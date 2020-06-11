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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يؤكدون إمكانية استشراف تطور "كوفيد-19"

علماء يؤكدون إمكانية استشراف تطور "كوفيد-19"

علماء يؤكدون إمكانية استشراف تطور "كوفيد-19"
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 11 يونيو 2020 - 13:43

أكد علماء ألمان، نتيجة دراسة تم إجراؤها على 40 مريضا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مدينة ووهان الصينية، أنه يمكن التنبؤ بالمسار الذي سيتخذه الفيروس لدى أي مريض بمساعدة نوعين من الخلايا المناعية في الدم.

وقال أولف ديتمر، مدير معهد علم الفيروسات بمستشفى "إسن" الجامعي بألمانيا ونائب رئيس الجمعية الألمانية لعلم الفيروسات، إن نتائج تلك الدراسة تأكدت لدى كثير من المرضى بهذا الفيروس.

وأحد نوعي هذه الخلايا المناعية يسمى "الخلايا التائية القاتلة"، التي تحتوي على مؤشرات سطحية تسمى "عناقيد التمايز (سي دي8)"، وهي تقتل الخلايا المصابة بالفيرو؛ ومن ثمّ تكسر تزايد الفيروس بالجسم.

وقال العالم الألماني: "عندما يمتلك المرضى عددا قليلا فحسب من هذه الخلايا يواجهون خطرا كبيرا في تطور أعراض شديدة؛ مثل التهاب الرئة أو اضطرابات تخثر الدم".

ونوعية الخلايا الأخرى هي الخلايا المتعادلة، وقال ديتمر: "هذه الخلايا موجودة في الأساس للتصدي للبكتيريا .. لكن يمكنها أيضا إخماد الخلايا التائية في وظيفتها، وبناء عليه فقد تم العثور على عدد قليل فقط من الخلايا القاتلة في عينات الدم التي تحتوي على كثير من هذه الخلايات المتعادلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Chomeur الخميس 11 يونيو 2020 - 13:51
laissez le virus se propage et sacrifier 10% de la population et ouvrir l’économie si non on va se suicider
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-94
2 - عروبي الخميس 11 يونيو 2020 - 14:26
يجب الحذر من هذا الفيروس أضن أنّه مع خروج الصيف و دخول الخريف سيزداد شراسة و عداوة لاحضت دول جنوب الكرة الأرضية كالبرازيل و الأرجنتين و جنوب إفريقيا اللتي تعيش الٱن طقس الخريف المتقلب بها أعداد كبيرة من الإصابات و الوفيات... الأرجنتين مثلا كانت مثل المغرب في عدد الإصابات .الٱن هي بؤرة كبيرة للفيروس أضن أنّ كورونا مثل الأنفلونزا في موسميته لكنه أشد فتكاً و عدوى يجب الحذر
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63
3 - stork الخميس 11 يونيو 2020 - 14:44
حضي راسك غير من جوج
جاهل إلى كتب جوج كلمات
و جيعان إلى جمع جوج ريالات
اما هاد الفيروس ليه الدوا
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57
4 - احمد عميمي الخميس 11 يونيو 2020 - 14:55
الحذر تم الحذر يجب التحكم في المرض قبل تنقلات المواطنين في عيد الأضحى وقبل بداية الخريف.
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7
5 - [email protected] الخميس 11 يونيو 2020 - 15:02
الفيروسات في أغلب الأحيان تتطور لتصبح أقل شراسة لأن استمراريتها مقرون باستمرارية الكائن الذي أصابته، اذا أصبح الفيروس أكثر شراسة فاحتمال موت الكائن المصاب يرتفع، و بما أن الفيروس يعتمد على الكائن المصاب لكي يتكاثر و يعيش فهذا ليس في صالحه، هذا ما نلاخظه في اغلب الفيروسات مثل فيروس الزكام.
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13
6 - عبدو الخميس 11 يونيو 2020 - 15:27
مصطلح استشراف طل علينا بقوة في 2020.فبدل القول التنبأ بالمستقبل يقولون نستشرف المستقبل. وتتدوز الفكرة. شي حاجة بحال السماوي هههه هي هي علمية. وتسمعو هاد المصطلح د استشرف يستشرف استشراف ف جميع الخطابات الخشبية. والخطط الستشرافية البعدية في ضل المتغيرات السوسيو اقتصادية الخ الخ.
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-1
7 - krimo الخميس 11 يونيو 2020 - 16:07
ما فهمت والو أنا لي فهم يفهمنا
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2
8 - واحد فاهم شويا الخميس 11 يونيو 2020 - 16:22
الى سي كريمو . اسمع ليا مزيان بيگولو ليك راه الڥيروس دابا سادين عليه يعني حكمين فيه وانت خرج دور شويا وتنفس مع راسك شويا ديال الهوى وايني واحد النهار غدي إطلقوه إخرج نوبتو إتمرح مع راسو حتى هوا بلا ورقة بلا اجنحة . أش ظهر ليك خويك فاهم شويا ، ولا لا ؟
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-1
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