى والله إرفاع علينا هاد الوباء ياربي وكنتمنا تعطى الفورص الشباب إقدر إعطو فبلادهم أكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - MOHAMED cherif alicante الخميس 09 أبريل 2020 - 09:35
الجهاز ليس مغربي 100% لأن كل القطع مستوردة والمغرب لا يصنع القطع الإلكترونية والميكانيكية ،وإنم يجمع هذه وتلك حتى إكمال الجهاز ،كلما تعطلت قطعة لابد من استرادها من الخارج ،إذا كان لمغرب يصنع لماذا لم يصنع منذ سنوات ؟أتمنى أن يسير في طريق التصنيع حتى لا كون هذه سحابة فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
56 - Abdelouahad الخميس 09 أبريل 2020 - 09:36
برافو والله انها لمفخرة للمغاربة الف مبروك وتحية كبيرة للطاقم الساهر على انتاج هده الأجهزة التي نحن في أمس الحاجة لها جزاكم الله خيرا تستحقون التشجيع اخوتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - ادريس الخميس 09 أبريل 2020 - 09:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم على مجهوداتكم وتضحياتكم. والله قد فرحت فرحا كبيرا وشعرت باعتزاز كبير بمغربيتي. ما شاء الله. شباب مغاربة يصنعون أجهزة متطورة بنسبة 100%. خبر مفرح جدا. وفقكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - En Avance الخميس 09 أبريل 2020 - 09:38
Le Maroc a des capacites, des intellectuels qui peuvent aider notre pays
En avance
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - مسلم الخميس 09 أبريل 2020 - 09:39
شكرا للشركة الامريكية التي سمتحت للعالم باعادة تصنيعها مع جعل اسرار التصنيع متاحةللجميع على الانترنيت.....الان لا يوجد اي مبرر لاي دولة لعدم صنعها....open source
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
60 - مصطفى الخميس 09 أبريل 2020 - 09:39
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاتني البكية. صنع مغربي 100/100. إلى سدينا على راسنا عام. أضن غنمشيو بعيد بزاف خاصة فمجال الذكاء الإصطناعي. دعونا من التفاهة والترويج لها. وحي على الأبحاث العلمية والصناعة المحلية. أسأل الله أن يحفض المسلمين عامة من هذا الفيروس "كورونا". وأن يحفض وطني المغرب منه ومن كل شر. اللهم آمين. لا تغبنو في نعمة الفراغ. استغلوه بما ينفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
61 - rachida الخميس 09 أبريل 2020 - 09:40
ماشاءالله عليهم الله اكتر من امتاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - GO AHEAD الخميس 09 أبريل 2020 - 09:41
خبر سار ! و الحمد الله

سنوات و سنوات و نحن نري و نسمع ان Dassault , Airbus , الفرنسيتين و Boeing الأمريكية و Bombardier الكندية يستثمرون في المغرب و الان ها نحن قد استفدنا من هاته الشركات و أصبحنا قادرين ان نتمكن بانفسنا من تطوير و صنع ما لم نكن قادرين عليه

و ان شاً الله سوف يتمكن المغاربة من صنع سيارات مغربية في القريب ! و لما لا فبعد اكثر من 40 سنة و نحن نستفيد من الخبرة الفرنسية ل Renault و Peuegeot إذن علينا الان بالتوكل عل الله و الاستثمار في صنع 100% مغربي

تمرير التقنيات و الكفاية معمول به في كل البلدان . و المغرب لديه قدرات شابة هائلة قادرة عل التحدي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - ilyess الخميس 09 أبريل 2020 - 09:41
ما شاء الله. الله يبارك. الشباب المغربي كيفرح .كنتمنى الدولة توفر ليهم و لامتالهم فرض و ظروف لي يستاحقوها للعمل باش ما تغريهومش اوروبا و لا امريكا بضروف احسن نتمنى يعرفو بقمة هده الطاقات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - موآطن الخميس 09 أبريل 2020 - 09:43
المغرب يتوفر على طاقات ومبدعين لكن المسير مول الشكارة همه هو جمع الفلوس كم عدد البرلمانيون الحاصلون على الباكلوريا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
65 - فخورة الخميس 09 أبريل 2020 - 09:43
هذا خبر يثلج الصدر ويزيدنا فخرا بشبابنا بارك الله فيهم. المطلوب الان هو الاهتمام أكثر بالعلم والصحة والتشجيع على الأبحاث العلمية والتركيز عليها وإعطاء الفرصة لأصحاب الاختراعات وتقديم الدعم لهم
وشكراً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
66 - موووحا الخميس 09 أبريل 2020 - 09:44
هدا هو المغرب بلد التحدي في أصعب الظروف يا عباد الله تيقو بأنفسكم والله تم و الله إدا توفرت لدينا بعض الإمكانيات لاستغنينا على كتير من الأجهزة المستوردة باتمنة باهضة دعمو الشباب وتيقو بمقدوراتهم فالدولة تستورد أجهزة من الخارج صنعها شباب عربي في المهجر لعلها تكون بادرة طيبة لتغيير نضريتنا إتجاه شبابنا الدي فقد الأمل ويفكر دائما بالهجرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
67 - Khalid الخميس 09 أبريل 2020 - 09:45
تحية تقدير واحترام لهؤلاء المهندسين الشباب والذين ابانوا عن حنكتهم وكفاءتهم العالية.وهذا ان دل على شيء فإننا يدل على العبقرية والتميز المغربي .فقد شرفتم هذا البلدونفتخر بكم.تستحقون كل التشجيع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - nawaf الخميس 09 أبريل 2020 - 09:46
الى حدود ظهور كورونا كانت القنوات العمومية تخفي حقيقة وجود طبقة علماء مغاربة قادرين على رفع التحدي ،وكانت قنواتنا تقدم للمواطنين وجوه تافعة واخرى تصنع التفاهة وغيرها تزرع الاحباط في نفوس الشباب الى ان جاء امر الله ،فتبخرت التفاهة و التافهون وكل اشكال العفن اللدي لازم قنوات مغربية تمول من المال العام ليصحى المغاربة على وقع صدمة مفادها انه لا يصح الا الصحيح وان المقدمة والصفوف الامامية هي للطبيب والمهندس وكل التشكيلات و للأطر المغربية الكفأة المخلصة لهدا الوطن وان ارواح المغاربة هي بيد الله ولكنها امانه بيد هؤلاء يحاربون بالليل والنهار من اجل صينتها وحمايتها وعلاجها لا قدر الله.
ويجب الاستفادة من درس كورونا في مغرب ما بعد كورونا لتكون الكلمة للعلم اولا وان يكون كبار القوم هم علماء المغرب ومخلصيه في هده الشدة وهم اصحاب الرأي والمشورة و ان لا يكون اي اقلاع او توجه لاي منحى من مناحي حياتنا الا بأمر وتوجيه منهم وان تحجم التفاهة و توضع التفاهة والتفهون في حجمهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
69 - you الخميس 09 أبريل 2020 - 09:46
Salamo Alaykoum
Vraiment , je suis très content de cette génération ambitieuse, efficace et talentueuse. Le Maroc reste quand même un cas particulier, avec ses jeunes le Maroc restera toujours debout, sans oublié la sagesse de nos anciens qu on doit bien s occuper d eux. Le Maroc ne baisse pas ses bras avec le peu de moyen qu on procède, une partie de nos compatriotes tire les autres vers le haut. Allez y , avancez et avec certitude inchaa Allah notre nation reviendra en force mais toujours avec un attachement inconditionnel de notre belle religion.
Bravo les frères et sœurs pour cette invention
اللهم جعلها في ميزان حسناتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
70 - مغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 09:48
تبارك الله عليكم الله يوفقك خبر يثلج الصدر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
71 - Yousf الخميس 09 أبريل 2020 - 09:50
اشاء الله في المستقيل القريب
نصدرو الاجهزة الطبية العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 71 | عرض: 1 - 71

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.