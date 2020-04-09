"فوسبوكراع" توفر ثلاثة منتجات للاستخدام الطبي

هسبريس من الرباط

تتوالى الجهود الوطنية للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خصوصاً في مجال الصناعة، إذ توجهت عدد من المؤسسات والوحدات إلى توفير آليات لتقوية التجهيزات الطبية داخل مستشفيات المملكة.

وانخرطت مؤسسة فوسبوكراع، التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في هذه الجهود في مختلف وحداتها بالمملكة، فبعد المنتجات التي تم توفيرها على مستوى خريبكة، جرى توفير ثلاثة منتجات طبية في وحدات فوسبوكراع جنوب البلاد.

يتعلق الأمر بأقنعة مخصصة للأطباء والممرضين، وأنبوب ثلاثي (Raccord Y) يُمكّن من استعمال جهاز تنفس اصطناعي واحد من طرف مريضين في الآن نفسه، إضافة إلى أقنعة قابلة للتعقيم، وهو ما يُتيح استعمالها مراراً.

وذكر نبيل السملالي، مهندس صيانة كهربائية يعمل بمؤسسة فوسبوكراع، أن الأقنعة الواقية والأنبوب جرى توفير عدد منها لبعض المستشفيات، أما الأقنعة القابلة للتعقيم فتنتظر موافقة القسم الطبي لكي يتم توفيرها؛ وكل ذلك تتم طباعته باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتبرز أهمية المنتج الثالث الذي جرى توفيره من طرف أطر المكتب الشريف للفوسفاط في كونه يمكن استعماله من طرف أي كان، أي إنه صالح للاستعمال الطبي وغير الطبي، إضافة إلى اقتصاد النفايات لكونه لا يرمى بعد أول استعمال.

وعملت فوسبوكراع على تلبية احتياجات المراكز الاستشفائية بكل من العيون وبوجدور والسمارة. وتتم الاستعانة بآليتين للطباعة ثلاثية الأبعاد، الأولى من الحجم الصغير تنتج 5 مُوصلات في 16 ساعة، أما الكبيرة فتنتج 16 أنبوباً في 65 ساعة.

ويتم العمل بمواد أولية لصناعة هذه المنتجات، عبارة عن بكرات من البلاستيك (bobine en plastique ABS et PLA)، حيث يتم تذويبها لصناعة المنتج. وبناءً على المخزون المتوفر يمكن صناعة 120 أنبوباً.