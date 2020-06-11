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كُتّاب وآراء
علماء يؤكدون إمكانية استشراف تطور "كوفيد-19"
أكد علماء ألمان، نتيجة دراسة تم إجراؤها على 40 مريضا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مدينة ووهان الصينية، أنه يمكن التنبؤ بالمسار الذي سيتخذه الفيروس لدى أي مريض بمساعدة نوعين من الخلايا المناعية في الدم.
وقال أولف ديتمر، مدير معهد علم الفيروسات بمستشفى "إسن" الجامعي بألمانيا ونائب رئيس الجمعية الألمانية لعلم الفيروسات، إن نتائج تلك الدراسة تأكدت لدى كثير من المرضى بهذا الفيروس.
وأحد نوعي هذه الخلايا المناعية يسمى "الخلايا التائية القاتلة"، التي تحتوي على مؤشرات سطحية تسمى "عناقيد التمايز (سي دي8)"، وهي تقتل الخلايا المصابة بالفيرو؛ ومن ثمّ تكسر تزايد الفيروس بالجسم.
وقال العالم الألماني: "عندما يمتلك المرضى عددا قليلا فحسب من هذه الخلايا يواجهون خطرا كبيرا في تطور أعراض شديدة؛ مثل التهاب الرئة أو اضطرابات تخثر الدم".
ونوعية الخلايا الأخرى هي الخلايا المتعادلة، وقال ديتمر: "هذه الخلايا موجودة في الأساس للتصدي للبكتيريا .. لكن يمكنها أيضا إخماد الخلايا التائية في وظيفتها، وبناء عليه فقد تم العثور على عدد قليل فقط من الخلايا القاتلة في عينات الدم التي تحتوي على كثير من هذه الخلايات المتعادلة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
جاهل إلى كتب جوج كلمات
و جيعان إلى جمع جوج ريالات
اما هاد الفيروس ليه الدوا