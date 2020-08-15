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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يطوّرون عينة من كورونا لحقن الإنسان بها‎

علماء يطوّرون عينة من كورونا لحقن الإنسان بها‎

علماء يطوّرون عينة من كورونا لحقن الإنسان بها‎
هسبريس - أمال كنين
السبت 15 غشت 2020 - 20:37

قال معهد أبحاث فيدرالي أمريكي إنه يطوّر سلالة من فيروس "كورونا" الجديد قد يتم حقنها يومًا ما عن عمد في المتطوعين لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات التجريبية تعمل أم لا.

وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، برئاسة الدكتور أنتوني فوسي، إنه بدأ مشروعًا لصنع سلالة يمكن استخدامها لتطوير نموذج للعدوى البشرية التجريبية، إذا لزم الأمر.

وحسب ما أوضحه المعهد فإنه في التجارب السريرية العادية، يتم إعطاء المتطوعين لقاحًا تجريبيًا أو دواءً وهميًا، ويتم متابعتهم لأشهر أو سنوات لمعرفة ما إذا كانوا سيصابون بشكل طبيعي بالفيروس المنتشر، إلا أن الأمر يستغرق وقتا.

وقد اقترح الخبراء، منذ بداية وباء "كوفيد 19"، طريقًا أسرع، يُستخدم بالفعل للإنفلونزا والملاريا وحمى التيفوئيد وحمى الضنك والكوليرا، ويهم الأمر حقن اللقاح التجريبي، ثم فيروس "كورونا".

ولكن على عكس الأمراض المذكورة أعلاه، لا يزال الأطباء يعرفون القليل عن علاج مرضى "كوفيد 19"؛ مما يجعل هذه التجارب خطيرة.

ولم يتخذ المعهد قرارًا بشأن اعتماد هذه الطريقة، ومن المتوقع أن يفعل ذلك فقط في نهاية العام، عندما تظهر نتائج المرحلة النهائية من التجارب السريرية لثلاثة مشاريع متقدمة للقاح فيروس "كورونا".

وقال ديفيد ديميرت، مدير الوحدة التي تقود تجارب اللقاحات في جامعة جورج واشنطن، إنه يعارض هذا النوع من التجارب. ويقول الطبيب: "معرفتنا محدودة.. ليس لدينا أي علاج يضمن شفاء الشخص المصاب بمرض خطير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - سميرة السبت 15 غشت 2020 - 20:48
هذا التصريح يؤكد بطريقة غير مباشرة فعالية اللقاح الروسي
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60
2 - عمي السبت 15 غشت 2020 - 20:53
اللقاح القاتو روسيا.اللي لاباس اعليهم راهم غادي يمشيو ايديروه فيها والمزاليط ليهم الله.هاد سي فاوتشي يالله ابدا افداكشي اللي سالات منو روسيا هادي سينين.
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-18
3 - متشاءم السبت 15 غشت 2020 - 20:59
نتخوف من أن تتم عملية تجاريب الأدوية على الدول الهشة
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38
4 - الكرموسي السبت 15 غشت 2020 - 21:00
مادامت أمريكا تطور عينة من كورونا فهدا دليل قاطع أن هدا الفيروس ربما من صنع أمريكي و الله أعلم
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46
5 - توتو مول البشكليط السبت 15 غشت 2020 - 21:02
أقسم بالله العلي العظيم أن لي إحساس كبيييير أن لقاح فيروس كورونا موجود في الثلاجات، و ينتظررون تحقيق الأهداف من هذا الفيروس، ثم بعد ذلك يخرجون التلقيح.
أتمنى من كل قلبي أن تخلط روسيا أوراق هذه العصابات الدولية الغربية.
روسيا عندها فرصة تاريخية لقلب موازين القوة و إحداث قطب شرقي جديد
أما القطب الواحد الذي تتزعمه أمريكا منذ إنهيار الإتحاد السوفياتي، فما رأت منه الدول العربية إلا الحروب و الويلات
إلى الأمام روسيا رغم أني أكرهك،
و لكن أؤمن باللهم إضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا منهم سالمين
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116
6 - Zohair السبت 15 غشت 2020 - 21:04
كورونا هو مجرد فيروس, فلا تخافوا منه .. وسيعود الوضع الطبيعي إلا ما كان عليه بإذن الله سبحانه وتعالى .. ولكن ما يحدث حاليا, هو أكبر درس للبشر رغم تطور العالم .. إلآ أن الله سبحانه وتعالى قادر على إهلاك الكون بمجرد جرثومة .. فيا ابن آدم, اعرف حجمك ولا تنسى عظمة سبحانه وتعالى
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116
7 - Abou oumaima السبت 15 غشت 2020 - 21:10
دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الأوبئة:

” اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام”
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88
8 - samia السبت 15 غشت 2020 - 21:36
a Zouhair commentaire 6.Cher compatriote:tu sais que le virus tue et il touche tous les ages meme des bebes!Comment tu peux le banaliser.Si banaliser veut dire ne pas lui donner d'importance.C'est la ou nous allons etre expose au virus.Il faut prendre nos precautions.Arretez svp avec les idees recues que j'entends tout le temps par mes voisins,le gardien de voiture et l'agent de la station d'essence:c'est un complot.corona est imaginaire.
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8
9 - عزووووووز السبت 15 غشت 2020 - 21:36
مادامت العدوى سهلة و الوباء موجود و بكثرة فلماذا تصنيعه أ ليس الموجود كافيا؟ مجرد تسائل!!!
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8
10 - يوسسسسسسف السبت 15 غشت 2020 - 21:51
هذا انتحار عالمي ، ربما يكون فيروس اخطر واقوى . انها المجازفة بالحياة .حسب فهمي.
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3
11 - دايز بلا كمامة السبت 15 غشت 2020 - 22:01
قد يختلف معي البعض و قد يتفق معي البعض ..!!

قصة هذا ال كورونا أو كوفيد ١٩ أو ..... فيها إنَّ. أنا لا أُنكِر وجوده بالفعل و لا أُؤكّد وجوده بالفعل، أقول فقط : الله أعلم. الأرقام في نشرات الأخبار مرة طلوع و مرّة نزول كأننا في بورصة، إشاعات هنا وهناك، منظمة النفحة العالمية فقدت المصداقية.
أنا لا أدعوا هنا للّامبالاة أو الإستهتار، فقط أتسائل كيف ستكون نهاية هذا المسلسل ؟؟؟؟

الله أعلم.
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6
12 - محمود السبت 15 غشت 2020 - 22:06
قيل الكثير عن وباء كورونا حتي خرجت المعلومات عنه عن السيطرة و أصبح يقال كل شئ حتى أصبحنا لا نفهم أي شئ .إذا كان فعلا هاؤلاء استطاعوا تطوير سلالة من الفيروس لماذا لا يطوروا لقاح لهذا المرض مع العلم أن اللقاح هو سلالة من الفيروس نفسه يتم إضعافه و بعدها حقنه للشخص لكي يفرز مضاد أجسام و يستعد لمحاربة الفيروس الأصلي الهجومي الفتاك.
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8
13 - متطوع في المسيرة الخضراء. السبت 15 غشت 2020 - 22:28
صدق من قال صدق أو لا تصدق أين نبدأ وأين ننتهي هناك أشياء غامضة يصعب علينا تحليلها هل هذا الوباء من فعل فاعل هناك صراعات بين الدول التي تسمي نفسها بالعضمى والعضيم هوالله جلا في علاه نتوجه إليه أن يعجل علينا بالفرج والقضاء على هذا الداء
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17
14 - hamidج الأحد 16 غشت 2020 - 00:14
في شهر يناير الماضي كان الناس يعانون من انفلونزا غير عادية وكنت من بين هؤلاء وقد عانيت لمدة عشرة ايام مستعملا جميع الادوية والوصفات حينها لم نكن نسمع. بكورونا الا في الصين وبعد وصوله إلى المغرب وعرفت جميع اعراض المرض ادركت ان ما كنت اعاني منه في تلك الفترة لم يكن انفلونزا بل كان فيروس كورونا
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