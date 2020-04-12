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كُتّاب وآراء
شركة مغربية تصمم نفق تعقيم من فيروس كورونا
كشفت مجموعة "جيت كونتراكتورز" المغربية عن ابتكار، يحمل اسم "السلامة بوكس"، عبارة عن نفق تعقيم مغربي الصنع.
وذكرت المجموعة المغربية، المتخصصة في البناء، أن هذا النفق جرى تصميمه وإنتاجه من قبل فرق "AR Factory" التابعة للمجموعة، بتعاون مع شركة "HCSS" المتخصصة في بناء المستشفيات والمصحات.
يسمح هذا النفق بتعقيم الأشخاص والأشياء الصغيرة من خلال المرور عبر ضباب مبيد للجراثيم والفطريات والفيروسات، ويمكن وضع هذا النفق عند مدخل الأماكن التي تستقبل الناس بهدف تقليل العدوى وانتشار الفيروس.
وذكرت الشركة أن استخدام هذا النفق يجب أن يقترن دائمًا بالتدابير الاحترازية؛ بما في ذلك ارتداء الكمامة وغسل اليدين.