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الرئيسية | بيئة وعلوم | جمعية: دوافع "توريد النفايات للمغرب" غير مطمئنة

جمعية: دوافع "توريد النفايات للمغرب" غير مطمئنة

جمعية: دوافع "توريد النفايات للمغرب" غير مطمئنة
هسبريس من الرباط
الخميس 20 غشت 2020 - 12:15

اعتبرت الجمعية المغربية للإعلام البيئي والمناخ أن كل التبريرات التي قدمتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في بلاغها الصادر يوم الاثنين 17 غشت الجاري بخصوص قرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والثاني رقم 1340.20 87 ويتعلقان باستيراد النفايات، غير مطمئنة وتنقصها الشفافية والوضوح.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن البلاغ الوزاري جاء ليوضح فقط أن عملية استيراد النفايات تتم منذ سنوات، وأن القرارين الصادرين عن الوزارة لا علاقة لهما بالترخيص بل هما جاءا فقط ليؤطرا عملية الاستيراد، متسائلة عن "ما معنى تأطير عملية الاستيراد؟ ألا يشكل ذلك صيغة أخرى للترخيص واستقبال النفايات الآتية من الدول المصنعة؟".

وعبر التنظيم عن قلقه "بشأن العمومية والضبابية وعدم الوضوح فيما يخص موضوع استيراد النفايات من الدول الصناعية - هذه الأخيرة التي حولت الدول الإفريقية طيلة عقود إلى مطرح لنفاياتها النووية والإلكترونية في مقابل صمت الأنظمة الذيلية لها-، ولكون الأمر يهم بيئة وصحة وحياة المغاربة".

وطالبت الجمعية الجهات المعنية بالشفافية في عملية استيراد النفايات من الدول المصنعة، وبدمقرطة الخبر والمعلومة البيئية، وجعلهما في متناول المواطنين المغاربة (خاصة الفعاليات المدنية والإعلامية)، وإشراك الفعاليات المدنية الحقيقية في تدبير الشأن البيئي والمناخ، مع إبعاد المنطق الحزبي والعلاقات الزبائنية، ونشر لائحة الشركات المستفيدة من النفايات المستوردة، ومعها ورقة تقنية حول احترام تلك الشركات للمعايير البيئية، وهل تتوفر على شهادة الجودة ISO؟، وتوسيع دائرة المراقبة البيئية لتصبح مدنية وإدارية.

وشددت الجمعية على ضرورة التواصل والشفافية وتبني المقاربة التشاركية في موضوع استيراد النفايات من الدول الصناعية، "لأن الأمر مرتبط بالأمن البيئي والصحي لبلدنا المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - BOUGAF الخميس 20 غشت 2020 - 12:31
لو تفضلت هذه الجمعية وكشفت عن نوع النفايات المعنية بدل التعميم حتى يكون المواطن على بينة من الأمر.
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2 - ⵎⴰⵔⵓⴽⴰⵉⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⵓⵙⵓⵍⵎⴰⵏⵙ الخميس 20 غشت 2020 - 12:33
إسمها النفايات يعني لا تصلح لماذا لاتحتفظ بها بلدانها هم أدرا بها لا نريدها
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3 - ميلود الشلح الخميس 20 غشت 2020 - 12:38
لا حاجة لنا في النفايات فجميع مدن المغرب مملوءة فحتى النفايات الأخرى الآدمية الكل يقضي حاجته في المحطات والاماكن العمومية.
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4 - كفى من الغموض الخميس 20 غشت 2020 - 12:40
هل ممكن اطلاع الشعب المغربي على نوع النفايات المستوردة مع كميتها ومكوناتها و اسم الدول الوافدة منها.
هل يمكن معرفة مصير هذه النفايات ومطارحها قبل تحويلها ومن يقوم بمراقبة مطابقتها حسب دفتر التحملات.
هل يمكن معرفة المداخيل المالية لهذه النفايات. وشكرا لمن ساهم في تنوير الشعب فيما يخص هذا الموضوع الحساس المثير للجدل منذ عقود.
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5 - عبداللطيف الخميس 20 غشت 2020 - 12:42
نحب بلدنا ونتمنى له الخير والازدهار ولا نريد صفقات مشبوهة .بالدارجة لي عندو شي زبل اشدو عندو اصدروه شي دولة أخرى .
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6 - Seddam الخميس 20 غشت 2020 - 12:44
أرجوكم أيها المسؤولون لا تستوردوا النفايات و خدوا نفاياتنا مجانا.
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7 - haroun الخميس 20 غشت 2020 - 12:47
حزب العدالة والتنمية سيجلب لنا نفايات الدول المتقدمة الى عقر دارنا... وحتى لو قال الوزير الرباح المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن هذا القرار هو حكومي ولا يتحمل فيه كامل المسؤولية لكان عليه أن لا يقبل بهذا بصفته الوزير المعني بهذا القطاع. على كل هذا ما نساوي عند حزب العدالة والتنمية الزبل...
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