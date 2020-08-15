علماء يطوّرون عينة من كورونا لحقن الإنسان بها‎

هسبريس - أمال كنين

قال معهد أبحاث فيدرالي أمريكي إنه يطوّر سلالة من فيروس "كورونا" الجديد قد يتم حقنها يومًا ما عن عمد في المتطوعين لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات التجريبية تعمل أم لا.

وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، برئاسة الدكتور أنتوني فوسي، إنه بدأ مشروعًا لصنع سلالة يمكن استخدامها لتطوير نموذج للعدوى البشرية التجريبية، إذا لزم الأمر.

وحسب ما أوضحه المعهد فإنه في التجارب السريرية العادية، يتم إعطاء المتطوعين لقاحًا تجريبيًا أو دواءً وهميًا، ويتم متابعتهم لأشهر أو سنوات لمعرفة ما إذا كانوا سيصابون بشكل طبيعي بالفيروس المنتشر، إلا أن الأمر يستغرق وقتا.

وقد اقترح الخبراء، منذ بداية وباء "كوفيد 19"، طريقًا أسرع، يُستخدم بالفعل للإنفلونزا والملاريا وحمى التيفوئيد وحمى الضنك والكوليرا، ويهم الأمر حقن اللقاح التجريبي، ثم فيروس "كورونا".

ولكن على عكس الأمراض المذكورة أعلاه، لا يزال الأطباء يعرفون القليل عن علاج مرضى "كوفيد 19"؛ مما يجعل هذه التجارب خطيرة.

ولم يتخذ المعهد قرارًا بشأن اعتماد هذه الطريقة، ومن المتوقع أن يفعل ذلك فقط في نهاية العام، عندما تظهر نتائج المرحلة النهائية من التجارب السريرية لثلاثة مشاريع متقدمة للقاح فيروس "كورونا".

وقال ديفيد ديميرت، مدير الوحدة التي تقود تجارب اللقاحات في جامعة جورج واشنطن، إنه يعارض هذا النوع من التجارب. ويقول الطبيب: "معرفتنا محدودة.. ليس لدينا أي علاج يضمن شفاء الشخص المصاب بمرض خطير".