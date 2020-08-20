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كُتّاب وآراء
جمعية: دوافع "توريد النفايات للمغرب" غير مطمئنة
اعتبرت الجمعية المغربية للإعلام البيئي والمناخ أن كل التبريرات التي قدمتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في بلاغها الصادر يوم الاثنين 17 غشت الجاري بخصوص قرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والثاني رقم 1340.20 87 ويتعلقان باستيراد النفايات، غير مطمئنة وتنقصها الشفافية والوضوح.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن البلاغ الوزاري جاء ليوضح فقط أن عملية استيراد النفايات تتم منذ سنوات، وأن القرارين الصادرين عن الوزارة لا علاقة لهما بالترخيص بل هما جاءا فقط ليؤطرا عملية الاستيراد، متسائلة عن "ما معنى تأطير عملية الاستيراد؟ ألا يشكل ذلك صيغة أخرى للترخيص واستقبال النفايات الآتية من الدول المصنعة؟".
وعبر التنظيم عن قلقه "بشأن العمومية والضبابية وعدم الوضوح فيما يخص موضوع استيراد النفايات من الدول الصناعية - هذه الأخيرة التي حولت الدول الإفريقية طيلة عقود إلى مطرح لنفاياتها النووية والإلكترونية في مقابل صمت الأنظمة الذيلية لها-، ولكون الأمر يهم بيئة وصحة وحياة المغاربة".
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بالشفافية في عملية استيراد النفايات من الدول المصنعة، وبدمقرطة الخبر والمعلومة البيئية، وجعلهما في متناول المواطنين المغاربة (خاصة الفعاليات المدنية والإعلامية)، وإشراك الفعاليات المدنية الحقيقية في تدبير الشأن البيئي والمناخ، مع إبعاد المنطق الحزبي والعلاقات الزبائنية، ونشر لائحة الشركات المستفيدة من النفايات المستوردة، ومعها ورقة تقنية حول احترام تلك الشركات للمعايير البيئية، وهل تتوفر على شهادة الجودة ISO؟، وتوسيع دائرة المراقبة البيئية لتصبح مدنية وإدارية.
وشددت الجمعية على ضرورة التواصل والشفافية وتبني المقاربة التشاركية في موضوع استيراد النفايات من الدول الصناعية، "لأن الأمر مرتبط بالأمن البيئي والصحي لبلدنا المغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
هل يمكن معرفة مصير هذه النفايات ومطارحها قبل تحويلها ومن يقوم بمراقبة مطابقتها حسب دفتر التحملات.
هل يمكن معرفة المداخيل المالية لهذه النفايات. وشكرا لمن ساهم في تنوير الشعب فيما يخص هذا الموضوع الحساس المثير للجدل منذ عقود.